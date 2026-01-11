Breşă masivă la Instagram. Datele a peste 17 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web
PSNews.ro, 11 ianuarie 2026 13:50
Datele sensibile aparţinând unui număr de 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri. Aceasta în urma a ceea ce pare a fi o breşă de securitate ţinută „sub preş" de companie. Descoperirea a fost făcută şi anunţată de producătorul de antiviruşi Malwarebytes. Hackerii au scos informaţiile la vânzare pe dark
Acum 30 minute
13:50
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme. Acestea au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit Agerpres. „Taxe vamale aproape zero pentru produsele româneşti. Producţie mai mare şi locuri de muncă în industria auto, mecanică şi electrică", a precizat oficialul. Declaraţiile lui Irineu Darău au venit la
13:50
„Suntem bine. Suntem luptători", a declarat Nicolás Maduro din închisoarea sa din Statele Unite, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul aflat la putere din Venezuela. „Nu fiţi trişti", le-a cerut şi avocaţilor săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra. Acuzati in special de trafic de droguri, Nicolás Maduro si prima doamna
13:50
„Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara. Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe # PSNews.ro
Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal. De la București la Cluj-Napoca, Iași și Brașov, autoritățile locale anunță majorări care se vor reflecta direct în sumele plătite de proprietari și șoferi. După deciziile adoptate la finalul anului de consiliile locale,
13:50
CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile din București, conform programului de zbor dar în condiții de iarnă # PSNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor. „Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor,
13:50
Ministrul Barbu despre Mercosur: Brazilia și alte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă seara, că Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE. El a mai spus că a transmis către Ministerul Economiei toate solicitările sale legate de acordul UE-Mercosur. Barbu a enumerat câteva dintre dezavantajele acestui pact comercial. Totodată, oficialul a subliniat că convins că în
13:50
Un militar american, aflat în rezervă a fost găsit mort într-un apartament din Otopeni. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face altceva decât să îi constate decesul. În locuinţa pe care bărbatul o închiriase, poliţiştii au descoperit mai multe medicamente. Erau medicamente cu efect antidepresiv, pentru care americanul nu avea rețetă. El
13:50
Creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România. 11 decese cauzate de gripă în 2026 # PSNews.ro
Institutul Național de Sănătate Publică raportează cifre îngrijorătoare în privința cazurilor de infecții respiratorii și de gripă raportate în România doar în primele zile ale noului an. Specialiștii consideră că cifrele ar fi mai mari. Această subraportare ar avea drept cauză sărbătorile de iarnă. Circulația virusurilor gripale continuă să se intensifice în România. Acest lucru
13:50
Acum 2 ore
12:50
Mii de fermieri irlandezi au manifestat împotriva semnării acordului comercial UE – Mercosur # PSNews.ro
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei. Au protestat împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur. Acesta a primit vineri undă verde din partea UE, relatează AFP. „Nu UE-Mercosur", „Sprijin pentru agricultura irlandeză" se putea citi pe pancartele agăţate pe o parte din numeroasele tractoare
12:50
Bucureşti: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje acţionează pentru deszăpezire, anunţă PMB # PSNews.ro
Peste 300 de utilaje de salubrizare și 1.000 de muncitori acționează în sectoarele Capitalei. Acestea curăţă zăpada și împrăștie material antiderapant. „312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula
12:50
Parlamentul European, noi norme mai transparente pentru activități de lobby din țări terțe # PSNews.ro
Democrația funcționează mai bine în lumina zilei. Parlamentul European dorește să consolideze transparența în ceea ce privește activitățile de lobby ale țărilor terțe în UE, asigurându-se că reprezentarea intereselor în numele țărilor din afara UE este publică, responsabilă și raportată în mod clar. Noile norme vizează sporirea transparenței și responsabilității democratice în reprezentarea intereselor desfășurate
12:50
Număr ingrijorător de mare de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore: 121. Au fost salvate 123 de persoane # PSNews.ro
Dispeceratul naţional Salvamont anunţă duminică un număr ingrijorător de mare de evenimente montane. Un record nedorit al acestui sezon de iarnă s-a înregistrat în ultimele 24 de ore. Au fost înregistrate 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 123 de persoane fiind salvate. "Zi de foc pentru salvamontiştii din întreaga
Acum 4 ore
12:10
Iranul fierbe. Regimul de la Teheran, tot mai aproape de prăbușire. Semnele care arată că o revoluție poate fi aproape # PSNews.ro
Pentru prima dată din 1979 încoace, Iranul bifează aproape toate condițiile care, potrivit istoriei, duc la căderea unui regim. Criza economică, ruptura dintre elite, furia populară și izolarea internațională pun Republica Islamică într-o situație fără precedent. Protestele masive din Iran au continuat sâmbătă noaptea, în ciuda unei represiuni violente a autorităților. Manifestanții cer în prezent
11:40
METEO Iarna lovește în forță România. Cod galben de ninsori, viscol și ger. Vreme deosebit de rece în Capitală # PSNews.ro
Ninsorile au revenit în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol. Jumătatea de sud se află sub cod galben de ninsori și viscol. Se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri. Temperaturile vor coborî până la -15 grade. Capitala
