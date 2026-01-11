Ce a răspuns Cristi Chivu când a fost întrebat de ce Inter nu câștigă meciurile importante
Gazeta Sporturilor, 12 ianuarie 2026 00:50
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul de la Inter Milano, a tras concluziile la flash-interviul de la finalul meciului cu Napoli, scor 2-2, din runda cu numărul 20 din Serie A. Interul lui Chivu nu a reușit să o învingă pe Napoli, chiar dacă a condus-o de două ori. Napoletanii au revenit de fiecare dată după doar câteva minute, iar românul a ratat șansa de a-l învinge pe Antonio Conte pentru prima dată în cariera de antrenor. ...
• • •
