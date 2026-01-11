Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată
PSNews.ro, 11 ianuarie 2026 18:30
Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a 40 de persoane, a recunoscut în fața anchetatorilor că ușa de serviciu de la parterul localului era încuiată din interior în noaptea tragediei. Bărbatul a precizat că el însuși înlocuise spuma de pe tavan care […] Articolul Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
18:30
Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată # PSNews.ro
Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a 40 de persoane, a recunoscut în fața anchetatorilor că ușa de serviciu de la parterul localului era încuiată din interior în noaptea tragediei. Bărbatul a precizat că el însuși înlocuise spuma de pe tavan care […] Articolul Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată apare prima dată în PS News.
18:30
Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR de ipocrizie și oferă o serie de precizări după ce, în țară, s-a vehiculat ideea că reprezentanții social-democraților la Bruxelles au votat, în decembrie, Acordul UE – Mercosur, iar acum nu mai admit acest lucru. Fostul primar al Capitalei denunță zvonurile că social-democrații ar fi votat împotriva romîânilor și […] Articolul Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” apare prima dată în PS News.
18:30
Ce zile sunt libere de la stat în 2026? Vorbim despre un calendar ”generos” de sărbători legale, dar și minivacanțe. Ce zile sunt libere de la stat în 2026 În anul 2026 sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în […] Articolul Zile libere în 2026. O parte dintre ele se pierd apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat duminică pe Facebook că a participat la comemorarea victimelor tragediei din Crans Montana. „Gândurile mele s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj și către familia sa”. Radu Miruță a scris duminică pe Facebook că a participat la comemorare împreună cu Raed Arafat. „A fost un moment de emoție profundă […] Articolul Ministrul Miruţă a participat la ceremonia de comemorare a victimelor din Crans-Montana apare prima dată în PS News.
18:30
Spor de noapte la Administrația Prezidențială. Cât câștigă angajații din subordinea lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a României oferă, pe lângă salariile de bază și indemnizațiile aferente funcției, o serie de sporuri și bonificații pentru personalul angajat. Inclusiv pentru munca de noapte și condiții de muncă vătămătoare. În cazul funcțiilor de demnitate publică, indemnizațiile lunare sunt conform responsabilității funcției. Președintele României primește 24.960 de lei, consilierii prezidențiali 21.840 de […] Articolul Spor de noapte la Administrația Prezidențială. Cât câștigă angajații din subordinea lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
18:30
Regiunea arctică ar trebui să se supună în continuare principiilor dreptului internațional! Într-o rezoluție recentă, deputații din Parlamentul European au condamnat militarizarea în creștere a zonei arctice. Ei au îndemnat UE să consolideze cooperarea cu aliații săi din NATO. De asemenea, au respins revendicările teritoriale unilaterale și concurența geopolitică de-a lungul rutelor maritime arctice. În […] Articolul Parlamentul European: Regiunea arctică nu ar trebui să fie militarizată apare prima dată în PS News.
18:30
Bill Gates avertizează că lumea „a făcut un pas înapoi”. „Următorii cinci ani vor fi dificili” # PSNews.ro
Anul trecut nu a decurs așa cum spera Bill Gates. În calitate de filantrop care a dedicat miliarde pentru îmbunătățire oricărui lucru, Gates nu a putut decât să urmărească cum administrația Trump a redus drastic contractele de ajutor extern. Cofondatorul Microsoft a criticat regimul de reducere a costurilor. O mare parte din acesta a fost […] Articolul Bill Gates avertizează că lumea „a făcut un pas înapoi”. „Următorii cinci ani vor fi dificili” apare prima dată în PS News.
18:30
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani # PSNews.ro
Evenimentele recente de pe plaja Matalascañas, unde zona de promenada a fost distrusă, demonstrează că efectele schimbărilor climatice nu sunt un simplu avertisment. Fenomenele extreme devin tot mai vizibile. Dacă nu se intervine, multe dintre cele mai populare plaje din sudul Spaniei ar putea dispărea în câteva decenii. Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, […] Articolul 33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani apare prima dată în PS News.
