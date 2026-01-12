Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă”

17:40

Giratoriul de la intersecția Centura București cu Tunari, deși este situat tehnic la limita orașului, este supranumit „intersecția criminală” sau „sensul giratoriu al morții”. Motivul pentru care este periculoasă această intersecție Înainte de modernizări, șoferii trebuiau să traverseze fluxuri de trafic de mare viteză fără benzi de accelerare. Dar, chiar și după amenajări, rămâne un […]