Globurile de Aur 2026. Filmul "O bătălie după alta" conduce cu nouă nominalizări la gala de anul acesta
ObservatorNews, 11 ianuarie 2026 19:50
Milioane de oameni așteaptă cu sufletul la gură deschiderea sezonului de premii din cinematografie. Peste puține ore vom afla dacă Timothée Chalamet îi va sufla Globul de Aur lui Leonardo DiCaprio sau dacă Jessie Buckley va pune pentru prima dată mâna pe un astfel de trofeu. A 83-a ediție a premiilor va fi prezentată tot de Nikki Glaser, prima femeie care a oficiat singură evenimentul, în urmă cu un an.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
20:10
Reacţia preşedintelui Cubei la ultimatumului lui Trump: Nimeni nu ne dictează ce să facem. SUA ne agresează # ObservatorNews
Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a reacționat ferm la avertismentele lansate de Donald Trump, afirmând că statul cubanez nu acceptă presiuni externe. Liderul de la Havana a transmis că insula este "o națiune liberă și independentă" și a acuzat Statele Unite de decenii de agresiuni politice și economice.
Acum o oră
19:50
Un celebru cântăreț din America Latină a murit într-un accident aviatic. Visul care i-a prevestit sfârşitul # ObservatorNews
Tragedie în Columbia! Şase oameni au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni. Între victime se află şi un celebru cântăreţ local. În imaginile filmate de martori se vede cum avionul de mici dimensiuni încearcă să decoleze, dar după numai câteva secunde cade în gol. Apoi se loveşte de pământ și ia foc. Niciunul dintre pasageri nu a supravieţuit. Presa locală scrie că în avion se aflau cântăreţul de 34 de ani şi membrii echipei sale, care mergeau la un concert la Medellin.
19:50
Misiune specială pentru jandarmii din Botoșani: Au fost chemaţi să scoată o bufniţă dintr-o bucătărie # ObservatorNews
Intervenţie neobişnuită pentru jandarmii din Botoşani. Au fost chemaţi să scoată dintr-o casă o bufniţă.
19:50
Globurile de Aur 2026. Filmul "O bătălie după alta" conduce cu nouă nominalizări la gala de anul acesta # ObservatorNews
Milioane de oameni așteaptă cu sufletul la gură deschiderea sezonului de premii din cinematografie. Peste puține ore vom afla dacă Timothée Chalamet îi va sufla Globul de Aur lui Leonardo DiCaprio sau dacă Jessie Buckley va pune pentru prima dată mâna pe un astfel de trofeu. A 83-a ediție a premiilor va fi prezentată tot de Nikki Glaser, prima femeie care a oficiat singură evenimentul, în urmă cu un an.
19:40
Au sfidat gerul și frica: Baie la copcă, la -6 °C, lângă Timișoara. "E un act de disciplină" # ObservatorNews
Baie la copcă, la minus șase grade Celsius. O tradiție neobișnuită care, de ani buni, atrage temerari lângă Timișoara. Zeci de tineri au demonstrat că rezistența vine la pachet cu un stil de viață sănătos. Toți s-au aruncat în apa înghețată, dar nu înainte de a-și pregăti corpul cu exerciții speciale de respirație și concentrare.
19:40
Represiune sângeroasă în Iran cu sute de victime: "Un copil de 5 ani a fost împuşcat în braţele mamei sale" # ObservatorNews
Iranul ameninţă cu atacuri Statele Unite şi Israelul, în cazul în care preşedintele Donald Trump va interveni în vreun fel în protestele împotriva liderului de la Teheran. Pe străzile din aproape toată ţara oamenii continuă să ceară schimbarea regimului Khamenei, în ciuda represiunii extrem de violente. Aproape 200 de protestatari au fost ucişi de forţele de securitate loiale ayatollahului.
19:30
Românii încep anul cu renovări. Soluții simple și ieftine pentru un nou look al casei, recomandate de experți # ObservatorNews
La început de an, românii își fac planuri noi. Pe lista multora este și renovarea locuinței, o activitate costisitoare, mai ales când vorbim de înlocuirea mobilei sau a accesoriilor. Dacă avem un buget limitat, specialiștii ne recomandă să nu aruncăm lucrurile vechi, ci să le oferim o nouă viață, prin soluții simple și accesibile.
