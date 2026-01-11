Ce ar fi bine pentru România din punct de vedere geopolitic: continuarea războiului din Ucrina încă o perioadă, menţinerea lui Orban la putere în Ungaria, un conflict în Iran şi creşterea datoriei publice a României
Ziarul Financiar, 12 ianuarie 2026 00:45
Ce ar fi bine pentru România din punct de vedere geopolitic: continuarea războiului din Ucrina încă o perioadă, menţinerea lui Orban la putere în Ungaria, un conflict în Iran şi creşterea datoriei publice a României
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
00:45
Acum o oră
00:15
00:15
00:15
UNSAR: Cea mai mare daună plătită de asigurători în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro # Ziarul Financiar
Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar şi topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci şi riscuri semnificative care afectează atât locuinţele, cât şi siguranţa celor din jur, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare din România (UNSAR).
00:15
Cum a reuşit Pesa, producător polonez de trenuri şi tramvaie şi simbol al industriei poloneze moderne, să-şi regăsească drumul după ani de dificultăţi şi să accelereze acum pe calea extinderii. Prima oprire, un rival german # Ziarul Financiar
Producătorul polonez de trenuri şi tramvaie Pesa şi-a finalizat procesul de restructurare şi se pregăteşte pentru extindere atât pe plan local, cât şi internaţional, notează Puls Biznesu.
00:15
Repolonizare: marile proiecte de infrastructură din Polonia sunt preluate de companii locale după ani întregi de dominaţie a contractorilor din Europa de Vest # Ziarul Financiar
De la aderarea la UE în 2004, Polonia a înregistrat un influx semnificativ de fonduri pentru investiţii în drumuri şi căi ferate. Totuşi, aceste proiecte au fost în mare măsură realizate de companii din Europa de Vest şi în ultimii ani şi din Asia.
00:15
Vlad Boeriu, partener coordonator servicii fiscale şi juridice, Deloitte România: „Retailul a văzut în România o transformare uriaşă, a fost şi încă este un teren de joacă foarte dinamic“ # Ziarul Financiar
Vlad Boeriu, partener coordonator servicii fiscale şi juridice în cadrul Deloitte România, a explicat transformarea pe care ţara noastră a avut-o în ultimii ani, sectorul de retail cunoscând noi oportunităţi odată cu dezvoltarea infrastructurii.
00:15
Premierul Ilie Bolojan spune că în 2025 au fost realizate cele mai mari investiţii pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani. Ca procente din PIB, România a cheltuit pe investiţii (la 11 luni din 2025, pentru că alte date nu sunt publice) 2,7% din PIB, faţă de 3,1% din PIB la 11 luni din 2024. Unde este creşterea, când datele Finanţelor arată o scădere? # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a postat vineri după-amiază pe Facebook un bilanţ în care – spune el - investiţiile publice din 2025, făcute de autorităţile publice centrale şi locale, au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 36 de ani, 137,5 mld. lei, adică 7,25% din PIB. Nominal, cifrele sunt corecte. Ce spune premierul cu jumătate de gură este că 56% din investiţii au fost făcute cu bani europeni.
00:15
A apărut anuarul ZF Who’s Who in Business. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business. Descoperă cei 1.000 de lideri care dau direcţia economiei româneşti # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar lansează cea de-a 17-a ediţie a anuarului „Who’s Who in Business“, o radiografie anuală a leadershipului din România, care reuneşte cei mai importanţi 1.000 de oameni din business, din 20 de industrii-cheie.
00:15
Bursă. Al treilea maxim consecutiv la Bursa de Valori Bucureşti: BET ≤5,3% în trei şedinţe, cu Nuclearelectrica ≤12,6%, Romgaz ≤8,7%, Transgaz ≤8%, Electrica ≤8,9% şi Banca Transilvania ≤6,1% în fruntea raliului # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti a încheiat vineri a treia şedinţă de tranzacţionare a anului cu un nou maxim istoric, indicele BET urcând cu 1,94% până la 25.730 de puncte, într-un raliu care duce creşterea cumulată de la începutul anului la 5,3%, cel mai spectaculos debut de an din ultimii mulţi ani pentru piaţa locală.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Dobre, TradeVille: Anul acesta m-aş uita la companiile de apărare, cele care beneficiază de scăderea impozitului pe cifra de afaceri, la sectoarele agricol şi imobiliar # Ziarul Financiar
Dincolo de energie şi domeniul financiar, cele mai reprezentative sectoare din structura indicelui de referinţă BET, investitorii şi-ar putea îndrepta atenţia anul acesta către industrii mai puţin vizibile până acum, precum zona de apărare, segmente ciclice aflate în redresare şi companii care ar putea resimţi pozitiv schimbările din zona fiscală, consideră Alexandru Dobre, director general adjunct la TradeVille.
00:15
Sacha Dragic, Superbet: „Vrem să ne extindem la nivel global şi să ne dublăm veniturile de la 2 mld. euro la 4 mld. euro. Acum, prioritatea grupului este piaţa de pariuri sportive din Brazilia, unde am investit deja 250 mil. euro şi mai trebuie să investim # Ziarul Financiar
Grupul Superbet, care se îndreaptă spre venituri de 2 mld. euro pe toate pieţele şi pe toate segmentele – pariuri sportive, poker, casino online –, vrea să se extindă la nivel global, priorităţile pentru acest an fiind continuarea investiţiilor în Brazilia şi intrarea pe piaţa din Grecia.
00:15
Care au fost cele mai mari proiecte finalizate. Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori # Ziarul Financiar
Stocarea de energie a făcut un salt semnificativ anul trecut. De la numai 13 proiecte de stocare, câte erau la începutul anului, România a terminat 2025 cu 30 de proiecte de stocare conectate la reţea, după cum arată datele Transelectrica.