18:30
PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu. O acuză că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur # PSNews.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. O acuză că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în contextul negocierilor privind acordul comercial Uniunea Europeană-Mercosur. Reprezentanții PUSL susțin că mandatul exprimat de România la nivel european, fără garanții clare pentru protejarea agriculturii autohtone, echivalează cu o abandonare a interesului național. În […] Articolul PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu. O acuză că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:10
Copii în moarte cerebrală după operaţii la Spitalul Județean Constanța. Familiile acuză erori medicale grave # PSNews.ro
Două familii acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța de erori medicale grave. Copiii lor – un băiețel de doi ani și o fetiță de șase ani – au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în unitatea medicală. Ambii copii au fost aduși inițial la camera de gardă cu dureri abdominale. Potrivit […] Articolul Copii în moarte cerebrală după operaţii la Spitalul Județean Constanța. Familiile acuză erori medicale grave apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Avionul Apocalipsei la Los Angeles. Premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA # PSNews.ro
Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat. Este un eveniment fără precedent care a atras atenția analiștilor, observatorilor și a presei internaționale. Pentru prima dată în peste o jumătate de secol de serviciu, avionul E-4B Nightwatch, cunoscut sub numele de „Avionul Apocalipsei”, a aterizat pe un aeroport civil […] Articolul VIDEO Avionul Apocalipsei la Los Angeles. Premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA apare prima dată în PS News.
17:10
Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede # PSNews.ro
Un bărbat a ales o formă neobișnuită de protest față de majorările de taxe și impozite locale. S-a prezentat la ghișeul de plată cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, plină cu monede. Scena a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare, în două părți. Bărbatul avea de achitat suma de 903 lei, bani adunați […] Articolul Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede apare prima dată în PS News.
17:10
Şase candidaţi sunt în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene # PSNews.ro
Şase candidaţi au depus cereri pentru funcţia de vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană. Va fi înlocuit spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat expiră la finalul lunii mai. Miniştrii de Finanţe din zona euro vor nominaliza un candidat pe 19 ianuarie. Cei şase candidaţi sunt: Mario Centeno din Portugalia, Martins Kazaks din Letonia, Madis Müller […] Articolul Şase candidaţi sunt în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene apare prima dată în PS News.
17:10
Israelul, în stare de alertă maximă în faţa posibilităţii unei intervenţii americane în Iran # PSNews.ro
Israelul se află în stare de alertă maximă în faţa posibilităţii unei intervenţii americane în Iran. Autorităţile de la Teheran se confruntă în această perioadă cu un val de proteste în toată ţara. Surse prezente la consultările de securitate organizate de Israel nu au precizat ce înseamnă, în practică, „starea de alertă maximă”. Prim-ministrul israelian […] Articolul Israelul, în stare de alertă maximă în faţa posibilităţii unei intervenţii americane în Iran apare prima dată în PS News.
17:10
Bulgaria tocmai a instalat o baterie uriașă. Înseamnă mai mult de jumătate din toata capacitatea României # PSNews.ro
Un sistem independent (stand alone) de stocare a energiei în baterii, cu o capacitate de 202 MW și 500 MWh, a devenit operațional. Participă activ pe piețele de energie electrică pentru ziua următoare și intrazilnică din Bulgaria. Una dintre cele mai mari instalații independente de stocare în baterii din Europa de Est a intrat recent […] Articolul Bulgaria tocmai a instalat o baterie uriașă. Înseamnă mai mult de jumătate din toata capacitatea României apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:10
Carburanţii s-ar putea scumpi din nou. Cum influențează situația din Iran și Venezuela tarifele # PSNews.ro
Producţia OPEC a scăzut în decembrie, în principal din cauza reducerii livrărilor din Iran şi Venezuela. Reducerea a anulat în mare parte creşterile planificate de OPEC+ şi a menţinut oferta efectivă sub nivelurile anunţate oficial, arată un sondaj Reuters. Presiunea suplimentară vine din înăsprirea sancţiunilor SUA. Aceasta afectează exporturile iraniene. Vine presiune şi din restricţiile […] Articolul Carburanţii s-ar putea scumpi din nou. Cum influențează situația din Iran și Venezuela tarifele apare prima dată în PS News.