19:30
Patru maşini pe un singur loc de parcare în Sectorul 4. Şoferii, revoltaţi: "Căutăm de jumătate de oră, o oră" # ObservatorNews
Scandalul parcărilor din Sectorul 4 ajunge la un nou episod. Zeci de şoferi sunt revoltaţi pentru că şi-au găsit maşinile blocate de poliţia locală. Oamenii spun că plătesc locuri de parcare pe care nu le au, iar acum sunt nevoiţi să plătească şi amenzi. Autorităţile susţin că au intervenit după ce pietonii au reclamat că nu mai pot circula pe trotuare din cauza autoturismelor.
19:30
Turismul cinematografic explodează în 2026. Locul din România în care s-au filmat scene din "Wednesday" # ObservatorNews
Un nou trend în turism face furori în 2026 printre cinefili: "set-jetting" sau călătoriile în locuri unde s-au filmat pelicule celebre. Fanii vor să ajungă la cafeneaua lui Emily din Paris, la siturile malteze din Gladiatorul, să vadă peisajele unice din Regatul lui Harry Potter sau să bântuie pe insulele greceşti unde s-a turnat Mamma Mia.
Acum 2 ore
19:20
Ger și zăpadă ca-n iernile de altădată. A nins mult în sudul țării, iar în nord s-au resimțit temperaturi de minus 20 de grade. Opt turiști, printre care și copii, au rămas izolați aproape o săptămână la o cabană în munte după ce viscolul a blocat drumul. În Capitală, oamenii au golit rafturile unde se găseau echipamente de iarnă. Iar copiii au transformat parcurile în derdeluș.
19:20
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia # ObservatorNews
Zi de foc pentru salvamontişti! Au fost peste 120 de apeluri de urgenţă în doar 24 de ore. Salvatorii au avut mai multe misiuni contracronometru şi avertizează turiştii să nu plece pe munte fără echipament corespunzător sau pe trasee interzise.
19:20
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației # ObservatorNews
Dramă ca-n Romeo şi Julieta. Doi români din Spania şi-au pus capăt zilelor, împreună, pentru că familiile lor nu erau de acord cu relaţia. Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20, motiv pentru care părinţii au încercat să îi despartă. Cei doi au intrat ilegal pe şantierul unui bloc, au spart porţile cu maşina şi, până să sosească forţele de ordine aletate de alarma clădrii, s-au aruncat în gol.
19:00
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Artista în vârstă de 84 de ani a fost internată de urgenţă la spital # ObservatorNews
Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență la spital sâmbătă dimineaţa. Artista, în vârstă de 84 de ani, a fost internată la Spitalul Județean din Suceava după ce a suferit un infarct. Intervenția medicilor a fost una rapidă, iar starea sa este stabilă în acest moment. Sofia Vicoveanca rămâne sub supraveghere medicală.
18:50
Rezultate LOTO 6/49, duminică 11 ianuarie 2026, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Duminică, 11 ianuarie, au avut loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.
Acum 4 ore
18:20
Vremea de mâine 12 ianuarie. Ger în aproape toată țara, ninsori slabe și viscol la munte. Maxime de 0 grade # ObservatorNews
Vremea se menține deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 0 grade și minime care vor coborî până la -19 grade în zonele cele mai friguroase. Gerul va fi resimțit mai intens în nordul și centrul țării, dar și izolat în sud. Pe timpul nopții, frigul se va accentua și mai mult, acoperind aproape întreg teritoriul. Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în celelalte regiuni sunt așteptate înnorări și ninsori slabe. La munte, vântul va viscoli zăpada, mai ales în zonele înalte din Carpații Orientali și Meridionali.
18:10
Un paznic a murit pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă, în tura de noapte, la -12 grade Celsius # ObservatorNews
Un bărbat de 55 de ani, angajat ca paznic pe șantierul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a murit în timp ce se afla la serviciu, în tura de noapte. Decesul a fost confirmat sâmbătă de autoritățile italiene, iar ministrul infrastructurii, Matteo Salvini, a cerut declanșarea unei anchete pentru stabilirea circumstanțelor exacte.
18:00
17:40
Grănicer ucrainean, rănit grav de şoferul unui Range Rover care a forţat ilegal trecerea graniţei cu România # ObservatorNews
Un polițist de frontieră a fost rănit grav după ce un șofer aflat la volanul unui Range Rover a încercat să forțeze ilegal trecerea graniței din Ucraina în România. Incidentul a avut loc pe 11 ianuarie, în regiunea Cernăuți, iar autoritățile au reținut șase dintre pasagerii mașinii. Conducătorul auto a reușit să fugă și este căutat.
