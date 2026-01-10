Ministrul Economiei consideră că acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României
Economica.net, 10 ianuarie 2026 19:20
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, declară că statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură. Acesta va duce la creşterea exporturilor României, consideră oficialul.
Acum 15 minute
19:40
Comisia Europeană vrea să îi susțină pe cei 3.414 angajați disponibilizați de Audi la uzina din Belgia # Economica.net
Comisia Europeană a propus mobilizarea a 7,5 milioane de euro din Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) pentru a ajuta 3.414 lucrători disponibilizați după închiderea fabricii Audi din Bruxelles.
Acum 30 minute
19:30
Uniunea Europeană susţine „deplin” manifestaţiile din Iran, susține Ursula von der Leyen # Economica.net
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană susţine „deplin” manifestaţiile masive din Iran şi condamnă „represiunea violentă” împotriva participanţilor.
Acum o oră
19:20
Acum 4 ore
17:40
UE și Mercosur sunt gata să semneze pe 17 ianuarie noul acord comercial, care a fost negociat 25 de ani și care reprezintă un răspuns la politicile protecționiste # Economica.net
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri și blocaje, și care va permite celor două părți să își diversifice alianțele, în fața derivei protecționiste a Statelor Unite, relatează agenția EFE, transmite Agerpres.
17:30
Pasionații de trenuri au postat imagini din cadrul vagonului - restaurant al CFR Călători din compunerea trenului "Avram Iancu" al CFR Călători.
17:30
VIDEO Autostrada Sibiu – Pitești: Turcii de la Mapa – Cengiz avansează cu lucrările la Tunelul Robești. Au excavat peste 200 din 900 de metri # Economica.net
Lucrările la secțiunea 2 Boița - Cornetu din Autostrada Sibiu - Pitești continuă fără întrerupere, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, transmite sâmbătă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
17:10
AUR îi așteaptă pe senatorii PSD să semneze moțiunea simplă depusă împotriva ministrului de Externe Oana Țoiu # Economica.net
Grupul senatorial al Alianţei pentru Unirea Românilor aşteaptă ca moţiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, să fie semnată şi de reprezentanţii Partidului Social Democrat.
16:40
Ministrul Justiției Radu Marinescu, despre vârsta de pensionare a magistraților: Consider că la 50 și ceva de an un magistrat este în deplinătatea capacităţilor pentru a lucra # Economica.net
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a precizat sâmbătă că un magistrat este în deplinătatea capacităţii intelectuale şi a cunoaşterii profesionale la vârsta de 50 şi ceva de ani.
16:40
Echipa Dacia Sandriders de la raliul Dakar 2026 va porni în etapa a șaptea de pe prima poziție # Economica.net
Echipa Dacia Sandriders a ajuns la ziua de odihnă a raliului Dakar în postura de lider a celei mai dure competiții de motorsport din lume, prima etapă a Campionatul Mondial de Rally-Raid FIA (W2RC) 2026.
16:30
Mii de fermieri irlandezi protestează împotriva semnării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur # Economica.net
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei, pentru a protesta împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, care a primit vineri undă verde din partea UE, relatează AFP, citată de Agerpres.
16:00
Marius Budăi (PSD): Stimaţi USR-işti, aţi citit studiile de impact ale acordului UE-Mercosur? Ştiaţi că se estimează o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din UE? # Economica.net
Deputatul PSD Marius Budăi atrage atenţia că, potrivit studiilor de impact, Acordul UE - Mercosur ar putea duce la o pierdere de circa 120.000 de locuri de muncă din Uniunea Europeană, transmite Agerpres.
Acum 6 ore
15:40
Zborurile de pe cel mai important aeroport din Moscova au fost suspendate, în urma celei mai abundente ninsori din acest an # Economica.net
Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, a suspendat sâmbătă toate zborurile din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
14:50
Kaufland angajează lucrători comerciali pe salarii de la 2.900 de lei la 3.100 de lei „în mână” # Economica.net
Salariile nete oferite de Kaufland lucrătorilor comerciali pe care-i angajează în această perioadă diferă în funcţie de oraşul în care face angajări compania şi sunt cuprinse între circa 2.900 de lei la Braşov şi aproximativ 3.100 de lei la Bucureşti, potrivit anunţurilor de recrutare consultate de Economica.net.
