ANM - De sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade / Mai mult de jumătate de ţară, sub atenţionare cod galben de ger - HARTA
News.ro, 10 ianuarie 2026 10:20
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
• • •
Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd a Rusiei, spun autorităţile
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, au declarat sâmbătă autorităţile regionale, notează Reuters.
Real Madrid: Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian
După un sezon 2023-2024 excepţional, Vinicius Junior trece printr-o perioadă dificilă la Real Madrid. Cu performanţe în scădere, brazilianul a trecut de la statutul de idol al Bernabéu la cel de jucător fluierat în mod regulat de publicul madrilen.
Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda şi solicită un rol mai puternic al NATO în Arctica
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
Tânără reţinută pentru înşelăciune, după ce a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie - FOTO, VIDEO
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune, după ce a fost reclamată că a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie. Ea a returnat hainele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce ancheta în privinţa sa a demarat.
„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa insulă arctică, potrivit AFP.
Statele Unite califică acuzaţiile Iranului de amestec în treburile interne drept „delirante"
Washingtonul a calificat acuzaţiile iraniene de amestec ca fiind „delirante”, după ce ministrul iranian de Externe a afirmat că Statele Unite alimentează mişcarea de protest în creştere care zguduie Republica Islamică.
„One Battle After Another", „Sinners" şi „Weapons", printre nominalizaţii la premiile Sindicatului Producătorilor Americani
„One Battle After Another”, „Sinners” şi „Marty Supreme” au obţinut o altă nominalizare importantă din partea Producers Guild/ Sindicatul Producătorilor Americani.
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au acces în ultimul tur al calificărilor la Adelaide
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au acces, sâmbătă, în ultimul tur al calificărilor la Adelaide (Australia), turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
Opera Naţională din Washington părăseşte Centrul Kennedy în urma schimbării numelui de către Trump
Opera Naţională din Washington a anunţat vineri că părăseşte Centrul Kennedy, unde a susţinut spectacole timp de zeci de ani, în urma eforturilor preşedintelui Donald Trump de a remodela acest loc emblematic, informează NBC care citează The New York Times.
Ziua Culturii Naţionale - Artiştii Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu, pe scena Operei Naţionale Bucureşti
Artiştii Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu, alături de Orchestra Metropolitană Bucureşti, participă la un eveniment dedicat Zilei Culturii Naţionale, în 15 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti.
Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii, avertizează experţii care cer schimbarea recomandărilor OMS
Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate pentru a se proteja împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19.
Ole Gunnar Solskjaer va avea discuţii cu şefii de la Manchester United pentru preluarea echipei până la finalul sezonului
Numirea unui antrenor interimar până la sfârşitul sezonului de către Manchester United se apropie de final, Ole Gunnar Solskjaer urmând să aibă sâmbătă discuţii cu oficialii despre revenirea la club, anunţă BBC.
Consiliul Concurenţei din Turcia a anunţat vineri că a lansat o investigaţie împotriva companiei franceze de software Dassault Systèmes, în legătură cu presupuse practici anticoncurenţiale în cadrul sistemului său de distribuţie, relatează Reuters.
Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran: Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran. ”Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”, a declarat el într-un interviu pentru The Economist, cotat de Jerusalem Post.
Medic: În contextul actual, văd un colaps total al sistemului public de sănătate. Nu o să mai fie medici, nu există niciunde în România cineva care să calculeze peste 5 ani câţi medici vor rămâne în unitatea medicală/ Ce spune despre sistemul de gărzi
Dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi purtător de cuvând al unităţii sanitare, a vorbit, într-un interviu acordat News.ro, despre modul în care sunt organizate în acest moment gărzile medicilor, aducând în atenţie plata neactualizată a acestora, în condiţiile în care garda este plătită raportat la salariul medicului din 1 ianuarie 2018, dar şi supraaglomerarea camerelor de gardă şi a serviciilor de urgenţă cu pacienţi care nu reprezintă urgenţe. Dr. Andrei Dumitrescu a vorbit şi despre ideea gărzilor cu durată de 12 ore, despre care a spus însă că nu poate fi o măsură implementată în toate unităţile medicale din cauza lipsei de medici din sistemul public de sănătate. Medicul vede în viitorul apropiat un colaps al sistemului public de sănătate din cauza lipsei medicilor şi a unei predictibilităţi legate de necesarul de personal medical din spitale. „Nu o să mai fie medici, nu există niciunde în România cineva care să stea să calculeze peste 5 ani câţi medici vor mai rămâne în unitatea medicală, noi facem lucrurile acestea de sine stătător, noi nu avem o platformă unde putem să înregistrăm lucrurile acestea”, spune Dr. Andrei Dumitrescu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu: Doresc să reduc treptat ajutorul militar american în următorii ani
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat, într-un interviu acordat săptămânalului britanic The Economist, că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani.
Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, prelungind o creştere care a dus la mai mult decât dublarea valorii titlurilor de când guvernul SUA a intrat în acţionariatul companiei, în luna august, transmite CNBC.
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri că solicită introducerea unui plafon de un an care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la 10%.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.