17:00
FT: Tăcerea NATO în faţa ameninţărilor lui Trump cu privire la Groenlanda îi pune în încurcătură pe europeni # ObservatorNews
NATO tace în fața amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, stârnind îngrijorare în capitalele europene, care se tem că alianța nu mai apără drepturile Danemarcei. Mark Rutte, secretarul general al NATO, cunoscut pentru relația apropiată cu Trump, a fost absent în discuţiile din jurul situaţiei Groenlandei, iar NATO nu a emis nicio declaraţie publică în ceea ce priveşte ambiţiile liderului american. Danemarca semnalează că un atac al unui membru al alianţei asupra unui alt membru as însemna sfârşitul NATO şi cer mai multă implicare activă în disputa cu SUA, relatează Financial Times.
16:50
Miruţă, la comemorarea tragediei din Crans-Montana. Omagiul ministrului pentru tânărul român, mort în incendiu # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana, unde a transmis un mesaj de solidaritate și unitate. Oficialul a spus că gândurile sale s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj, al cărui destin a fost curmat prea devreme, dar și către familia acestuia, greu încercată de o durere imposibil de cuprins în cuvinte.
Acum 6 ore
16:20
Daily Mail: Trump a cerut deja un plan de invadare a Groenlandei. Generalii americani se opun # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump a ordonat comandanților forțelor speciale să elaboreze un plan pentru invadarea Groenlandei, dar se confruntă cu rezistență din partea unor oficiali militari de rang înalt, porivit publicaţiei britanice Daily Mail.
16:20
"Desfiinţaţi ICE". Furie în SUA după uciderea lui Renee Good. Peste 1.000 de mitinguri au loc în toată ţara # ObservatorNews
Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Minneapolis pentru a denunța uciderea unei femei de către un agent american de imigrare. Această manifestaţie face parte din cele peste 1.000 de mitinguri planificate în întreaga țară în acest weekend împotriva campaniei federale de deportări. În timpul manifestaţiei, oamenii au scandat sloganuri precum "Desfiinţaţi ICE", "Fără dreptate, fără pace - scoateți ICE de pe străzile noastre" şi numele femeii ucise de un agent ICE, Renee Good, scrie Reuters.
16:20
Un sucevean şi-a plătit impozitul cu 5 kg de monede, în semn de protest: "Număratul trebuia să-l facă şefii!" # ObservatorNews
Un bărbat din Suceava a ales o formă neobișnuită de protest față de majorarea taxelor locale: s-a prezentat la administrația financiară cu cinci kilograme de monede pentru a-și plăti impozitul, scrie News.ro. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale, unde imaginile au atras rapid atenția.
16:00
O insulă din Europa angajează doi oameni pentru câteva luni, cu masă şi cazare incluse. Condiţia bizară impusă # ObservatorNews
O insulă superbă, complet nelocuită, din largul coastelor Irlandei, caută doi oameni dispuși să lase totul în urmă pentru o experiență de câteva luni. Oferta presupune administrarea unei cafenele și a unor căsuțe turistice, însă vine cu o condiție majoră.
15:30
Tirul sportiv câștigă tot mai mult teren. Experiență unică la poligonul din Câmpulung Moldovenesc # ObservatorNews
Când zăpada e prea multă aflaţi că sunt şi alte activități pe care le puteți face indiferent de vremea de afară. Printre ele: tirul sportiv, care capătă din ce în ce mai multă popularitate. Însă nimic nu se face fără un minim instructaj.
15:30
Trump îndeamnă "ferm" Cuba să facă o înţelegere cu SUA. Pe cine propune ca nou preşedinte al ţării: Sună bine # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump, a îndemnat "ferm" Cuba, duminică, să încheie un acord cu Statele Unite. El a avertizat că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, scrie Reuters. Trump a comentat, pe reţelele de socializare, că îi "sună bine" ca secretarul de stat al SUA, Marco Rubio să fie viitorul preşedinte al Cubei.
15:30
S-a întors din Maldive cu vânătăi pe picioare, iar medicii i-au pus un diagnostic crunt: "Nu mai pot lucra" # ObservatorNews
O tânără de 26 de ani a aflat că suferă de o boală potențial mortală după ce, întoarsă dintr-o vacanță în Maldive, a observat vânătăi neobișnuite pe picioare și o stare accentuată de slăbiciune. Inițial tratată pentru gripă, femeia a fost diagnosticată ulterior cu o infecție transmisă prin înțepătura de țânțar, ale cărei efecte o afectează și la aproape doi ani de la îmbolnăvire.
