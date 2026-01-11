Teatrul Național Radiofonic pregătește lansarea noii platforme online eteatru.ro de Ziua Culturii Naționale

08:40

Iarna se face în continuare resimţită în sudul ţării, unde ninge şi cerul este noros. Meteorologii spun că România va avea parte de o răcire a vremii până la 15 ianuarie, în special în nordul, estul şi centrul ţării. Va fi şi ger, pe timpul nopţilor şi al dimineţilor, cu temperaturi care pot ajunge şi […]