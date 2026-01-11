Oslo – Principalul aeroport a închis o pistă în urma depistării unei drone în zonă

16:40

Protestele antiguvernamentale din Iran s-au extins în cel puțin 100 de orașe din cele 31 de provincii ale Iranului de la începutul lor, acum două săptămâni. În marile orașe din Iran, cetățenii au așteptat să se întunece pentru a ieși în stradă, mulțimile crescând după ora 19:00, a declarat pentru CNN un locuitor al capitalei […]