16:10
Turkish Petroleum (TPAO) şi o subsidiară a grupului american ExxonMobil au semnat un memorandum de înţelegere în sectorul gazelor şi petrolului. Acesta care acoperă noile zone de explorare din Marea Neagră, Marea Mediterană, şi alte zone potenţiale. Anunţul a fost făcut de ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar. Acordul, semnat între TPAO şi ESSO Exploration International Limited, […] Articolul Gigantul ExxonMobil revine în Marea Neagră, dar în zona turcească apare prima dată în PS News.
16:10
Iran: Cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului # PSNews.ro
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului. Nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști. Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 arestate, în cele două săptămâni de proteste care au zguduit țara, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Fără pic de răgaz și în ciuda […] Articolul Iran: Cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului apare prima dată în PS News.
16:10
Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății a finalizat procedura de licitație deschisă. Ministerul a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat. Conform ministrului Sănătății, instituția „face încă un pas important către modernizare și debirocratizare”. Echipa ministerului a finalizat procedura de licitație deschisă și a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat […] Articolul Ministrul Sănătății anunță startul unui proiect de digitalizare a instituției apare prima dată în PS News.
16:10
Producătorul independent israelian de energie Econergy Renewable Energy Ltd și D.TRADING, brațul de trading pan-european al companiei private ucrainene de energie DTEK, au semnat un acord de achiziție de energie (PPA) pentru 200 MW de capacitate, potrivit presei de specialitate. Energia provine de la parcurile solare de provenită din activele solare Rătești și Părău ale […] Articolul Cel mai bogat ucrainean cumpără masiv energie verde produsă în România apare prima dată în PS News.
16:10
În ce lună din 2026 poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei # PSNews.ro
Iată în ce lună poți să ieși la pensie, ca femeie, în funcție de data nașterii. Gândul a făcut un tabel exclusiv pentru femei, pentru a arăta când se poate ieși la pensie, în funcție de data nașterii, între ianuarie și decembrie 2026. Una din cele mai întâlnite întrebări ale femeilor care trec de vârsta 60 de ani este când pot ieși la pensie. Vă arătăm cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată în intervalul ianuarie și decembrie 2026. Astfel, în luna ianurie 2026, poate ieși la pensie de vârstă o femeie născută în iulie 1963. La pensie anticipată poate ieși la pensie o femeie născută în ianuarie 1966. Pentru luna februarie 2026, poate ieși la pensie de limită de vârstă o femeie născută în august 1963. La pensie anticipată poate ieși o femeie născută în luna februarie 1966. Citeşte mai mult aici. Articolul În ce lună din 2026 poți ieși la pensie, în funcție de data nașterii. Tabel exclusiv pentru femei apare prima dată în PS News.
15:10
Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă. Aceasta a fost generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Guvernul respinge acuzațiile formulate în înregistrările video ale unor funcționari […] Articolul Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care preia președinția UE apare prima dată în PS News.
15:10
Primarul Sectorului 4 din Capitală, Daniel Băluță, a anunțat, duminică, faptul că nu există străzi blocate. Oficialul a mai precizat că drumarii au intervenit atât în cursul nopții precedente și că vor interveni și duminică. „S-a lucrat și azi-noapte, se lucrează și acum și vom rămâne în teren atât timp cât va fi nevoie (…) […] Articolul Daniel Băluță anunţă că în Sectorul 4 nu sunt străzi blocate din cauza zăpezii apare prima dată în PS News.
15:10
Inițiat de Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23, proiectul de reabilitare a malurilor Dâmboviței, va fi funcțional până în anul 2035. Albia betonată a râului Dâmbovița, care “despică” Bucureștiul în două, se va transforma dintr-o “barieră” între sectoare într-un adevărat coridor verde-albastru. Va fi capabil să răcorească orașul, să aducă biodiversitate și să conecteze cartierele capitalei. Arhitectul […] Articolul Bucureștiul va fi „tăiat” de o barieră verde. Proiectul care va schimba fața capitalei apare prima dată în PS News.