14:40
Lenovo a prezentat la CES 2026 noile produse din ecosistemul Yoga pentru creatorii de conținut # Economica.net
Lenovo a anunțat la CES 2026 cele mai recente inovații pentru segmentul consumer, extinzând portofoliile Yoga cu noi laptopuri AI, desktopuri AI, periferice, actualizări ale funcțiilor Lenovo Aura Edition și inovații AI dedicate. Noile produse integrează tehnologii mai inteligente în fluxurile de lucru ale utilizatorilor, într-un mod natural.
14:10
Brazilia este optimistă că acordul comercial dintre UE și Mercosur va intra în vigoare în acest an # Economica.net
Brazilia are încredere că acordul comercial între Mercosur şi Uniunea Europeană va intra în vigoare în 2026, în contextul aşteptărilor ca acesta să fie semnat pe 17 ianuarie în Paraguay iar Congresul brazilian să îl aprobe în primul semestru, au declarat, vineri, surse oficiale, citate de agenţia EFE.
Acum 8 ore
13:30
Trump anunță că din 20 ianuarie, când face un an de la preluarea mandatului, va limita dobânzile la cardurile de credit # Economica.net
Președintele american Donald Trump a anunțat astăzi că a decis să limiteze dobânzile pe care le plătesc cetățenii SUA pentru împrumuturile făcute prin cardurile de credit. Trump consideră că cetățenii americani sunt pur și simplu păcăliți de companiile care emit carduri de credit și care cer dobânzi care uneori depășesc și 30%. Măsura va intra în vigoare pe 20 ianuarie 2026, la fix un an de la preluarea celui de al doilea mandat al său. "Îmi face plăcere să vă anunț că că nu vom mai permite ca poporul american să fie „păcălit” de companiile de carduri de credit care percep dobânzi de 20 până la 30% și chiar mai mult, practici care au continuat nestingherite în timpul administrației lui Joe Biden cel Somnoros. ACCESIBILITATE! Începând cu 20 ianuarie 2026, în calitate de președinte al Statelor Unite, cer o plafonare de un an pentru ratele dobânzilor la cardurile de credit de 10%. Întâmplător, data de 20 ianuarie va coincide cu aniversarea de un an a istoricei și foarte de succes administrațiiTrump. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni", a scris pre;edintele SUA pe rețeaua Truth Social, care-i aparține.
13:10
VIDEO Autostrada Transilvania: Stadiul proiectelor de la Oradea la Cluj Napoca la sfârșitul lui 2025 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au realizat o sinteză a proiectelor de autostradă de la Oradea la Cluj - Napoca, prezentând stadiul de la finele anului trecut. Potrivit estimărilor, anul acesta se va putea circula pe mai bine de 210 kilometri din A3, între Târgu Mureș și granița cu Ungaria.
13:00
Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului, le cere protestatarilor să se pregătească pentru a prelua controlul asupra centrelor marilor orașe din țară # Economica.net
Fiul fostului şah al Iranului şi reprezentant al opoziţiei în exil, Reza Pahlavi, le-a cerut sâmbătă manifestanţilor din Iran să se pregătească pentru a prelua centrele oraşelor, în a 13-a zi a unei importante mişcări de contestare contra regimului de la Teheran, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
12:50
Robert Negoiță le cere locuitorilor din Sectorul 3 să depoziteze brazii de Crăciun doar în zona de colectare a deșeurilor. Cum se procedează în celelalte sectoare # Economica.net
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, atrage atenţia că depozitarea brazilor de Crăciun este permisă doar în zona punctelor de colectare a deşeurilor.
12:40
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux (tuşeşte, Emmanuel Macron, tuşeşte)”.
Acum 12 ore
11:30
Declarație comună transmisă de cele cinci partide din Parlamentul Groenlandei: ”Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi” # Economica.net
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, transmite Agerpres.
11:30
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 28,05% în noiembrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 859,4 milioane de lei, de la 671,1 milioane de lei în octombrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.
11:10
ANM: Cod galben de ger sâmbătă pentru nordul Moldovei, cu temperaturi sub -10 grade Celsius. Seara Codul Galben se extinde în mare parte din țară. Vreme deosebit de rece duminică în București # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de ger, valabilă sâmbătă în nordul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, în jurul valorii de -10 grade Celsius.
11:00
Prețurile carbuuranților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, după ieftinirea de la începutul săptămânii și scumpirea masivă de la începutul lunii.
10:30
Un număr de 52 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.
