Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva semnării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur

Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi că a decis să limiteze dobânzile pe care le plătesc cetățenii SUA pentru împrumuturile făcute prin cardurile de credit. Trump consideră că cetățenii americani sunt pur și simplu păcăliți de companiile care emit carduri de credit și care cer dobânzi care uneori depășesc și 30%. Măsura va intra în vigoare pe 20 ianuarie 2026, la fix un an de la preluarea celui de al doilea mandat al său. "Îmi face plăcere să vă anunț că că nu vom mai permite ca poporul american să fie „păcălit” de companiile de carduri de credit care percep dobânzi de 20 până la 30% și chiar mai mult, practici care au continuat nestingherite în timpul administrației lui Joe Biden cel Somnoros. ACCESIBILITATE! Începând cu 20 ianuarie 2026, în calitate de președinte al Statelor Unite, cer o plafonare de un an pentru ratele dobânzilor la cardurile de credit de 10%. Întâmplător, data de 20 ianuarie va coincide cu aniversarea de un an a istoricei și foarte de succes administrațiiTrump. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni", a scris pre;edintele SUA pe rețeaua Truth Social, care-i aparține.