Zelenski, după ce Rusia a fosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina: Din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi - Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a fosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale, el pledând pentru necesitatea unui ”sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat”. ””Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni”, a avertizat el.
Zelenski: Ruşii exploatează vremea - valul de frig - încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile noastre energetice
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zeenski acuză, după recentele atacuri ruseşti, că Rusia exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile energetice ucrainene. ”Principala tactică a Rusiei este să încerce să paralizeze complet oraşele”, a afirmat el.
Creditorii Venezuelei aşteaptă autorizaţie pentru a începe discuţiile privind restructurarea datoriei
Un grup important de deţinători de obligaţiuni venezuelene a anunţat vineri că este pregătit să înceapă negocieri pentru restructurarea datoriei statului sud-american, imediat ce va primi autorizaţia necesară pentru astfel de discuţii, transmite Reuters.
Startupul xAI al lui Elon Musk a introdus restricţii asupra funcţiei de generare şi editare de imagini a chatbotului Grok pe platforma de social media X, după ce utilizarea inteligenţei artificiale pentru crearea şi publicarea de imagini sexualizate a provocat un val de critici, relatează Reuters.
Curtea Supremă americană amână verdictul privind tarifele lui Trump. Miza: comerţul, bugetul şi pieţele financiare
Curtea Supremă a Statelor Unite nu a pronunţat vineri o decizie privind legalitatea tarifelor vamale extinse impuse de administraţia lui Donald Trump, menţinând incertitudinea pe pieţe într-un dosar cu implicaţii majore pentru politica comercială şi situaţia fiscală a SUA. Deşi existau aşteptări ca hotărârea să fie publicată, instanţa a emis o singură opinie, fără legătură cu tarifele. Următorul val de decizii este programat pentru miercuri, relatează CNBC.
Coreea de Nord denunţă o încălcare a spaţiului său aerian de către Coreea de Sud, care ar fi trimis o dronă
Coreea de Nord a declarat sâmbătă că Seulul a trimis o nouă dronă în spaţiul aerian nord-coreean duminică, 4 ianuarie, încălcându-i astfel suveranitatea, a anunţat agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA, preluată de AFP.
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării, relatează AFP.
Trump s-a întâlnit cu directorii marilor companii petroliere, dar acestea au evitat să-şi ia angajamente cu privire la Venezuela
Companiile petroliere au spus că încă analizează planurile lor în legătură cu Venezuela în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Donald Trump şi alţi membri ai administraţiei sale, care a avut loc vineri, relatează CNN.
Trump evită să răspundă când este întrebat dacă şi-ar schimba părerea despre Machado, în cazul în care aceasta ar împărţi Premiul Nobel cu el
Preşedintele Donald Trump a evitat să răspundă vineri când a fost întrebat de CNN dacă şi-ar schimba părerea despre lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, în care în care aceasta i-ar oferi Premiul Nobel pentru Pace pe care l-a primit la sfârşitul anului trecut.
Gimnastică: A demisionat antrenoarea federală Corina Moroşan: "Nu mai puteam lucra în acel mediu" / "Am satisfacţia unei medalii olimpice"
Antrenoarea federală a unuia dintre loturile României, Corina Moroşan, a demisionat la sfârşitul anului trecut, ea declarând că nu mai putea “lucra în acel mediu”.
Naţionala Marocului, criticată pentru jocul său de la începutul Cupei Africii pe Naţiuni, a învins Camerunul cu 2-0, sâmbătă, la Rabat, şi s-a calificat în semifinalele unui turneu în care este mai mult ca niciodată favorită.
Trump afirmă că SUA trebuie să deţină Groenlanda pentru a descuraja Rusia şi China: „Dacă nu o facem pe calea uşoară, o vom face pe calea grea"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Statele Unite trebuie să deţină Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o ocupe în viitor. El le-a spus reporterilor de la Casa Albă că, dacă nu va reuşi să încheie un acord pentru achiziţionarea teritoriului arctic „pe calea uşoară”, va trebui să „o facă pe calea grea”, relatează CNN.
DSP Sibiu nu a depistat neconformităţi pe turele pe care a lucrat asistenta de la Spitalul Cisnădie implicată într-o crimă în care s-au folosit benzodiazepine / Două doze de diazepam, prescrise pentru doi pacienţi diferiţi, nu se regăsesc în fişe
DSP Sibiu a anunţat, vineri, că a finalizat controlul la Spitalul Cisnădie, dar nu a depistat neconformităţi pe turele pe care a lucrat asistenta implicată într-o crimă în care s-au folosit benzodiazepine. În tot anul 2024, s-au constatat probleme cu doar două doze de diazepam, prescrise pentru doi pacienţi diferiţi, care nu se regăsesc în fişe.
ITF va revizui procesul de acordare a wildcard-urilor după prestaţia „inacceptabilă" a unei jucătoare la Nairobi
Federaţia Internaţională de Tenis a anunţat vinerii că prestaţia unei jucătoare cu wildcard la un turneu feminin din Nairobi a fost „inacceptabilă” pentru un eveniment World Tennis Tour (WTT) şi că revizuieşte procedurile de acordare a wildcard-urilor, relatează Reuters.
