Oslo – Principalul aeroport a închis o pistă în urma depistării unei drone în zonă
Rador, 11 ianuarie 2026 16:50
Principalul aeroport din Oslo a închis duminică o pistă în urma unei depistării unei drone în zonă, a anunțat Poliția norvegiană într-un comunicat./cstoica/amirea (REUTERS – 11 ianuarie)
Acum 10 minute
17:20
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa, în cadrul unei competiţii online # Rador
Se închid astăzi și ultimele târguri de Crăciun organizate în țară, cel de la Brașov, unde în Piața Sfatului mai poate fi admirat, doar în această seară, cel mai mare brad natural de Crăciun, împodobit cu 200.000 de luminițe și 5.000 de globuri, și cel de la Craiova, care și-a prelungit programul anunțat inițial cu […]
Acum o oră
16:50
16:40
Israel monitorizează îndeaproape protestele tot mai intense din Iran, declară premierul Benjamin Netanyahu # Rador
Israel monitorizează îndeaproape protestele tot mai intense din Iran, a declarat, duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Israel monitorizează îndeaproape evoluțiile din Iran. Demonstrațiile pentru libertate s-au răspândit în toată țara. Poporul israelian și, într-adevăr, întreaga lume, se minunează de imensa curaj a cetățenilor iranieni”, a declarat Netanyahu la începutul ședinței de cabinet. „Cu toții sperăm […]
16:30
Armata ucraineană a anunțat că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică aparținând Lukoil # Rador
Armata ucraineană a anunțat duminică că a atacat trei platforme de foraj din Marea Caspică aparținând companiei petroliere rusești Lukoil. Armata a declarat că a lovit platformele V. Filanovsky, Yuri Korchagin și Valery Grayfer. „Aceste instalații sunt folosite pentru a sprijini armata de ocupație rusă. Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este evaluată”, se […]
Acum 2 ore
16:00
„Gândurile mele se îndreaptă spre ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente provoacă moartea a multor oameni”, a afirmat duminică, la sfârşitul rugăciunii Angelus Papa Leon al XIV-lea, privind pe fereastra Palatului Apostolic din Piața Sfântul Petru. „Sper și mă rog ca dialogul […]
15:40
Guvernul răspunde într-un comunicat la întrebările adresate pe tema reformei impozitării proprietăţii # Rador
Reforma impozitării proprietății era necesară deoarece România avea printre cele mai mici venituri de acest fel din Uniunea Europeană. Existau disproporții majore de la o localitate la alta, iar peste o treime din taxe nu erau încasate, explică Guvernul într-un răspuns la numeroasele întrebări care i-au fost adresate pe această temă. Într-un comunicat, reprezentanții executivului […]
15:40
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat pentru cei uciși în protestele din Iran și în conflictele din Siria și Ucraina, în timpul rugăciunii săptămânale Angelus, îndemnând la dialog și pace. „Gândurile mele se îndreaptă către ceea ce se întâmplă în aceste zile în Orientul Mijlociu, în special în Iran și Siria, unde tensiunile persistente cauzează […]
15:30
O organizație pentru drepturilor omului avertizează că în Iran are loc „un masacru” (TimesofIsrael) # Rador
Cel puțin 192 de protestatari au fost uciși în protestele antiregim din Iran, anunță un grup pentru apărarea drepturilor omului, pe măsură ce se intensifică avertismentele că autoritățile comit un „masacru” pentru a înăbuși demonstrațiile. „De la începutul protestelor, Iran Human Rights a confirmat uciderea a cel puțin 192 de protestatari”, spune organizația cu sediul […]
15:30
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a cerut structurilor din teritoriu să acționeze preventiv # Rador
La această oră nu sunt autostrăzi sau drumuri expres ori naționale închise din cauza fenomenelor meteo, însă prioritatea este siguranța participanților la trafic, nu statistica drumurilor deschise cu orice preț, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe o rețea de socializare. El a precizat că a cerut structurilor din teritoriu să acționeze preventiv, […]
15:30
Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), general-locotenent Eyal Zamir, a dispus evaluări situaționale în acest weekend în contextul protestelor din Iran, potrivit informațiilor obținute de publicația The Times of Israel (TOI). Potrivit TOI, IDF tratează escaladarea protestelor antiregim ca pe o problemă internă iraniană însă, în urma amenințărilor iraniene de astăzi privind […]
Acum 4 ore
15:10
Ministrul german de Externe subliniază importanța relațiilor transatlantice, înaintea unei călătorii la Washington # Rador