11:40
România, eșec deplin în 2026 în politicile locale de mediu. Poluatorul plătește la fel ca o mașină hibridă nouă # PSNews.ro
România intră în 2026 cu un eșec deplin în politicile sale locale de mediu. Noile impozite pe autoturisme au fost prezentate drept un pas hotărât către ecologie. Un pas spre depoluare urbană și consacrarea principiului „poluatorul plătește". În realitate, ele nu au aproape nimic de-a face cu poluarea. Au, în schimb, foarte mult de-a face
10:40
Craiova îngheaţă. Este avarie la Electrocentrale Craiova. Celulă de criză la Ministerul Energiei # PSNews.ro
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. „Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel
Acum 24 ore
20:50
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti. Sumele care se plătesc în București, Brașov sau Sibiu # PSNews.ro
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare. Acestea vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea
20:50
Românii care intră în rezerva militară primesc 3 salarii medii brute. Preşedintele a promulgat legea # PSNews.ro
Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute. Sunt utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan.
19:30
Avertismentul experţilor: Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii # PSNews.ro
Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate. Este vorba de echipamentul de protecţie împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19. Măştile chirurgicale utilizate pe scară largă în spitale şi clinici nu oferă protecţie adecvată. Ele nu protejează împotriva infecţiilor respiratorii transmise pe cale
19:30
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta” # PSNews.ro
Consultantul economic Andrei Caramitru a declarat în cadrul interviului În Fața Ta, difuzat sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 14:00, la Digi24, că noile taxe pe proprietate mărite, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, erau un jalon în PNRR iar măsura era prevăzută din urmă cu doi ani de zile. Acesta susține
19:30
Cazul tânărului care a murit la spitalul Buzău. Colegiul Medicilor a transmis concluziile sale # PSNews.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat în SJU Buzău, după un accident rutier. Opinia a fost formulată de Comisia de Ortopedie şi Traumatologie a CMR, coordonată de prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu.
19:30
Presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România. Economişti: „Nici noi nu suntem perfecți” # PSNews.ro
Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România, decizie care a generat reacții puternice în presa din Ungaria. Mai multe publicații maghiare susțin că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipa sa ar favoriza România. Vorbesc despre o schimbare de abordare la Bruxelles, considerată fără precedent. Întrebat
18:00
Un raport MF arată nereguli grave la Vama Constanța. Liber mărfurilor după controale de formă, în timpul liber # PSNews.ro
Vama Constanța se confruntă cu o serie de nereguli grave în activitatea vameșilor. Concluziile sunt prezentate într-un draft al raportului redactat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor. Perioada verificată de corpul de control este 1 martie – 25 iunie 2025, arată G4Media. Sunt identificate o serie de anomalii, cu precădere în timpii de acordare a
18:00
Propunere legislativă AUR pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă # PSNews.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a anunţat o propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă. Având în vedere decizia deţinătorilor drepturilor de difuzare pentru turneele finale europene şi mondiale din handbalul feminin şi masculin pe perioada 2026-2031 de a-şi
18:00
Banca Central Europeană (BCE) a propus trei scenarii pentru crearea unui euro digital după modelul criptomonedelor. Școala de Management SDA Bocconi și Revolut au realizat o cercetare pe 2,3 milioane de persoane din 27 de țări europene, analizând cele trei scenarii propuse de BCE. Euro Token, bazat pe un blockchain public, emis de BCE, a
18:00
Robert Negoiță le cere locuitorilor din Sectorul 3 să depoziteze brazii de Crăciun în zona de colectare a deșeurilor # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, atrage atenţia că depozitarea brazilor de Crăciun este Robert Negoiță le cere locuitorilor din Sectorul 3 să depozitpermisă doar în zona punctelor de colectare a deşeurilor. Cei care depozitează brazii pe domeniul public riscă amenzi, precizează edilul, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. „Pentru că ne place să avem ordine
18:00
Vaccinarea împotriva varicelei devine obligatorie în Bulgaria. La noi este doar recomandare # PSNews.ro
Din iulie 2026, Bulgaria introduce cu titlu obligatoriu vaccinarea împotriva varicelei la copii. În Regatul Unit al Marii Britanii, vaccinarea împotriva varicelei a devenit gratuită, începând cu ianuarie 2026. În România, vaccinarea împotriva varicelei rămâne doar cu titlu de recomandare. Bulgaria urmează să impună cu titlu de obligativitate vaccinarea împotriva varicelei, începând cu iulie 2026,
18:00
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului. Atacurile au lăsat parţial capitala fără încălzire. „Rusia a atins un
18:00
Gheorghe Falcă: România trebuie să ia în serios calea ferată. În 2050, cantitatea de marfă va fi dublă # PSNews.ro
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a spus că „România trebuie să ia în serios calea ferată”. În 2050, „cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală” şi „nu poţi înghesui toate tirurile pe autostradă”. Falcă a adăugat, la Be EU cu Sabina Iosub, că „cine se pregătește pentru viitor va fi câștigător”, susţinând faptul că […] Articolul Gheorghe Falcă: România trebuie să ia în serios calea ferată. În 2050, cantitatea de marfă va fi dublă apare prima dată în PS News.
