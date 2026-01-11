Departamentul de Stat al SUA îi îndeamnă pe cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela

20:20

România a avut în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din istoria postdecembristă, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare pe internet. El scrie că totalul a fost de 137,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 7,2% din Produsul Intern Brut, iar mai bine de jumătate din această sumă, 55 de procente, a fost […]