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a subliniat duminică importanța relațiilor transatlantice. Afirmația a fost făcută în contextul în care Wadephul a plecat la Washington, călătorie care are loc într-un moment delicat din cauza tensiunilor privind interesele SUA în Groenlanda și Venezuela. „Niciodată nu a fost atât de vital să investim în parteneriatul transatlantic pentru […]
15:00
Președintele american Donald Trump a sugerat că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că națiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani. „Nu va mai ajunge petrol sau bani în Cuba – zero! Sugerez ferm să încheie un acord, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma […]
14:50
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate # Rador
Republica Moldova marchează, la 11 ianuarie, Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, un prilej de a evidenția importanța conservării patrimoniului natural și a biodiversității. Ariile naturale protejate contribuie esențial la păstrarea plantelor și animalelor rare, precum și a peisajelor care definesc identitatea naturală a țării, transmite MOLDPRES. Cea mai veche arie naturală […]
14:40
Kiev – Peste o mie de clădiri de apartamente sunt în continuare fără căldură, anunță primarul Vitalii Klitschko # Rador
Peste 1.000 de clădiri de apartamente din capitala Ucrainei, Kiev, sunt încă fără încălzire în urma unui atac devastator al Rusiei la începutul acestei săptămâni, au transmis duminică autoritățile locale. Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra sistemului energetic al Ucrainei de când și-a invadat vecinul în 2022. Vineri, un atac cu rachete asupra Kievului a lăsat […]
14:40
Președintele Parlamentului iranian îl avertizează pe Donald Trump împotriva oricărei intervenții militare americane în Iran # Rador
Președintele Parlamentului iranian l-a avertizat pe președintele Trump că în cazul oricărei intervenții militare americane în sprijinul protestelor antiguvernamentale vor fi luate măsuri de ripostă. Mohammad Baqer Qalibaf a declarat în plenul Parlamentului că Teheranul va riposta împotriva bazelor militare americane din regiune și împotriva aliatului său apropiat, Israel, descriindu-le drept ținte legitime. Sâmbătă, dl […]
14:30
Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat duminică că SUA și Israelul vor să „semene haos și dezordine” în Iran prin ordonarea de „revolte” și a cerut iranienilor să se distanțeze de „scandalagii și teroriști”./cstoica/amirea (REUTERS – 11 ianuarie)
14:30
Diplomați nordici resping afirmațiile lui Trump potrivit cărora nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei (FT) # Rador
Diplomați nordici au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora nave rusești și chineze operează în apropierea Groenlandei, a relatat duminică publicația Financial Times. În ultimii ani nu au existat semne ale prezenței unor nave sau submarine rusești și chineze în zona Groenlandei, a relatat FT, citând doi diplomați nordici de rang înalt cu […]
14:20
Cel puţin trei palestinieni ucişi de focuri israeliene, în două incidente separate din Fâşia Gaza # Rador
Focuri israeliene au ucis cel puțin trei palestinieni în două incidente separate din Fâşia Gaza, au declarat autoritățile locale de sănătate, pe fondul tensiunilor tot mai mari generate de violențele continue. Potrivit medicilor, un palestinian a fost ucis în cartierul Tuffah din orașul Gaza, într-o zonă aflată sub control palestinian, în timp ce alți doi […]
13:50
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condițiile în care este posibil ca Statele Unite să intervină în Iran # Rador
Israelul a ridicat nivelul de alertă în condițiile în care este posibil ca Statele Unite să intervenă în Iran, transmite Reuters care citează multiple surse israeliene. Președintele american Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că ar putea ordona o operațiune militară împotriva Teheranului, dacă se va deschide focul împotriva protestatarilor anti-guvernamentali. The New York […]
13:50
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, afirmă că Donald Trump este „pregătit” să îi ajute pe protestatarii iranieni # Rador
39Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, înlăturat de Revoluția Islamică din 1979, a declarat că președintele american, Donald Trump, este „pregătit să îi ajute” pe protestatarii iranieni, în contextul extinderii manifestațiilor antiguvernamentale din întreaga țară. „Lumea întreagă este astăzi alături de revoluția voastră națională și vă admiră curajul. În mod special, președintele Trump, în […]
