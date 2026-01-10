Salvamont România a salvat 52 de persoane în ultimele 24 de ore
Economica.net, 10 ianuarie 2026 10:30
Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru trupele pe care ar urma să le desfășoare în Ucraina, în cazul unui armistițiu # Economica.net
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul viitoarei desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unei încetări a focului între aceasta şi Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării britanic, potrivit AFP şi DPA, transmite Agerpres.
Trump anunță că-l va primi pe președintele Columbiei la Casa Albă la începutul lunii februarie. Relațiile dintre cei doi lideri par să se fi îmbunătățit, după o serie de declarații acide # Economica.net
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo Petro "în prima săptămână din februarie", într-un moment în care relaţia dintre Washington şi Bogota pare să se amelioreze, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
09:40
Datele viitorului summit G7 au fost schimbate pentru a ține cont de agenda lui Trump. Prima zi a evenimentului ar fi coincis cu un meci de MMA organizat la Casa Albă # Economica.net
Datele viitorului summit G7, organizat de Franţa, au fost schimbate "cu amabilitate (...) pentru a ţine cont de agenda" lui Donald Trump, a anunţat un înalt responsabil american citat de AFP, transmite Agerpres.
Cum va arăta noul euro digital. Locuitorii din cele 27 de țări UE au decis. Baza pe un blockchain public al BCE-Revolut # Economica.net
Banca Central Europeană (BCE) a propus trei scenarii pentru crearea unui euro digital după modelul criptomonedelor. Școala de Management SDA Bocconi și Revolut au realizat o cercetare pe 2,3 milioane de persoane din 27 de țări europene, analizând cele trei scenarii propuse de BCE. Euro Token, bazat pe un blockchain public, emis de BCE, a ieșit câștigător.
Radu Miruță (USR): Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre e în avantajul României, per ansamblu # Economica.net
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră.
Grupul BMW a înregistrat o ușoară creștere a vânzărilor în 2025, pe baza livrărilor mai solide din Europa și SUA # Economica.net
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunţat vineri o creştere de 0,5% a livrărilor în 2025, avansul din Europa şi SUA ajutând producătorul german de vehicule premium să evite un alt declin anual al vânzărilor, transmite DPA, relatează Agerpres.
Florin Barbu: Partidul Social Democrat n-a fost împotriva Mercosur, Partidul Social Democrat a solicitat garanţii pentru fermieri şi procesatorii români # Economica.net
Partidul Social Democrat nu a fost împotriva acordului Mercosur, însă a solicitat garanţii pentru protejarea fermierilor şi procesatorilor români, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.
Polonia va duce acordul dintre UE și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene # Economica.net
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski (foto), a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că "va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
Philip Lane (BCE): Euro va avea un rol mai important în portofoliile investitorilor, după ce politicile lui Trump i-au determinat să-şi regândească deţinerile în dolari # Economica.net
Economistul şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a afirmat că se aşteaptă ca euro să aibă un rol mai important în portofoliile investitorilor, în condiţiile în care politicile economice ale preşedintelui Donald Trump i-au determinat pe aceştia să-şi regândească deţinerile în dolari, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, cu un rulaj total de 133,34 de milioane de lei (26,20 de milioane de euro), în scădere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 147,86 de milioane de lei (29,06 milioane de euro), transmite Agerpres.
Extrema stângă și extreama dreaptă franceză se mobilizează în urma aprobării acordului UE-Mercosur și anunță că depun moțiuni de cenzură împotriva Guvernului și a Comisiei Europene # Economica.net
Două partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva Guvernului francez şi împotriva Comisiei Europene, după ce UE a aprobat acordul comercial cu Mercosur, deşi Franţa a votat împotriva acestuia, dar opoziţia îi reproşează preşedintelui francez Emmanuel Macron că nu a fost capabil să coaguleze împreună cu alte state membre o minoritate de blocaj care să împiedice în Consiliul UE votarea acordului împotriva căruia protestează agricultorii europeni, relatează Reuters, transmite Agerpres.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate, modul de efectuare/decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor de tip "Monitor".
