Motivul pentru care pârtiile din Sinaia sunt închise sâmbătă: „Știm că este frustrant”

09:45

Zilele acestea, România se află sub cod galben de ger, cu temperaturi minime de până la -18 grade Celsius. Gheața depusă pe străzi le dă bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor, iar în Iași zeci de oameni au ajuns la spital într-o singură zi, după ce au alunecat.