Acum 6 ore
13:10
Peste 400 de milioane de lei pentru localitățile din R. Moldova: sute de proiecte finanțate la final de 2025 # Rador
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localitățile din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor „Satul […]
13:00
Peste 300 de utilaje de salubrizare și mai bine de 1.000 de muncitori din toate sectoarele intervin la această oră în Capitală pentru a curăța zăpada și a împrăștia material antiderapant, atât cu ajutorul utilajelor, cât și manual. Potrivit Primăriei capitalei, se acționează cu prioritate pe bulevardele și străzile principale, trecerile de pietoni, stațiile STB […]
12:10
Şeful de cabinet al premierului israelian, interogat în legătură cu scurgerea unor informaţii clasificate (presa israeliană) # Rador
Presa israeliană anunţă că şeful cabinetului premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a fost reţinut în legtură cu o anchetă privind scurgerea unor informaţii clasificate. Poliţia a comunicat că interoghează un oficial de rang înalt al biroului domnului Netanyahu, posibil Tzachi Braverman. Acesta este bănuit de obstrucţionarea unei investigaţii legate de divulgarea unor documente către un ziar […]
11:50
Principiile dreptului internaţional se aplică tuturor, inclusiv Statelor Unite, afirmă ministrul german de finanţe # Rador
Ministrul german de finanțe, vicecancelarul Lars Klingbeil, a declarat că principiile dreptului internațional se aplică tuturor statelor, inclusiv Statelor Unite, comentând amenințările președintelui Donald Trump privind posibila preluare a Groenlandei. „Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei, iar suveranitatea teritorială trebuie respectată”, a spus ministrul german, înainte de a merge la Washington pentru […]
11:30
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, în special din sud, în Old și Giurgiu, utilajele au acționat toată noaptea. Potrivit corespondentei RRA Marcela Petcu, punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse este deschis și nu există dificultăți la traversarea Podului Prieteniei, în ciuda ninsorilor abundente. Stratul de zăpadă în municipiul […]
Acum 8 ore
11:10
Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 11 în acest sezon, opt dintre ele fiind înregistrate în perioada 29 decembrie – 4 ianuarie 2026, informează Institutul Național de Sănătate Publică. Au fost raportate peste 60.000 de cazuri de infecții respiratorii la nivel național, dintre care peste 10.000 sunt de gripă, de două ori mai […]
10:50
Departamentul de Stat al SUA îi îndeamnă pe cetățenii americani să părăsească imediat Venezuela # Rador
Departamentul de Stat al Statelor Unite îi îndeamnă pe cetățenii americani să plece imediat din Venezuela, afirmând că există informații despre miliții înarmate care ridică baraje rutiere și percheziționează vehicule în căutare de americani și susținători ai acestora. Avertismentul vine la o săptămână după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean, Nicolás Maduro, într-un […]
10:30
Un atac ucrainean cu drone a cauzat victime şi pagube, în oraşul rusesc Voronej (guvernatorul local) # Rador
O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone lansat în timpul nopţii asupra orașului rusesc Voronej, situat în sudul țării, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Alexander Gusev. Peste zece blocuri de locuințe, aproximativ zece case private, o școală gimnazială și mai multe clădiri administrative au fost avariate […]
10:00
Iranul l-a avertizat duminică pe președintele Donald Trump că orice atac al Statelor Unite ar determina Teheranul să riposteze împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața legislativului. Israelul se află în stare de alertă maximă din cauza posibilității unei intervenții americane […]
09:40
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, anunță Dispeceratul Național Salvamont # Rador
Peste 120 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, iar 61 de persoane au fost transportate la spital, a anunțat Dispeceratul Național Salvamont. Cele mai multe apeluri prin care se solicita intervenția echipelor specializate au fost primite la Salvamont Voineasa, Cluj, Maramureș, Brașov, Lupeni și Gorj. Salvatorii montani îi […]
Acum 12 ore
09:20
Zeci de mii de persoane au protestat împotriva Serviciului de imigraţie, în mai multe oraşe din SUA # Rador
