Studentă iraniană de 23 de ani, împușcată de forțele de ordine în cap

08:50

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a fost acuzat de plagiat la doar câteva zile după declanșarea selecției procurorilor. Într-un răspuns vehement, el întreabă „De ce acum? De ce eu?”, contestând acuzațiile ca fiind defăimătoare și fără temei. Conflictul politic se amplifică, iar scenariile unei demiteri sunt tot mai probabile. Ministrul Justiției Radu Marinescu a fost acuzat … Articolul De ce selecția procurorilor acum? De ce eu în această situație? apare prima dată în Main News.