Real Madrid: Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian

Dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi purtător de cuvând al unităţii sanitare, a vorbit, într-un interviu acordat News.ro, despre modul în care sunt organizate în acest moment gărzile medicilor, aducând în atenţie plata neactualizată a acestora, în condiţiile în care garda este plătită raportat la salariul medicului din 1 ianuarie 2018, dar şi supraaglomerarea camerelor de gardă şi a serviciilor de urgenţă cu pacienţi care nu reprezintă urgenţe. Dr. Andrei Dumitrescu a vorbit şi despre ideea gărzilor cu durată de 12 ore, despre care a spus însă că nu poate fi o măsură implementată în toate unităţile medicale din cauza lipsei de medici din sistemul public de sănătate. Medicul vede în viitorul apropiat un colaps al sistemului public de sănătate din cauza lipsei medicilor şi a unei predictibilităţi legate de necesarul de personal medical din spitale. „Nu o să mai fie medici, nu există niciunde în România cineva care să stea să calculeze peste 5 ani câţi medici vor mai rămâne în unitatea medicală, noi facem lucrurile acestea de sine stătător, noi nu avem o platformă unde putem să înregistrăm lucrurile acestea”, spune Dr. Andrei Dumitrescu.