Zeci de mii de persoane din oraşe de pe întreg teritoriul Statelor Unite au înfruntat vremea nefavorabilă pentru a protesta împotriva operaţiunilor Serviciului de Imigraţie, după ce un agent a împuşcat mortal o femeie, miercuri. Demonstraţiile s-au răspândit începând din Minneapolis, iar duminică sunt programate noi proteste. Demonstraţiile au izbucnit în zeci de oraşe, după […]
09:00
Cele 3.500 de imobile din Capitală sunt în continuare fără apă caldă și căldură în parametri normali de aproape o săptămână. Cele mai afectate sunt imobilele din Sectoarele 2 și 3, unde sunt peste 3.300. Probleme sunt și în Sectoarele 4 și 5. Potrivit site-ului Termoenergetica, debitul agentului termic furnizat de către CET SUD este […]
08:50
Va mai ninge abundent astăzi până la prânz în sudul țării, unde este activ un cod galben de ninsori valabil pentru județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea. Meteorologii spun că în perioada următoare România va avea parte de zile geroase, în special în nordul, estul și centrul țării. Nopțile și diminețile vor […]
08:40
În Iran, forţele de ordine au deschis focul asupra manifestanţilor: sute de protestatari au fost ucişi # Rador
Protestele continuă în Iran, unde forţele de ordine au răspuns brutal, deschizând focul asupra manifestanţilor. Relatări de la faţa locului vorbesc de sute de morţi, însă informaţiile sunt greu de verificat, dat fiind că internetul şi comunicaţiile telefonice sunt blocate de autorităţi de două zile. Între timp, preşedintele Donald Trump, care a avertizat de mai […]
08:40
Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros. Meteorologii spun că România va avea parte de o răcire a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, estul şi centrul ţării. Va fi şi ger, pe timpul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi care pot ajunge şi […]
08:10
REPERE SPIRITUALE: Ansamblul Bisericii evanghelice fortificate din Viscri – remarcabilă construcţie romanică, parte a Patrimoniului cultural mondial # Rador
În comuna Buneşti, judeţul Braşov, în satul Viscri, atât de adorat de Regele Charles al Marii Britanii, la 42 de kilometri de Sighişoara, se află Ansamblul Bisericii evanghelice fortificate, cea mai pitorească şi – în pofida dimensiunilor nu prea mari – monumentală cetate ţărănească săsească, ce cuprinde între zidurile sale una dintre puţinele biserici-sală romanice […]
Acum 24 ore
21:40
BBC: Mulțimi mari au revenit pe străzile Teheranului pentru a treia noapte, pe măsură ce protestele împotriva guvernului se extind în Iran # Rador
Mulțimi mari au revenit pe străzile Teheranului pentru a treia noapte, pe măsură ce protestele împotriva guvernului se extind în Iran. Martorii spun că familii, inclusiv copii, participă la manifestații. În cele mai recente comentarii ale sale, Donald Trump a afirmat că Iranul „caută libertatea”, iar Washingtonul este pregătit să ajute. Autoritățile au emis avertismente […]
19:50
CNAS a publicat lista serviciilor din pachetul de bază care completează Programele Naţionale de Sănătate # Rador
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor din pachetul de bază care completează Programele Naţionale de Sănătate, inclusiv modul de efectuare şi decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor. Lista cuprinde prescripţii medicale, servicii de spitalizare, scrisori şi bilete de externare, consultaţii la medici de familie şi specialişti pentru diabet, boli […]
19:40
Preşedintele SUA a semnat un decret menit să protejeze veniturile din vânzarea petrolului venezuelean # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat sâmbătă un decret prezidențial menit să protejeze veniturile din vânzarea petrolului venezuelean deținute în conturile Trezoreriei SUA de „sechestru sau proceduri judiciare”, a anunțat sâmbătă Casa Albă. „Președintele Trump împiedică confiscarea veniturilor din petrolul venezuelean, care ar putea submina eforturile critice ale SUA de a asigura stabilitatea economică […]
18:50
Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte luni în reuniune de urgenţă pentru a discuta ultimul atac de amploare al Rusiei în Ucraina # Rador
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, a declarat sâmbătă că la 12 ianuarie Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta despre ultimul atac la scară largă al Rusiei asupra Ucrainei, în care a fost utilizată o rachetă balistică Oreşnik cu rază medie de acțiune. „Reuniunea va aborda […]
18:50
