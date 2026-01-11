Un celebru cântăreț din America Latină a murit într-un accident aviatic. Visul care i-a prevestit sfârşitul

19:30

Scandalul parcărilor din Sectorul 4 ajunge la un nou episod. Zeci de şoferi sunt revoltaţi pentru că şi-au găsit maşinile blocate de poliţia locală. Oamenii spun că plătesc locuri de parcare pe care nu le au, iar acum sunt nevoiţi să plătească şi amenzi. Autorităţile susţin că au intervenit după ce pietonii au reclamat că nu mai pot circula pe trotuare din cauza autoturismelor.