Telefonul mobil al agentului ICE a surprins confruntarea fatală din Minneapolis. Înregistrarea agravează şi mai mult tensiunile. Disensiuni cu privire la cine face ancheta. În weekend sunt aşteptate noi proteste - VIDEO
Casa Albă a repostat vineri pe reţelele sociale un nou videoclip filmat cu telefonul mobil al agentului de la serviciul de imigrare (ICE) care a împuşcat mortal o femeie din Minnesota, în maşina ei, săptămâna aceasta, completând documentarea unui incident ce a stârnit proteste la nivel naţional, relatează Reuters.
Dr. Raluca Darie: Am întâlnit destul de multe cazuri de pacienţi care recurg la consum de substanţe psihostimulante, pornind de la o încărcătură emoţională foarte mare din cauza stresului acumulat al job-ului foarte extenuant
Dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală, a precizat că sunt persoane nu foarte tinere care consumă substanţe interzise din cauza stresului legat de locul de muncă sau din cauza unei încărcături emoţionale.
Hunedoara: Probleme privind alimentarea cu energie electrică în 5 localităţi, din cauza căderilor masive de zăpadă / Se acţionează pe drumurile din judeţ cu 30 de utilaje
Autorităţile din judeţul Hunediara anunţă, vineri seară, că mai sunt probleme punctuale cu alimentarea cu energie electrică în cinci localităţi, trei genratoare fiind încă în funcţiune. Pentru îndepărtarea zăpezii de pe şosele, acţionează 30 de utilaje.
Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani. Ca urmare, Macron „a modificat cu amabilitate datele summitului G7"
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro.
Sportivii români au câştigat cinci medalii la competiţia WTT Youth Contender Linz, informează FR Tenis de Masă.
Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a conturat, în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profilul viitorului titular al portofoliului Educaţiei, într-un moment în care ministerul funcţionează fără un ministru plin. În opinia sa, funcţia nu poate fi ocupată de un simplu administrator sau de un politician precaut, ci de o personalitate capabilă să conducă un sistem complex şi să impună reforme structurale.
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională, care testează elevii doar la limba română şi matematică, susţinând că acesta produce efecte negative asupra întregului curriculum.
Două viziuni diferite asupra educaţiei româneşti. Ce spune Daniel Funeriu despre separarea preuniversitar - universitar sugerată de Marius Nistor
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a comentat, în cadrul emisiunii Viitor pentru România de la Prima News, ideea lansată în spaţiul public de liderul sindical Marius Nistor, potrivit căreia ar fi utilă separarea Educaţiei în două portofolii distincte: unul pentru învăţământul preuniversitar şi unul pentru cel universitar.
Medicul Raluca Darie: În toxicologie vorbim de pacienţi mai degrabă tineri, ale căror organisme au puterea să lupte / Din păcate, avem de-a face şi cu reinternări
Dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală, a precizat că pacienţii care ajung să se interneze după ce au consumat substanţe interzise sunt de obicei tineri al căror organism are puterea să lupte şi să reziste. În câteva zile aceşti pacienţi îşi revin şi sunt externaţi, însă, din păcate, mulţi se reinternează.
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale. Adică primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern. Vom discuta în coaliţie
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.
Baschet masculin: CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti, victorii în etapa a XVI-a a Ligii Naţionale
CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, vineri, în primele partide din cadrul etapei a XVI-a a Ligii Naţionale. Pentru vicecampioana CSM Oradea a fost primul meci din 2026.
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Gyor, de reprezentativa Ungariei, scor 33-23 (16-11), în meci amical din cadrul pregătirii la Campionatul European, care debutează în 15 ianuarie. În primul amical, tricolorii au pierdut cu Italia.
Medicul toxicolog Raluca Darie: O mare problemă în ultimul timp este acest policonsum / Pacienţii nu mai ştiu ce subtanţe au consumat
Policonsumul de substanţe asociate este noua provocare pentru medicii specialişti de la Spitalul Floreasca din Capitală. Pacienţii care ajung în unitatea medicală, după ce au consumat substanţe interzise, nu pot spune cu exactitate ce au consumat, atrage atenţia medicul Raluca Darie, specialist toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală.
Medicul toxicolog Raluca Darie afirmă că de la an la an numărul de prezentări la spital, în perioada sărbătorilor, creşte, dar creşte şi severitatea cazurilor: Cea mai frecventă cauză de prezentare la Camera de gardă a rămas consumul de alcool
Medicul Raluca Darie de la Spitalul Floreasca din Capitală a afirmat, vineri seară, că numărul de pacienţi care necesită consultul unui specialist toxicolog în perioada sărbătorilor creşte de la an la an, dar creşte şi severitatea cazurilor. Raluca Darie a explicat că cea mai frecventă cauză o reprezintă consumul de alcool.
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux (tuşeşte, Emmanuel Macron, tuşeşte)”.
Iliman Ndiaye a marcat singurul gol, iar Senegal a învins Mali, care a jucat în 10, cu 1-0 vineri, calificându-se în semifinalele Cupei Africii Naţiunilor pentru a treia oară în ultimele patru turnee.
