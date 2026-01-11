Dosar penal pentru un adolescent care a spart parbrize de maşini, în urma unei provocări pe TikTok

23:50

Andrew Mountbatten-Windsor ar fi primit milioane de lire sterline de la un oligarh, prin utilizarea unor fonduri provenite de la o firmă asociată, conform concluziilor unei investigaţii publicate de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor este membru al familiei regale britanice, cunoscut oficial ca Prinţul Andrew, Duce de York, al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a şi […]