Chatbot-ul Grok, aparținând platformei X, își dezactivează pentru neplătitori funcția de dezbrăcare a persoanelor. Măsura a stârnit consternare în Marea Britanie # Economica.net
Grok, asistentul de inteligenţă artificială de pe platforma X a lui Elon Musk, şi-a dezactivat vineri funcţia de creare de imagini pentru utilizatorii neplătitori, fiind criticat după ce a permis generarea de imagini false cu conţinut sexual explicit, cu femei şi minori, relatează AFP, transmite Agerpres.
Guvernul de la Berlin și reprezentanții industriei germane salută semnarea acordului dintre UE și Mercosur # Economica.net
Guvernul german şi reprezentanţii industriei germane au salutat vineri aprobarea de către UE a acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, bucurându-se pentru perspectivele de creştere ale sectorului industrial afectat în prezent de taxele vamale americane şi de creşterea costurilor energetice, în timp ce fermierii europeni protestează pentru că îşi văd ameninţat sectorul de pătrunderea pe piaţă a produselor agricole sud-americane ce beneficiază de un avantaj de cost şi nu respectă întocmai standardele de mediu impuse în UE producătorilor agricoli, relatează AFP.
DEER a finalizat intervenția pentru remedierea avariilor la rețelele electrice din Munții Apuseni # Economica.net
Compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a anunțat astăzi că a finalizat intervenția pentru remedierea avariilor la rețeua electrică din zona Munților Apuseni după căderile mari de zăpadă înregistrate în 2 ianuarie 2026.
Autorităţile americane au anunţat vineri că au confiscat un nou petrolier care plecase din Venezuela, a cincea operaţiune militară de acest fel desfăşurată de Washington, care menţine o presiune puternică asupra Caracasului prin aplicarea fermă a unei blocade asupra exporturilor venezuelene de petrol, relatează AFP, transmite Agerpres.
Ministerul Sănătății a atribuit un contract de peste 34,5 milioane de lei pentru implementare unui sistem informatic integrat, destinat creșterii eficienței administrative # Economica.net
Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei, în cadrul proiectului "Transformare digitală a Ministerului Sănătăţii", finanţat prin PNRR, a anunţat vineri ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.
NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul american Alexus Grynkewich, comandatul suprem ale forțelor alianței din Europa # Economica.net
NATO este departe de a fi în criză şi este pregătită să-şi apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP, transmite Agerpres.
Nicușor Dan: România a votat în favoarea acordului UE-Mercosur, după ce am obținut o serie de concesii importante pentru protejarea producătorilor din țara noastră # Economica.net
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, tranmsite Agerpres.
Erste a finalizat tranzacția prin care preia controlul Santander Bank Polska, de la Banco Santander # Economica.net
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska SA şi a unei participaţii de 50% în Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA de la Banco Santander SA, se arată într-un comunicat al grupului bancar austriac, relatează Agerpres.
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României la COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur # Economica.net
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
Grup Servicii Petroliere (GSP), firma magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insovență # Economica.net
Tribunalul Constanța a acceptat azi cererea de intrare în insolvență a firmei Grup Servicii Petroliere SRL. Unul dintre creditorii firmei este o altă firmă în insolvență a lui Comănescu, GSP Offshore.
Scumpirea aurului a permis Băncii Naţionale a Elveţiei să facă un profit de 26 miliarde de franci în 2025 # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a anunţat vineri că în 2025 a înregistrat un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elveţieni (32,52 miliarde de dolari), graţie creşterilor mari ale preţurilor aurului, în condiţiile în care anul trecut investitorii s-au îndreptat către valori de refugiu, informează Reuters.
Europa este în pragul unei transformări istorice – Ce pericol ameninţă Uniunea Europeană, în opinia şefului diplomației franceze # Economica.net
Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei, informează AFP.
