Liderul opoziției spaniole și-a schimbat povestea în dosarul inundațiilor soldate cu 230 de morţi. Contrazice acum ceea ce spunea la momentul tragediei

13:00

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri IPJ Constanța.