Acum 8 ore
14:20
Cum explică Guvernul creşterea impozitelor: Colectare redusă şi obligații asumate prin PNRR # ObservatorNews
Guvernul justifică majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate prin gradul scăzut de colectare și lipsa actualizării acestora cu rata inflației, situație care a generat pierderi semnificative pentru bugetele locale. Executivul estimează că noile măsuri vor aduce venituri suplimentare de aproximativ 3,7 miliarde de lei în 2026, bani care vor rămâne la nivelul autorităților locale, în contextul presiunilor bugetare și al angajamentelor asumate de România prin PNRR și în relația cu Comisia Europeană.
14:20
Capitala, sub mormane de zăpadă. Duminica a început pentru bucureșteni cu lopata sau cu sania # ObservatorNews
Ninge de ore bune în Bucureşti. E-o iarnă cum nu am mai avut de câţiva ani de zile. Cu multă zăpadă. La primele ore, stratul măsura 8-10 centimetri. Şi va mai ninge, spun meteorologii, inclusiv la noapte. Apoi, vine gerul. Pentru mulţi, ziua de duminică a început fie cu lopata în mână, la deszăpezit trotuare şi maşini, fie cu copiii la săniuş.
13:50
Reţinut pentru furt și înșelăciune la case self-pay. Bărbatul scana produse ieftine, dar lua altele scumpe # ObservatorNews
Poliţiştii bucureşteni au reţinut, sub acuzaţia de înşelăciune şi furt, un bărbat care îşi făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi.
13:40
Ministrul britanic al Apărării, întrebat ce lider mondial ar răpi: "L-aş lua în custodie pe Putin" # ObservatorNews
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că l-ar răpi pe președintele rus Vladimir Putin aşa cum a procedat Donald Trump cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Afirmație a fost făcută la Kiev, în contextul noilor atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei, soldate cu victime și distrugeri majore ale infrastructurii civile.
13:20
Maşini vandalizate în Drobeta-Turnu Severin de un adolescent de 16 ani care a acceptat o provocare pe TikTok # ObservatorNews
Polițiștii din Mehedinți au identificat un adolescent de 16 ani care a vandalizat două autoturisme parcate în Drobeta-Turnu Severin, după ce a acceptat o provocare lansată pe TikTok. Imaginile cu fapta au fost distribuite pe rețelele sociale, iar incidentul a atras atenția autorităților.
13:00
Locuința în care a crescut David Bowie ar putea deveni muzeu pentru fani. Va fi refăcută ca în anii ’60 # ObservatorNews
Casa în care fostul cântăreţ David Bowie a copilărit ar putea deveni în curând cea mai nouă atracţie turistică a Londrei. Locuinţa a fost cumpărată de o organizaţie caritabilă care intenţionează să o deschidă publicului. Casa va fi restaurată la decorul său din anii 60. Fanii lui o vor putea vedea abia de anul viitor. Ieri s-au împlinit zece ani de la moartea lui David Bowie.
12:50
Bărbat beat, scandal într-un local din Bocşa. Agenţii, muşcaţi de individ în timp ce încercau să-l imobilizeze # ObservatorNews
Scene șocante într-un local din Bocșa, județul Caraș-Severin! Un bărbat, amețit bine de aburii alcoolului, a declanșat un scandal care a degenerat rapid într-o intervenție de forță.
12:30
Date îngrijorătoare vin din partea medicilor. Unul din cinci oameni suferă de constipaţie.
Acum 12 ore
12:20
Criză în medicina veterinară din România. Fondurile cabinetelor, reduse drastic de Guvern # ObservatorNews
Medicina veterinară din România riscă să se se confrunte cu o criză majoră, după ce Guvernul a decis reducerea drastică a fondurilor alocate cabinetelor de specialitate. Decizia ar fi fost luată brusc, fără o consultare cu profesioniștii din domeniu.
11:40
Iranul avertizează: orice atac american va duce la riposte asupra țintelor israeliene și americane din regiune # ObservatorNews
Israelul și Statele Unite monitorizează cu atenție situația din Iran, în contextul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani, care s-au soldat până acum cu zeci de morți și mii de arestări. Oficialii iranieni au avertizat că orice atac american asupra Iranului va provoca riposte asupra țintelor israeliene și americane din regiune, informează The Wall Street Journal.
11:10
Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline ieri. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei.
11:10
Israelul se află în alertă maximă din cauza posibilităţii unei intervenţii americane în Iran, în contextul celor mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene citate de Reuters.
