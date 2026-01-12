Oaspete nepoftit la cină: Jandarmii din Botoșani, mobilizați pentru a „evacua” o bufniță dintr-o bucătărie

11:10

Dragi ieșeni, Dragi prieteni, La final de an, când privim în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță, gândurile mele se îndreaptă către voi — oamenii acestui județ. Iașul nu înseamnă doar străzi, instituții sau istorie, ci mai ales oameni: părinți, bunici, tineri sau oameni cu mai multă experiență care cred într-un viitor mai bun. [...]