Congresul FIDESZ – FIDESZ-KDNP va avea 65 de candidați vechi și 41 de candidați noi la alegerile din aprilie (Viktor Orbán) # Rador
FIDESZ-KDNP va avea 65 de candidați vechi și 41 de candidați noi la alegerile din aprilie, a anunţat preşedintele FIDESZ, Viktor Orbán, la cel de-al 31-lea congres al partidului, care a avut loc sâmbătă, la Budapesta. Premierul a precizat că la congresul de sâmbătă au fost prezentați candidații individuali, iar până pe 20 februarie vor […]
18:30
Peste 1.000 de demonstrații prin care se solicită ca Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) din Statele Unite să părăsească comunitățile locale sunt programate în acest weekend în toată țara, mobilizate de o coaliție națională de grupuri şi organizaţii, potrivit unui comunicat de presă. Evenimentele coordonate „ICE Out For Good” („ICE eliminat definitiv”) sunt planificate […]
18:30
Realizator: Mira Gomboș – Din această seară, vremea devine geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi de -15 grade în jumătatea de nord a teritoriului. Fenomenele meteo din aceste zile și valorile termice foarte scăzute sunt însă specifice datei din calendar – a spus, pentru Radio România Actualități, meteorologul Oana Catrina. Oana […]
Ieri
16:50
Mii de fermieri irlandezi, mulți dintre ei călătorind prin țară cu tractoare, au protestat sâmbătă împotriva acordului comercial Mercosur al Uniunii Europene, după ce majoritatea statelor membre ale UE au dat undă verde provizorie pentru cel mai mare acord de liber schimb din istorie. Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol al UE, […]
16:40
Protestele antiguvernamentale din Iran s-au extins în cel puțin 100 de orașe din cele 31 de provincii ale ţării # Rador
Protestele antiguvernamentale din Iran s-au extins în cel puțin 100 de orașe din cele 31 de provincii ale Iranului de la începutul lor, acum două săptămâni. În marile orașe din Iran, cetățenii au așteptat să se întunece pentru a ieși în stradă, mulțimile crescând după ora 19:00, a declarat pentru CNN un locuitor al capitalei […]
16:40
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a făcut o serie de precizări privind modificarea regulilor de pensionare a magistraților # Rador
Ministrul justiției consideră că un magistrat se află în deplinătatea capacității intelectuale și profesionale la vârsta de 50 de ani. Radu Marinescu a făcut această precizare într-un interviu televizat, amintind că în actualul program de guvernare s-a stabilit că vârsta de pensionare a procurorilor și judecătorilor trebuie să atingă 65 de ani. Ministrul justiției i-a […]
15:40
Traficul rutier este îngreunat pe DN1 Câmpina-Sinaia, în urma unui accident produs între un microbuz de pasageri și o mașină # Rador
Traficul rutier este îngreunat la această oră pe DN1 Câmpina-Sinaia, în orașul Comarnic, în urma unui accident produs între un microbuz care transporta persoane și o mașină. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că trei persoane au primit îngrijiri medicale, iar la fața locului se află oamenii legii, care dirijează circulația./abranescu/asalar (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – […]
15:10
Congresul naţional al celui mai mare partid din Ungaria (FIDESZ-KDNP – Partidul Popular Creştin Democrat) se desfăşoară sâmbătă, 10 ianuarie, în cadrul căruia vor fi anunţaţi candidații individuali ai partidelor de guvernământ pentru alegerile parlamentare din aprilie. Cu acest prilej Viktor Orbán va susține un discurs. Motto-ul congresului, care are loc la Hungexpo, este „FIDESZ […]
14:50
Cel puţin 65 de morţi şi peste 2.300 de persoane arestate în timpul protestelor din Iran (HRANA) # Rador
Cel puțin 65 de persoane şi-au pierdut viaţa și peste 2.300 au fost arestate în Iran în ultimele 13 zile, în timpul recentelor proteste împotriva regimului din țară, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA) din Statele Unite. HRANA, care militează pentru drepturile omului în Iran, a declarat vineri într-o actualizare că […]
14:50
Producția de automobile a scăzut ușor în 2025, comparativ cu 2024, arată datele Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România # Rador
Producția națională de automobile a scăzut ușor, cu 2,6% anul trecut, comparativ cu 2024, până la 545.000 de unități, potrivit Asociației Constructorilor de Automobile din România. În ceea ce privește înmatriculările de autoturisme noi, datele ACAROM arată că acestea au depășit 156.000, dintre care peste 77.000 au fost cu propulsie hibridă și aproape 9.000 full […]