10:40
Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie # ObservatorNews
Aproape toată ţara este sub coduri galbere de ninsori şi ger. În Capitală a nins întreaga noapte, iar în sudul ţării este aşteptat să se aştearnă un nou strat de zăpadă de 15 centimetri. În Caraş-Severin, situaţia e critică - sute de oameni sunt izolaţi în frig şi beznă după ce copacii au rupt firele de electricitate.
10:30
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" # ObservatorNews
Dacă ați crezut că balurile de altădată au rămas doar o amintire, există, totuşi, un loc unde această tradiție încă se păstrează vie. Într-o localitate din județul Mureș, sătenii au readus la viață "Balul Însuraților", o sărbătoare în care muzica, dansul și voia bună au fost la ele acasă. Pentru câteva ore, oamenii au lăsat hainele moderne deoparte și au îmbrăcat cu mândrie costume populare vechi de sute de ani. Bineînţeles, între două hore jucate cu foc, petrecăreţii s-au delectat cu bucate alese, pregătite după rețete autentice.
10:00
Iranul stă pe un butoi cu pulbere: proteste masive şi mesajul fiului fostului șah către protestatari # ObservatorNews
Zeci de mii de oameni au ieşit, din nou, aseară în stradă şi au cerut ca Ayatollahul Ali Khamenei să renunţe la conducerea ţării. Regimul de la Teheran a răspuns cu represalii. Cele mai recente date arată că aproape 80 de persoane au fost ucise de garda revoluţionară şi peste 2.600 au fost arestate. Manifestanţii vor ca fiul şahului să ia conducerea de la Ayatollahul Khamenei.
09:30
4 români, trimiși la închisoare după jaful nereușit în Croația. Au rănit doi polițiști în tentativa de fugă # ObservatorNews
Serie de jafuri nereuşite comise de patru români în Croaţia. Bărbaţii au între 34 şi 47 de ani şi au fost arestaţi şi amendaţi cu 24de euro, după ce au încercat să fugă de poliţie şi au rănit doi ofiţeri.
09:20
"Să plătească". Acuzații grave ale părinților celor doi copii care au intrat în moarte cerebrală la Constanţa # ObservatorNews
Acuzaţii grave la adresa medicilor din Constanţa. Doi copii sunt în moarte cerebrală după ce au fost operaţi la Spitalul Judeţean. Părinţii spun că s-au lovit de nepăsarea doctorilor, care dacă ar fi acţionat la timp, ar fi putut să le dea micilor pacienţi o şansă de supravieţuire. Spitalul a deschis o anchetă internă, iar mâine va ajunge la Constanţa şi corpul de control al ministerului Sănătăţii.
09:20
Salvamont România: Peste 120 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Record nedorit al acestui sezon # ObservatorNews
Salvamont România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, un număr ridicat de solicitări de urgență în zona montană. Dispeceratul a fost sunat de 121 de ori, fiind salvate 123 de persoane în urma intervențiilor.
09:00
Globurile de Aur 2026. Actriţa care a primit deja un premiu pentru întreaga sa carieră, înaintea galei # ObservatorNews
Este agitaţie mare în Beverly Hills: urmează Globurile de Aur. Gazda, producătorul şi... bucătărul au făcut repetiţia generală înaintea evenimentului de diseară.
09:00
Noi detalii despre clubul groazei din Crans-Montana. Ușa subsolului era încuiată din interior # ObservatorNews
Ies la suprafaţă noi informaţii în cazul incendiului devastator de la clubul groazei din staţiunea Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi în noaptea de Revelion. O uşă de serviciu de la subsol era încuiată din interior. Potrivit presei elveţiene, patronul barului a recunoscut acest lucru în faţa anchetatorilor.
08:50
În vremea TikTok, Instagram și notificări care apar la fiecare minut, mulți oameni descoperă cât timp pierd pe telefon fără să își dea seama. În Statele Unite, un nou dispozitiv simplu, numit Brick, începe să fie lăudat ca soluție pentru cei care simt că nu își mai pot controla obiceiul de a derula.
08:30
Trei bărbați din Maramureș, arestați preventiv după ce ar fi violat o tânără de 20 de ani # ObservatorNews
Trei bărbați cu vârste între 23 și 37 de ani au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile fiind suspectați că au violat o tânără de 20 de ani din Maramureș.
08:30
Planeta e la extreme: furtuna Goretti aduce haos în Europa, incendiile fac ravagii în Australia # ObservatorNews
Furtuna Goretti a adus cea mai puternică ninsoare din ultimii aproape 30 de ani în Marea Britanie. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste rulota în care se afla. Iar în Franţa, în apropierea plajelor sunt pagube serioase. Valurile furioase au spart ferestrele unui restaurant.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.