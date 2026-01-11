Ce ar fi bine pentru România din punct de vedere geopolitic: continuarea războiului din Ucrina încă o perioadă, menţinerea lui Orban la putere în Ungaria, un conflict în Iran şi creşterea datoriei publice a României

00:15

Premierul Ilie Bolojan a postat vineri după-amiază pe Facebook un bilanţ în care – spune el - investiţiile publice din 2025, făcute de autorităţile publice centrale şi locale, au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 36 de ani, 137,5 mld. lei, adică 7,25% din PIB. Nominal, cifrele sunt corecte. Ce spune premierul cu jumătate de gură este că 56% din investiţii au fost făcute cu bani europeni.