10:10
Marea Britanie alocă 200 de milioane de lire sterline pentru trupele pe care ar urma să le desfășoare în Ucraina, în cazul unui armistițiu # Economica.net
Regatul Unit va mobiliza 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul viitoarei desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unei încetări a focului între aceasta şi Rusia, a anunţat vineri Ministerul Apărării britanic, potrivit AFP şi DPA, transmite Agerpres.
09:50
Trump anunță că-l va primi pe președintele Columbiei la Casa Albă la începutul lunii februarie. Relațiile dintre cei doi lideri par să se fi îmbunătățit, după o serie de declarații acide # Economica.net
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că îl va primi pe preşedintele columbian Gustavo Petro "în prima săptămână din februarie", într-un moment în care relaţia dintre Washington şi Bogota pare să se amelioreze, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
09:40
Datele viitorului summit G7 au fost schimbate pentru a ține cont de agenda lui Trump. Prima zi a evenimentului ar fi coincis cu un meci de MMA organizat la Casa Albă # Economica.net
Datele viitorului summit G7, organizat de Franţa, au fost schimbate "cu amabilitate (...) pentru a ţine cont de agenda" lui Donald Trump, a anunţat un înalt responsabil american citat de AFP, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
22:30
Cum va arăta noul euro digital. Locuitorii din cele 27 de țări UE au decis. Baza pe un blockchain public al BCE-Revolut # Economica.net
Banca Central Europeană (BCE) a propus trei scenarii pentru crearea unui euro digital după modelul criptomonedelor. Școala de Management SDA Bocconi și Revolut au realizat o cercetare pe 2,3 milioane de persoane din 27 de țări europene, analizând cele trei scenarii propuse de BCE. Euro Token, bazat pe un blockchain public, emis de BCE, a ieșit câștigător.
22:20
Radu Miruță (USR): Mercosur se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre e în avantajul României, per ansamblu # Economica.net
Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, în prezent ministru al Apărării Naţionale, afirmă că decizia României de a susţine acordul UE - Mercosur este net avantajoasă pentru ţara noastră.
22:20
Grupul BMW a înregistrat o ușoară creștere a vânzărilor în 2025, pe baza livrărilor mai solide din Europa și SUA # Economica.net
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) a anunţat vineri o creştere de 0,5% a livrărilor în 2025, avansul din Europa şi SUA ajutând producătorul german de vehicule premium să evite un alt declin anual al vânzărilor, transmite DPA, relatează Agerpres.
22:10
Florin Barbu: Partidul Social Democrat n-a fost împotriva Mercosur, Partidul Social Democrat a solicitat garanţii pentru fermieri şi procesatorii români # Economica.net
Partidul Social Democrat nu a fost împotriva acordului Mercosur, însă a solicitat garanţii pentru protejarea fermierilor şi procesatorilor români, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.
21:50
Polonia va duce acordul dintre UE și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene # Economica.net
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski (foto), a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că "va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
21:30
Philip Lane (BCE): Euro va avea un rol mai important în portofoliile investitorilor, după ce politicile lui Trump i-au determinat să-şi regândească deţinerile în dolari # Economica.net
Economistul şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, a afirmat că se aşteaptă ca euro să aibă un rol mai important în portofoliile investitorilor, în condiţiile în care politicile economice ale preşedintelui Donald Trump i-au determinat pe aceştia să-şi regândească deţinerile în dolari, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
21:10
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de vineri, cu un rulaj total de 133,34 de milioane de lei (26,20 de milioane de euro), în scădere faţă de valoarea consemnată în şedinţa precedentă, respectiv 147,86 de milioane de lei (29,06 milioane de euro), transmite Agerpres.
20:40
Extrema stângă și extreama dreaptă franceză se mobilizează în urma aprobării acordului UE-Mercosur și anunță că depun moțiuni de cenzură împotriva Guvernului și a Comisiei Europene # Economica.net
Două partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva Guvernului francez şi împotriva Comisiei Europene, după ce UE a aprobat acordul comercial cu Mercosur, deşi Franţa a votat împotriva acestuia, dar opoziţia îi reproşează preşedintelui francez Emmanuel Macron că nu a fost capabil să coaguleze împreună cu alte state membre o minoritate de blocaj care să împiedice în Consiliul UE votarea acordului împotriva căruia protestează agricultorii europeni, relatează Reuters, transmite Agerpres.
20:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate, modul de efectuare/decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor de tip "Monitor".