Autoritățile bulgare au dat amenzi în valoare de 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro. Cele mai multe sancțiuni au fost acordate pentru umflarea prețurilor # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a impus până acum amenzi de aproape 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru preţuri umflate în mod nejustificat, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt Anna Mitova, informează publicaţia The Sofia Globe, transmite Agerpres.
România, cea mai mare scădere din UE ale vânzărilor în retail, în noiembrie (date Eurostat) # Economica.net
Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în Uniunea Europeană şi în zona euro, în noiembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, dar România a înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Compania Naţională "Poşta Română" SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în localitatea Roman, judeţul Neamţ, valoarea totală estimată a contractului fiind de 29,22 milioane lei, fără TVA, potrivit unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
CE anunţă măsuri privind subvenţiile străine, pentru de a aduce mai multă previzibilitate în acest domeniu sensibil # Economica.net
Comisia Europeană a publicat vineri orientări referitoare la regulamentul privind subvenţiile străine, cu scopul de a aduce mai multă previzibilitate şi de a asigura transparenţa pentru întreprinderi, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Marile companii de la Bursa de Valori București și-au diminuat marja netă în medie cu 2,6% # Economica.net
Media marjei profitului net pentru cele 20 de companii din indicele BET al Bursei de Valori București a înregistrat o scădere de la 18,54% în 2024, la 15,97% în T3/2025 TTM (Trailing Twelve Months, adică ultimele 12 luni – T4/2024-T3/2025), reflectând o diminuare de 2,57 de puncte procentuale, arată calculele Termene Business Hub pe baza datelor furnizate de Prime Transaction.
Ultima oră. Anunț major de la Ministerul Finanțelor: Anul marilor proiecte. Unde vor merge zeci de miliarde – LISTA COMPLETĂ # Economica.net
Ministerul Finanțelor a făcut publică lista proiectelor de investiții prioritizate în 2025. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare.
Cele două uzine din România care produc autoturisme, Automobile Dacia și Ford Otosan, au asamblat în 2025 mai puține mașini decât cu un an înainte.
Polonezii de PESA, care au livrat tramvaie la Iași și Craiova, cumpără un producător din Germania # Economica.net
Producătorul de material rulant PESA este în proces de finalizare a achiziției companiei germane HeiterBlick GmbH din Leipzig. Se estimează ca procesul să fie finalizat în primul trimestru al acestui an, scrie presa poloneză.
Trump anunţă investiţii de cel puţin 100 de miliarde de dolari în companiile petroliere americane în Venezuela # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri pe reţeaua sa socială Truth Social că "cel puţin 100 de miliarde de dolari" vor fi investiţi în Venezuela de către companiile petroliere americane, relatează AFP.
Pentru optimizarea transportului public de suprafață din Cartierul Militari, începând cu data de 10.01.2026, liniile de autobuz 106 și 136 se comaseză sub indicativul 106, informează Societatea de Transport București
FOTO Un celebru brand românesc renaște cu un nou acționar. Un tânăr arhitect a preluat Electrecord, casă cu o istorie de aproape 100 de ani listată la BVB # Economica.net
Electrecord, casa de discuri emblematică a României înființată în 1932, a ieșit din insolvență pe finalul anului trecut, după 8 ani în care a stat în procedură. Acum, acționar majoritar al firmei a devenit un tânăr arhitect, care deținea deja o creanță la compania unde s-au lansat și au scos discuri toate gloriile muzicii românești.
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna decembrie, pentru a patra lună la rând, deşi cotaţiile la cereale şi zahăr au crescut, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
Țările Uniunii Europene (UE) au susținut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur, în așteptarea încheierii oficiale a procedurii de către Consiliul Uniunii la ora 16.00 GMT, potrivit mai multor surse diplomatice - transmit agențiile internaționale de presă.