18:00
Victor Negrescu critică lipsa de dezbatere și transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a criticat absența unei dezbateri și lipsa de transparență în procesul decizional privind poziția statului român față de acordul UE-Mercosur. Acesta a mai precizat că europarlamentarii PSD nu vor vota forma actuală a acordului. Lipsa de transparență în procesul decizional „Acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că […] Articolul Victor Negrescu critică lipsa de dezbatere și transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur apare prima dată în PS News.
18:00
Ministrul Justiţiei, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut # PSNews.ro
Ministrul Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. Marinescu dă asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”. ”Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la […] Articolul Ministrul Justiţiei, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut apare prima dată în PS News.
16:50
O capitală europeană ar putea recurge la sistemul „comunist” par-impar pentru a scăpa de ambuteiaje # PSNews.ro
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri. Ambuteiajele sunt un lucru obișnuit în capitala Serbiei, […] Articolul O capitală europeană ar putea recurge la sistemul „comunist” par-impar pentru a scăpa de ambuteiaje apare prima dată în PS News.
16:50
Motreanu cere clarificări de la Comisia Europeană. „Să ne asigurăm că fondul nu va favoriza marile multinaţionale” # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară că a cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE. Europarlamentarul PNL afirmă că statele UE şi firmele trebuie să aibă acces în mod echitabil la Fondul […] Articolul Motreanu cere clarificări de la Comisia Europeană. „Să ne asigurăm că fondul nu va favoriza marile multinaţionale” apare prima dată în PS News.
16:50
Compania Naţională „Poşta Română” SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în localitatea Roman, judeţul Neamţ. Valoarea totală estimată a contractului este de 29,22 de milioane de lei, fără TVA. Conform unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul include proiectarea, verificarea proiectului, asistenţa […] Articolul Poșta Română își face hub logistic de 6 milioane de euro. Unde va fi acesta apare prima dată în PS News.
16:50
Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România. Aceasta după ieftinirea de la începutul săptămânii și scumpirea masivă de la începutul lunii. Benzinăria Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de Economica, afișa în dimineața zilei de 10 ianuarie în un preț al benzinei standard de 7,59 […] Articolul Carburanții s-au scumpit din nou. Cât costă benzina și motorina azi, 10 ianuarie apare prima dată în PS News.
16:50
Legea femicidului în România. Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii” # PSNews.ro
Se spune că gradul de civilizaţie al unei naţii se vede cel mai bine în modul în care îşi tratează femeile. Statisticile arată că în ultimii 10 ani, aproape 500 de românce au fost ucise de către bărbaţii lor. Numai în 2025, România a numărat de pe margine până la omorul cu numărul 51. Tendinţele par […] Articolul Legea femicidului în România. Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii” apare prima dată în PS News.
16:50
AUR cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu # PSNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor cere sâmbătă grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Moţiunea este preconizată a fi depusă la Senat. Altfel, AUR consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite […] Articolul AUR cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu apare prima dată în PS News.
16:50
Premierul italian Giorgia Meloni nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei. Ea vrea un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA. Meloni a afirmat că utilizarea acţiunii militare în Groenlanda nu ar fi în interesul nimănui şi […] Articolul Giorgia Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda apare prima dată în PS News.
16:50
Budăi (PSD), mesaj către USR-işti: „Pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi declară, sâmbătă, că dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susţin miniştrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui. El îi întreabă pe cei de la USR dacă au citit studiile de impact ale acestui Acord. Menţionează că se estimează o […] Articolul Budăi (PSD), mesaj către USR-işti: „Pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur” apare prima dată în PS News.
15:40
Atenţionare MAE pentru Bulgaria. Trafic restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condiţiilor meteorologice, au fost introduse restricţii temporare de circulaţie pe mai multe sectoare de drum. Potrivit MAE, în regiunea Lovech este restricţionată trecerea autovehiculelor ce cântăresc peste 12 tone. Aceasta pe drumul […] Articolul Atenţionare MAE pentru Bulgaria. Trafic restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice apare prima dată în PS News.