15:10
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe gunoi e cât impozitul pe locuințe # PSNews.ro
Este în continuare haos după majorarea taxelor și impozitelor. În unele orașe, ghișeele au fost deja deschise, în timp ce în altele încă se fac calcule. Oamenii sunt bulversați de noile impozite, unele au crescut chiar și de zece ori, în cazul mașinilor hibrid. În Constanța și Galați, de pildă, taxa de gunoi a ajuns […] Articolul Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe gunoi e cât impozitul pe locuințe apare prima dată în PS News.
15:10
Sindalimenta avertizează: Acordul UE-Mercosur va duce la un faliment agro-alimentar românesc # PSNews.ro
Dragos Frumosu, președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta) consideră că guvernul este împotriva propriilor fermieri. „Așa se traduce pentru România Acordul UE–Mercosur”. Conform Sindalimenta, costurile de producție tot mai mari de la an la an, coroborate cu prețurile cerealelor care au rămas la niveluri apropiate de cele din urmă cu 15 ani, conduc […] Articolul Sindalimenta avertizează: Acordul UE-Mercosur va duce la un faliment agro-alimentar românesc apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Robert Fico a anunțat că Slovacia va semna un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu SUA. „În cooperare cu partenerii americani, dorim să construim un nou bloc imens, proprietate exclusivă a statului, pe terenul centralei nucleare existente din Jaslovske Bohunice”. Slovacia dispune în prezent de cinci reactoare nucleare situate în două centrale. […] Articolul Premierul Slovaciei anunță semnarea unui acord de colaborare nucleară cu Statele Unite apare prima dată în PS News.
15:10
Explicația Guvernului după majorarea taxelor și impozitelor. Impact de 3,7 miliarde lei. Banii rămân la bugetele locale # PSNews.ro
Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule. Executivul susține că reforma era inevitabilă și că face parte din angajamentele asumate de România prin PNRR și în relația cu Comisia Europeană. Impact bugetar va fi de 3,7 miliarde lei în 2026, […] Articolul Explicația Guvernului după majorarea taxelor și impozitelor. Impact de 3,7 miliarde lei. Banii rămân la bugetele locale apare prima dată în PS News.
15:10
Machado a sugerat că i-ar putea oferi Premiul său Nobel lui Trump. Institutul Nobel: Premiul nu poate fi transferat # PSNews.ro
Institutul Nobel din Norvegia a anunţat că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat, împărţit sau revocat. Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado. Aceasta a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Într-un comunicat, institutul a afirmat că decizia de […] Articolul Machado a sugerat că i-ar putea oferi Premiul său Nobel lui Trump. Institutul Nobel: Premiul nu poate fi transferat apare prima dată în PS News.
15:10
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie. Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei la tragerile loto de joi. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,70 milioane […] Articolul Premii uriașe puse în joc la Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker apare prima dată în PS News.
15:10
SUA: Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela # PSNews.ro
Departamentul de Stat a solicitat sâmbătă cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela. Situaţia de securitate din Venezuela rămâne instabilă. Ambasada SUA la Bogotá, Columbia, avertizează cetăţenii americani să nu călătorească în Venezuela, reiterând avertismentele privind deplasările în această ţară emise încă din 2019. În condiţiile reluării zborurilor internaţionale, cetăţenii americani aflaţi în Venezuela ar trebui […] Articolul SUA: Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:50
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme. Acestea au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Irineu Darău, potrivit Agerpres. „Taxe vamale aproape zero pentru produsele româneşti. Producţie mai mare şi locuri de muncă în industria auto, mecanică şi electrică”, a precizat oficialul. Declaraţiile lui Irineu Darău au venit la […] Articolul Ministrul Economiei: Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României apare prima dată în PS News.
13:50
„Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din închisoarea sa din Statele Unite, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul aflat la putere din Venezuela. „Nu fiţi trişti”, le-a cerut şi avocaţilor săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra. Acuzati in special de trafic de droguri, Nicolás Maduro si prima doamna […] Articolul Maduro, primul mesaj din închisoare: „Suntem bine. Suntem luptători” apare prima dată în PS News.