14:30
Gara de Nord: Cel mai important nod feroviar al României intră într-o nouă etapă. CFR lansează secțiune dedicată modernizării # Economica.net
Gara de Nord nu este doar o clădire de tranzit, ci un monument istoric și un simbol al Capitalei. Proiectul de „Modernizare, Consolidare și Reabilitare – Faza I” a demarat, având ca obiectiv transformarea acestui spațiu într-o gară modernă, sigură și prietenoasă cu călătorii, păstrând în același timp eleganța arhitecturală de altădată, transmite vineri CFR Infrastructură.
Juriul Car of the Year 2026 a decis: Mercedes-Benz CLA este mașina anului 2026 în Europa. Dacia Bigster a ocupat locul 6 # Economica.net
Juriul prestigioasei competiții europene anuale Car of the Year a anunțat astăzi modelul câștigător al ediției din 2026. Mercedes-Benz CLA a ocupat primul loc la mare diferență de Skoda Elroq.
Excedentul comercial al Taiwanului pe relaţia cu Statele Unite a ajuns la 150,116 miliarde dolari în 2025, o creştere de 132% faţă de excedentul din 2024, influenţată de cererea puternică de cipuri şi dispozitive de inteligenţă artificială (AI) din partea companiilor de tehnologie din SUA, transmite EFE.
Fondurile europene întăresc leul și scad nivelul ROBOR. În curând, dobânzile interbancare scad sub dobânda de politică monetară a BNR # Economica.net
În primele zile bancare din 2026, nivelul ROBOR a scăzut constant pe toate nivelurile, în unele cazuri, chiar sub 6%, când dobânda BNR este în 6,5%. Calendarul intrărilor fondurilor europene în România a fost aprobat, iar primele tranșe încep să apară. BNR trebuie să schimbe euro în lei așa că primele semne de lichiditate în creștere pe interbancar și scăderi ale ROBOR au început să apară.
Sute de mii de locuinţe, fără energie electrică după mega-furtuna Goretti, în Marea Britanie şi în Franţa # Economica.net
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franţei şi Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuinţe, informează Reuters.
Războiul pentru pământuri rare – Prima ţară care testează mineritul pe fundul mării. Japonia încearcă să-şi reducă dependenţa faţă de China # Economica.net
Japonia se pregăteşte să lanseze duminică ceea ce descrie ca fiind prima încercare din lume de a exploata pământuri rare în largul mării, la o adâncime de 6.000 de metri, în speranţa că astfel va reuşi să-şi reducă dependenţa de China pentru aprovizionarea cu aceste materiale cruciale, transmite AFP.
Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. E posibil să avem recesiune tehnică – Ce ne așteaptă în 2026 (CFA România) # Economica.net
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
Cum va fi vremea în Bucureşti în weekend şi în primele zile din săptămâna viitoare – prognoză oficială ANM # Economica.net
Meteorologii prognozează o vreme geroasă şi pentru Municipiul Bucureşti, cu cer variabil, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi temperaturi scăzute, până marţi dimineaţa.
Top 20 ţări care au adus cei mai mulţi turişti în România, în primele 11 luni din 2025 – date turism INS # Economica.net
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv în apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 2,2%, în primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce numărul înnoptărilor s-a diminuat cu 1,4%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în perioada specificată, au provenit din: Germania (232.800 persoane), Italia (204.000 persoane) şi Israel (159.900 persoane).
Ce se întâmplă iarna cu locuința ta. Avertismentul firmelor de asigurări: Apar riscuri semnificative # Economica.net
Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) analizează cele mai importante riscuri la care sunt expuse locuințele în timpul iernii.
Peste 10 milioane de imobile au fost cadastrate gratuit pentru cetățeni, anunță Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), cu fonduri europene, dar și cu surse proprii ale agenției și ale primăriilor.
Bateriile, din ce în ce mai prezente în sistenul energetic național. Sute de MW “se descarcă” în rețeaua electrică în vârfurile de consum # Economica.net
Datele operatorului național de transport și al sistemului energetic național arată că, în momentele de vârf de consum, instalațiile de stocare livrează din ce în ce mai multă energie electrică în sistem, la puteri de ordinul sutelor de MW.