15:40
Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou, şi cel mai probabil a făcut un infarct, spun colegii săi. E menţionează că a fost un om „extraordinar”, care muncea foarte mult. Anunţul privind decesul comisarului şef a […] Articolul Inspectorul şef al IPJ Dolj a murit la locul de muncă. Avea 51 de ani apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Polonia „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol naţional. Krajewski a declarat că „Executivul menţine aceeaşi poziţie ca şi cea a protestatarilor care se opun […] Articolul Polonia va duce acordul UE-Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
15:40
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, sâmbătă, din cauza vremii extreme. Administratorii pârtiei anunţă că telescaunele și gondola nu pot fi pornite din cauza gheții. Îngheţul şi viscolul din ultimele zile au creat probleme în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. Sâmbătă, administratorii pârtiilor […] Articolul Pârtiile din Sinaia rămân închise, sâmbătă. Anunțul administratorilor apare prima dată în PS News.
15:40
„Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand”. Noi detalii despre „Blonda lui Bolojan” # PSNews.ro
Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun despre aceasta că „era foarte arogantă”. Deşi nu era pregătită profesional și pica examenele pe domeniul pe care activa. „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul primarului Clotilde Armand”, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, foști funcționari din Primăria Sectorului 1. Aceştia sunt funcţionari […] Articolul „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand”. Noi detalii despre „Blonda lui Bolojan” apare prima dată în PS News.
15:40
Zelenski avertizează după atacul cu Oreșnik: O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment după atacul Rusiei cu rachete Oreșnik. Acestea „reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”. „Oreşnik a fost folosită din nou, de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu […] Articolul Zelenski avertizează după atacul cu Oreșnik: O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta apare prima dată în PS News.
15:40
Ponta îl penalizează pe Miruță: Când dă bani Ucrainei din taxele plătite de români, este obligat să explice # PSNews.ro
Victor Ponta îl penalizează pe Radu Miruță, ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice”, spune acesta. „Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret”. Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic. Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice! Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare”, spune Victor Ponta. Tot Victor Ponta semnalează și o altă situație, și anume, aceea că România împrumută tot mai mulți bani și, mai mult decât atât, faptul că „s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!”. Citeşte mai mult aici. Articolul Ponta îl penalizează pe Miruță: Când dă bani Ucrainei din taxele plătite de români, este obligat să explice apare prima dată în PS News.
15:40
Fostul ministru Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale. Examene din 4 arii şi medii ponderate pentru admitere # PSNews.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională. Acesta testează elevii doar la limba română şi matematică. Funeriu susţine că actualul model produce efecte negative asupra întregului curriculum. „O materie neevaluată e o materie neînvăţată”, a afirmat el în emisiunea Viitor pentru România, de la Prima News, explicând că elevii […] Articolul Fostul ministru Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale. Examene din 4 arii şi medii ponderate pentru admitere apare prima dată în PS News.
15:40
Ministrul Marinescu despre amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu putem grăbi actul de Justiție” # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat, într-o apariție la emisiunea de la Prima TV, criticile legate de absența judecătorilor CCR de la ședințele recente privind legea pensiilor magistraților și posibilitatea revocării procurorului-șef al DNA. Ministrul a calificat drept „puțin paradoxal” discursul potrivit căruia judecători propuși de PSD ar bloca decizii la Curtea Constituțională. „E vorba de un proiect al guvernului, e […] Articolul Ministrul Marinescu despre amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu putem grăbi actul de Justiție” apare prima dată în PS News.
15:40
Degeaba te grăbeşti să plăteşti taxele la Bacău: Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% # PSNews.ro
O decizie luată de administrația Viziteu și votată „la grămadă” de Consiliul Local a trecut neobservată până acum. Este vorba despre reducerea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale în municipiul Bacău. Odată cu creșterea taxelor și impozitelor locale, pentru care toate primăriile arată cu degetul către guvernul Bolojan, în Bacău, administrația Viziteu […] Articolul Degeaba te grăbeşti să plăteşti taxele la Bacău: Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% apare prima dată în PS News.
14:40
Barbu îi acuză pe Bolojan şi Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur: Trebuia să punem garanţii pentru fermieri # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că nu a fost informat nici de premierul Ilie Bolojan, nici de președintele Nicușor Dan despre poziția României privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Asta deși țara noastră a votat în favoarea acestuia. Barbu avertizează că lipsa garanțiilor poate duce la falimentul zootehniei românești. Florin Barbu […] Articolul Barbu îi acuză pe Bolojan şi Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur: Trebuia să punem garanţii pentru fermieri apare prima dată în PS News.