13:50
„Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara. Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe # PSNews.ro
Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal. De la București la Cluj-Napoca, Iași și Brașov, autoritățile locale anunță majorări care se vor reflecta direct în sumele plătite de proprietari și șoferi. După deciziile adoptate la finalul anului de consiliile locale, […] Articolul „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara. Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe apare prima dată în PS News.
13:50
CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile din București, conform programului de zbor dar în condiții de iarnă # PSNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor. „Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, […] Articolul CNAB: Traficul aerian pe aeroporturile din București, conform programului de zbor dar în condiții de iarnă apare prima dată în PS News.
13:50
Ministrul Barbu despre Mercosur: Brazilia și alte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat sâmbătă seara, că Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE. El a mai spus că a transmis către Ministerul Economiei toate solicitările sale legate de acordul UE-Mercosur. Barbu a enumerat câteva dintre dezavantajele acestui pact comercial. Totodată, oficialul a subliniat că convins că în […] Articolul Ministrul Barbu despre Mercosur: Brazilia și alte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE apare prima dată în PS News.
13:50
Un militar american, aflat în rezervă a fost găsit mort într-un apartament din Otopeni. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face altceva decât să îi constate decesul. În locuinţa pe care bărbatul o închiriase, poliţiştii au descoperit mai multe medicamente. Erau medicamente cu efect antidepresiv, pentru care americanul nu avea rețetă. El […] Articolul Un militar american în rezervă a fost găsit mort într-un apartament din Otopeni apare prima dată în PS News.
13:50
Creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România. 11 decese cauzate de gripă în 2026 # PSNews.ro
Institutul Național de Sănătate Publică raportează cifre îngrijorătoare în privința cazurilor de infecții respiratorii și de gripă raportate în România doar în primele zile ale noului an. Specialiștii consideră că cifrele ar fi mai mari. Această subraportare ar avea drept cauză sărbătorile de iarnă. Circulația virusurilor gripale continuă să se intensifice în România. Acest lucru […] Articolul Creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România. 11 decese cauzate de gripă în 2026 apare prima dată în PS News.
13:50
Breşă masivă la Instagram. Datele a peste 17 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web # PSNews.ro
Datele sensibile aparţinând unui număr de 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri. Aceasta în urma a ceea ce pare a fi o breşă de securitate ţinută „sub preş” de companie. Descoperirea a fost făcută şi anunţată de producătorul de antiviruşi Malwarebytes. Hackerii au scos informaţiile la vânzare pe dark […] Articolul Breşă masivă la Instagram. Datele a peste 17 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:50
Mii de fermieri irlandezi au manifestat împotriva semnării acordului comercial UE – Mercosur # PSNews.ro
Mai multe mii de agricultori irlandezi s-au adunat sâmbătă la Athlone, în centrul Irlandei. Au protestat împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur. Acesta a primit vineri undă verde din partea UE, relatează AFP. „Nu UE-Mercosur”, „Sprijin pentru agricultura irlandeză” se putea citi pe pancartele agăţate pe o parte din numeroasele tractoare […] Articolul Mii de fermieri irlandezi au manifestat împotriva semnării acordului comercial UE – Mercosur apare prima dată în PS News.
12:50
Bucureşti: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje acţionează pentru deszăpezire, anunţă PMB # PSNews.ro
Peste 300 de utilaje de salubrizare și 1.000 de muncitori acționează în sectoarele Capitalei. Acestea curăţă zăpada și împrăștie material antiderapant. „312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula […] Articolul Bucureşti: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje acţionează pentru deszăpezire, anunţă PMB apare prima dată în PS News.
12:50
Parlamentul European, noi norme mai transparente pentru activități de lobby din țări terțe # PSNews.ro
Democrația funcționează mai bine în lumina zilei. Parlamentul European dorește să consolideze transparența în ceea ce privește activitățile de lobby ale țărilor terțe în UE, asigurându-se că reprezentarea intereselor în numele țărilor din afara UE este publică, responsabilă și raportată în mod clar. Noile norme vizează sporirea transparenței și responsabilității democratice în reprezentarea intereselor desfășurate […] Articolul Parlamentul European, noi norme mai transparente pentru activități de lobby din țări terțe apare prima dată în PS News.