00:15
Crilelmar, care construieşte cu 15 mil. euro o fabrică de mase plastice în Târgu-Jiu prin Tranziţie Justă: „În mai va fi gata construcţia, vom ajunge la 180 de angajaţi“ # Ziarul Financiar
Compania Crilelmar din judeţul Gorj, controlată de antreprenorul Adrian Stănuşoiu, va finaliza în mai construcţia fabricii de mase plastice din materiale reciclate în Târgu-Jiu, un proiect de 15 mil. euro, cu bani din Tranziţie Justă.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Cum s-au încins companiile din energie pe fondul scăderii temperaturilor şi a creşterii consumului # Ziarul Financiar
În jurul prânzului, vinerea trecută, consumul de energie era undeva la 7.800 MW, asigurat în cea mai mare parte de producţia internă, cu un import punctual. Nivelul este mai ridicat faţă e o zi obişnuită, iar creşterea consumului de energie reprezintă o normalitate de sezon.
00:15
Pariul pe „Silver Economy“ sau cum fondurile de investiţii şi antreprenorii capitalizează pe criza demografică a României # Ziarul Financiar
Într-o Românie tot mai bătrână, unde natalitatea se prăbuşeşte, centrele pentru vârstnici – cunoscute mai popular drept azile de bătrâni - au intrat pe radarele antreprenorilor şi ale investitorilor financiari deopotrivă. Fonduri de private equity active local precum Morphosis Capital şi BlackPeak Capital au pariat în ultimul an pe acest domeniu.
00:15
Argument Who's who in business România 2025. Cei mai importanţi 1.000 de oameni din business # Ziarul Financiar
Cei 1.000 de oameni de business prezentaţi anual în acest anuar, fie că sunt directori de companii -, aşa-numiţii C-level, fie antreprenori, constituie avangarda de leadership a mediului de afaceri românesc.
00:15
Uber-iştii au detronat IT-iştii. Record de PFA-uri în 2025. Şoferii şi curierii reprezintă o treime din total înfiinţări. Peste 47.500 de PFA-uri au fost înfiinţate în 2025, plus 65% faţă de anul anterior, dintre care aproape 15.000 de certificate de înmatriculare primite de şoferi şi curieri # Ziarul Financiar
Anul 2025 a adus un record al numărului de PFA-uri înfiinţate, când peste 47.500 de astfel de entităţi au fost deschise, potrivit datelor de la Registrul Comerţului. Această creştere, de peste 65% într-un singur an, a fost susţinută de PFA-urile din transporturi şi curierat, mai exact, şoferii de ride-sharing şi livratorii de mâncare au creat cele mai multe PFA-uri în 2025.
Acum 2 ore
23:45
Cum am închis anul 2025 şi cum va fi anul macroeconomic şi financiar 2026? Cum reintrăm pe o creştere economică mai susţinută? Care sunt cele mai mari ameninţări economice şi provocări geopolitice pentru România? Urmăriţi ZF Live luni, 12 ianuarie, ora 12.00, cu Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
21:45
„Imperialismul resurselor“ are multe feţe şi mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse“ la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China? # Ziarul Financiar
21:30
„Imperialismul resurselor“ are multe feţe şii mulţi actori şi SUA l-au dus la un nou nivel. Ţine de asigurarea accesului la resurse, la energie, de controlul lanţurilor de aprovizionare şi de controlul accesului părţii „adverse“ la resurse şi la lanţurile de aprovizionare. Cum va răspunde China? # Ziarul Financiar
21:30
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Acordul MERCOSUR – Victorie! Nu am vândut carne, ouă, telemea, caş, urdă, horincă şi jinars la 500 de milioane de europeni dar o să vindem la 250 de milioane de sud-americani # Ziarul Financiar
Ultima dată am fost în Brazilia în octombrie, am fost la discuţii sub umbrela acordului MERCOSUR care urmăreşte ca ţările participante să adopte un sistem de înregistrare a medicamentelor similar cu cel din Uniunea Europeană pentru a facilita accesul produselor fabricate în Europa
Acum 6 ore
20:15
Acum 12 ore
16:45
15:45
14:15
13:15
Bulgarii se mişcă rapid: Aproape jumătate din leva a fost deja retrasă din circulaţie şi înlocuită cu euro după aderarea la moneda comună. Volumul total al levei bulgăreşti aflate în circulaţie se ridică la 16,1 miliarde leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro. Drept comparaţie, în România avem 100 mld. lei în circulaţie, adică 20 mld. euro # Ziarul Financiar
12:30
12:15
Acum 24 ore
11:45
Tensiunile sunt la cote maxime: Iranul a avertizat Statele Unite să nu intervină militar pentru a sprijini protestele care s-au răspândit în întreaga republică islamică şi ameninţă cu atacuri la adresa SUA şi Israelului. Preşedintele Trump spune că Washingtonul este pregătit să ajute: Iranul priveşte spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum # Ziarul Financiar
11:45
11:45
10:15
09:15
Ieri
00:00
00:00
10 ianuarie 2026
23:45
20:00
19:45
14:30
Lungul drum al Bulgariei către euro. De la hiperinflaţie, un sistem bancar prăbuşit, datorie publică uriaşă de 120% din PIB şi 60% credite neperformante la adoptarea monedei comune. Doi oficiali de la FMI arată cum au reuşit bulgarii: Pentru a înţelege acest succes, trebuie privit înapoi spre anii ’90 # Ziarul Financiar
14:15
14:15
12:00
11:30
11:00
10:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.