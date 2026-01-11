Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care preia președinția UE

16:50

Deputatul PSD Marius Budăi declară, sâmbătă, că dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susţin miniştrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui. El îi întreabă pe cei de la USR dacă au citit studiile de impact ale acestui Acord. Menţionează că se estimează o […] Articolul Budăi (PSD), mesaj către USR-işti: „Pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur” apare prima dată în PS News.