12:50
Număr ingrijorător de mare de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore: 121. Au fost salvate 123 de persoane # PSNews.ro
Dispeceratul naţional Salvamont anunţă duminică un număr ingrijorător de mare de evenimente montane. Un record nedorit al acestui sezon de iarnă s-a înregistrat în ultimele 24 de ore. Au fost înregistrate 121 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 123 de persoane fiind salvate. ”Zi de foc pentru salvamontiştii din întreaga […] Articolul Număr ingrijorător de mare de apeluri la Salvamont în ultimele 24 de ore: 121. Au fost salvate 123 de persoane apare prima dată în PS News.
12:10
Iranul fierbe. Regimul de la Teheran, tot mai aproape de prăbușire. Semnele care arată că o revoluție poate fi aproape # PSNews.ro
Pentru prima dată din 1979 încoace, Iranul bifează aproape toate condițiile care, potrivit istoriei, duc la căderea unui regim. Criza economică, ruptura dintre elite, furia populară și izolarea internațională pun Republica Islamică într-o situație fără precedent. Protestele masive din Iran au continuat sâmbătă noaptea, în ciuda unei represiuni violente a autorităților. Manifestanții cer în prezent […] Articolul Iranul fierbe. Regimul de la Teheran, tot mai aproape de prăbușire. Semnele care arată că o revoluție poate fi aproape apare prima dată în PS News.
11:40
METEO Iarna lovește în forță România. Cod galben de ninsori, viscol și ger. Vreme deosebit de rece în Capitală # PSNews.ro
Ninsorile au revenit în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că urmează zile cu vreme deosebit de rece, vânt puternic și viscol. Jumătatea de sud se află sub cod galben de ninsori și viscol. Se va depune un strat de zăpadă de 5 până la 15 centimetri. Temperaturile vor coborî până la -15 grade. Capitala […] Articolul METEO Iarna lovește în forță România. Cod galben de ninsori, viscol și ger. Vreme deosebit de rece în Capitală apare prima dată în PS News.
11:40
România, eșec deplin în 2026 în politicile locale de mediu. Poluatorul plătește la fel ca o mașină hibridă nouă # PSNews.ro
România intră în 2026 cu un eșec deplin în politicile sale locale de mediu. Noile impozite pe autoturisme au fost prezentate drept un pas hotărât către ecologie. Un pas spre depoluare urbană și consacrarea principiului „poluatorul plătește”. În realitate, ele nu au aproape nimic de-a face cu poluarea. Au, în schimb, foarte mult de-a face […] Articolul România, eșec deplin în 2026 în politicile locale de mediu. Poluatorul plătește la fel ca o mașină hibridă nouă apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
10:40
Craiova îngheaţă. Este avarie la Electrocentrale Craiova. Celulă de criză la Ministerul Energiei # PSNews.ro
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. „Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor necesare pentru reluarea funcţionării în condiţii de siguranţă, la parametrii optimi şi în cel […] Articolul Craiova îngheaţă. Este avarie la Electrocentrale Craiova. Celulă de criză la Ministerul Energiei apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:50
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti. Sumele care se plătesc în București, Brașov sau Sibiu # PSNews.ro
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare. Acestea vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea […] Articolul Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti. Sumele care se plătesc în București, Brașov sau Sibiu apare prima dată în PS News.
20:50
Românii care intră în rezerva militară primesc 3 salarii medii brute. Preşedintele a promulgat legea # PSNews.ro
Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute. Sunt utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan. […] Articolul Românii care intră în rezerva militară primesc 3 salarii medii brute. Preşedintele a promulgat legea apare prima dată în PS News.
19:30
Avertismentul experţilor: Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii # PSNews.ro
Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate. Este vorba de echipamentul de protecţie împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19. Măştile chirurgicale utilizate pe scară largă în spitale şi clinici nu oferă protecţie adecvată. Ele nu protejează împotriva infecţiilor respiratorii transmise pe cale […] Articolul Avertismentul experţilor: Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.