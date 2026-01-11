Spor de noapte la Administrația Prezidențială. Cât câștigă angajații din subordinea lui Nicușor Dan

16:10

Iată în ce lună poți să ieși la pensie, ca femeie, în funcție de data nașterii. Gândul a făcut un tabel exclusiv pentru femei, pentru a arăta când se poate ieși la pensie, în funcție de data nașterii, între ianuarie și decembrie 2026. Una din cele mai întâlnite întrebări ale femeilor care trec de vârsta 60 de ani este când pot ieși la pensie. Vă arătăm cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată în intervalul ianuarie și decembrie 2026. Astfel, în luna ianurie 2026, poate ieși la pensie de vârstă o femeie născută în iulie 1963. La pensie anticipată poate ieși la pensie o femeie născută în ianuarie 1966. Pentru luna februarie 2026, poate ieși la pensie de limită de vârstă o femeie născută în august 1963. La pensie anticipată poate ieși o femeie născută în luna februarie 1966. Citeşte mai mult aici. Articolul În ce lună din 2026 poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei apare prima dată în PS News.