Ieri
19:40
Chatbot-ul Grok, aparținând platformei X, își dezactivează pentru neplătitori funcția de dezbrăcare a persoanelor. Măsura a stârnit consternare în Marea Britanie # Economica.net
Grok, asistentul de inteligenţă artificială de pe platforma X a lui Elon Musk, şi-a dezactivat vineri funcţia de creare de imagini pentru utilizatorii neplătitori, fiind criticat după ce a permis generarea de imagini false cu conţinut sexual explicit, cu femei şi minori, relatează AFP, transmite Agerpres.
19:20
Guvernul de la Berlin și reprezentanții industriei germane salută semnarea acordului dintre UE și Mercosur # Economica.net
Guvernul german şi reprezentanţii industriei germane au salutat vineri aprobarea de către UE a acordului comercial cu blocul sud-american Mercosur, bucurându-se pentru perspectivele de creştere ale sectorului industrial afectat în prezent de taxele vamale americane şi de creşterea costurilor energetice, în timp ce fermierii europeni protestează pentru că îşi văd ameninţat sectorul de pătrunderea pe piaţă a produselor agricole sud-americane ce beneficiază de un avantaj de cost şi nu respectă întocmai standardele de mediu impuse în UE producătorilor agricoli, relatează AFP.
19:00
DEER a finalizat intervenția pentru remedierea avariilor la rețelele electrice din Munții Apuseni # Economica.net
Compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a anunțat astăzi că a finalizat intervenția pentru remedierea avariilor la rețeua electrică din zona Munților Apuseni după căderile mari de zăpadă înregistrate în 2 ianuarie 2026.
18:30
Autorităţile americane au anunţat vineri că au confiscat un nou petrolier care plecase din Venezuela, a cincea operaţiune militară de acest fel desfăşurată de Washington, care menţine o presiune puternică asupra Caracasului prin aplicarea fermă a unei blocade asupra exporturilor venezuelene de petrol, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:20
Ministerul Sănătății a atribuit un contract de peste 34,5 milioane de lei pentru implementare unui sistem informatic integrat, destinat creșterii eficienței administrative # Economica.net
Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei, în cadrul proiectului "Transformare digitală a Ministerului Sănătăţii", finanţat prin PNRR, a anunţat vineri ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.
18:10
NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul american Alexus Grynkewich, comandatul suprem ale forțelor alianței din Europa # Economica.net
NATO este departe de a fi în criză şi este pregătită să-şi apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează AFP, transmite Agerpres.
17:50
Nicușor Dan: România a votat în favoarea acordului UE-Mercosur, după ce am obținut o serie de concesii importante pentru protejarea producătorilor din țara noastră # Economica.net
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce s-au negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, tranmsite Agerpres.
17:30
Erste a finalizat tranzacția prin care preia controlul Santander Bank Polska, de la Banco Santander # Economica.net
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska SA şi a unei participaţii de 50% în Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA de la Banco Santander SA, se arată într-un comunicat al grupului bancar austriac, relatează Agerpres.
17:00
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României la COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur # Economica.net
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului Afacerilor Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.
17:00
Grup Servicii Petroliere (GSP), firma magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insovență # Economica.net
Tribunalul Constanța a acceptat azi cererea de intrare în insolvență a firmei Grup Servicii Petroliere SRL. Unul dintre creditorii firmei este o altă firmă în insolvență a lui Comănescu, GSP Offshore.
16:40
Scumpirea aurului a permis Băncii Naţionale a Elveţiei să facă un profit de 26 miliarde de franci în 2025 # Economica.net
Banca Naţională a Elveţiei (SNB) a anunţat vineri că în 2025 a înregistrat un profit de aproximativ 26 de miliarde de franci elveţieni (32,52 miliarde de dolari), graţie creşterilor mari ale preţurilor aurului, în condiţiile în care anul trecut investitorii s-au îndreptat către valori de refugiu, informează Reuters.
16:40
Europa este în pragul unei transformări istorice – Ce pericol ameninţă Uniunea Europeană, în opinia şefului diplomației franceze # Economica.net
Organizarea politică europeană "este astăzi în pericol", a afirmat vineri şeful diplomaţiei franceze în discursul său anual susţinut în faţa ambasadorilor Franţei, informează AFP.
16:40
Autoritățile bulgare au dat amenzi în valoare de 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro. Cele mai multe sancțiuni au fost acordate pentru umflarea prețurilor # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a impus până acum amenzi de aproape 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru preţuri umflate în mod nejustificat, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt Anna Mitova, informează publicaţia The Sofia Globe, transmite Agerpres.
