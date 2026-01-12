Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru
Gândul, 12 ianuarie 2026 22:20
Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru. Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
22:30
Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique. Data: marți, 20 ianuarie 2026 Ora: 11:00 Locul: Țiriac Collection, Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni Localizare (Google Maps): https://goo.gl/maps/ygSxBxS77So RSVP: vă rugăm să […]
22:30
Tot mai mulți români aleg să meargă la schi în Ucraina, o țară afectată de război. Este vorba de stațiunea Bukovel, care a devenit una dintre cele mai atractive destinații de schi din Europa de Est, cu pârtii bune, prețuri decente, și o infrastructură de invidiat. Mai mult, cardul bancar este acceptat aproape peste tot, […]
Acum 30 minute
22:20
Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru # Gândul
Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru. Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 13 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R). Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gen. (R) Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum o oră
22:00
Echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years” invită reprezentanții mass-media la conferința de presă de prezentare a echipei României care va participa la ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Historique. Data: marți, 20 ianuarie 2026 Ora: 11:00 Locul: Țiriac Collection, Calea Bucureștilor nr. 289, Otopeni Localizare (Google Maps): https://goo.gl/maps/ygSxBxS77So RSVP: vă rugăm să […]
21:40
Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată # Gândul
Un american venit în România, la iubita sa, a filmat momentul în care a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată. Tânărul american și iubita lui au creat un cont comun de TikTok, unde postează diferite momente din viața de cuplu în România. Odată cu sărbătorile, JJ a încercat pentru […]
21:40
PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii # Gândul
PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea emisiunii „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive formate din grila postului. Potrivit unui comunicat transmis pe 12 ianuarie, show-ul va ieși din program începând cu 6 februarie 2026, decizia fiind justificată prin schimbări strategice la nivel de conținut. Postul de televiziune precizează că „Decizia face parte dintr-un […]
Acum 2 ore
21:30
Rusia continuă atacurile asupra vaselor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone # Gândul
Forțele ruse au atacat luni cu drone două nave comerciale aflate sub pavilion străin în apropierea portului Ciornomorsk, regiunea Odesa. Acesta este al doilea atac asupra transportului maritim civil din Mara Neagră în ultimele patru zile, anunță Reuters. Atacurile au lovit un vas care se apropia de port și transporta ulei vegetal, care ulterior a […]
20:50
Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan susține că a devenit ținta unei campanii de denigrare după publicarea anchetei privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta îl acuză direct pe ministru și PSD că ar fi alimentat atacurile și susține că reacțiile apărute confirmă importanța politică a acestuia. Acuzații de campanie […]
20:40
O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia # Gândul
Sidonia Nicoleta Păun, o româncă în vârstă de 36 de ani originară din Bucuești și stabilită în Italia, a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fiicei sale. Ea se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă, și avea două fete de 11 şi 18 ani. Femeia a pierdut controlul volanului și s-a izbit de […]
20:40
Marea Britanie se confruntă cu un exod tot mai vizibil al cetățenilor est-europeni. Datele citate de agenția bulgară SEGA arată că românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care pleacă în cel mai mare număr din Regatul Unit, pe fondul creșterii costurilor și al scăderii atractivității condițiilor de trai. Costul vieții și serviciile publice, principalele […]
Acum 4 ore
20:30
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul” # Gândul
Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul Mercosur, aprobat de România, nu a avut avizul ministerului Justiției. „Documentul nu a ajuns la ministerul justitiei, nu ne-am putut exprima punctul de vedere si nu ii cunoastem nici continutul ca sa ii facem o evaluare de legalitate. Ce pot sa va spun eu este ca daca acest […]
20:20
Real Madrid a anunţat luni seara plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa. Vestea vine imediat ce madrilenii au pierdut Supercupa Spaniei, scor 2-3, cu rivala FC Barcelona, meci desfășurat luni seara la Riad (Arabia Saudită). Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine […]
20:10
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea” # Gândul
Declarațiile făcute de ministrul Apărării cu privire la scenariile în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor lui Donald Trump, au devenit virale. Victor Ponta, fostul premier al României, a fost printre primii care a comentat afirmațiile lui Radu Miruță: „Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația […]
19:30
Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la începutul mandatului # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la învestirea șefului statului, pe 20 ianuarie, pentru infracțiuni variind de la conducerea sub influența alcoolului până la agresiune și furt, a anunțat luni Departamentul de Stat al SUA. Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 100.000 de vize străine […]
19:30
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă” # Gândul
Daniel Bîrligea crede că FCSB poate câștiga campionatul, deși acum echipa nu se află printre primele șase în clasament. Formația roș-albastră e pe locul 9, 31 de puncte, la două de play-off, pe poziția șase fiind Oțelul Galați. În etapa 22 din Superliga, FCSB joacă meciul cu FC Argeș, de la ora 20:00. Piteștenii sunt […]
19:30
Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează # Gândul
Guvernul spaniol va majora pensiile contributive cu 2,7%, măsură care se va aplica și pensionarilor români din această țară. În acest moment, aici trăiesc peste 600.000 de conaționali, cu tot cu seniori care primesc pensie. Astfel, pensiile contributive sunt estimate să crească cu 2,7% în 2026, ca urmare a avansului datelor privind inflația din noiembrie […]
19:20
Radu Miruță recunoaște că habar nu are legislația privind stagiul militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că proiectul stagiului militar voluntar va fi demarat la începutul acestui an. Oficialul a precizat că prima etapă a proiectului va cuprinde 1000 de voluntari. Miruță a demonstrat, însă, că nu stăpânește cunoștințelele cu privire la legea rezerviștilor și a început să se bâlbâie, ca mai apoi să recunoască […]
19:10
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început […]
19:10
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum” # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că este „inacceptabil” ca acordul să fie aprobat acum, fără consultarea tuturor părților implicate, relatează G4Media. Acordul comercial nu a fost discutat politic în coaliție Kelemen Hunor a explicat că […]
19:00
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO # Gândul
Guvernul Groenlandei a declarat luni că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic se desfășoară sub auspiciile NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, realatează Reuters. Trump a declarat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, […]
18:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță startul proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8. Cine sunt constructorii # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț. O asociere de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. „Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Încă de […]
18:50
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, 12 ianuarie 2026, recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, împotriva condamnării sale definitive. Completul de 5 judecători, condus de Lia Savonea, a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit în cazul său, menținând astfel condamnarea […]
18:40
Gina Pistol face dezvăluiri despre fiica ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut dezvăluiri despre Josephine, fetița ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea”, a declarat vedeta. Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine. Vedeta TV a făcut declarații despre fiica sa într-un interviu pentru revista […]
Acum 6 ore
18:20
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050 # Gândul
Sunt vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. Până la data 1 ianuarie 2030, nu există un text de lege care poate fi interpretat ca limitativ în ceea ce privește utilizarea centratelor individuale de apartament alimentate cu gaz, în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un act oficial analizat de Profit.ro. De asemenea, […]
18:20
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni la Vatican pe lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Le Figaro. Audiența la Papa, care nu a fost anunțată în prealabil, are loc cu puțin timp înainte de călătoria acesteia la Washington din […]
18:10
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat la Antena 3, acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Ar trebui să clarifice dacă e sau nu plagiat. Dacă e plagiat e complicat. Eu nu sunt specialist să măsor asta. La nivel de ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”, a precizat Miruță. […]
18:00
Cătălin Cîrjan a anunțat după meciurile bune din cantonamentul din Antalya, unde Dinamo a învins 2-0 pe Young Boys și 3-2 pe Gangwon FC, că roș-albii sunt gata de lupta pentru titlu. Dinamo e pe ocupă locul patru, 38 de puncte, și se pregătește de primul meci oficial din Superliga. Dinamo – U Cluj se […]
17:50
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. „Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără incovarea art. 5. Decizia se va lua în CSAT”, a precizat […]
17:50
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești” # Gândul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, după ce președinta Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum. Dodon a criticat ferm poziția șefei statului, acuzând-o că ar urmări interese personale, mai degrabă, decât un ideal național. Afirmația […]
17:40
Sensul giratoriu al morții | Care este cea mai periculoasă intersecție cu sens giratoriu din București # Gândul
Giratoriul de la intersecția Centura București cu Tunari, deși este situat tehnic la limita orașului, este supranumit „intersecția criminală” sau „sensul giratoriu al morții”. Motivul pentru care este periculoasă această intersecție Înainte de modernizări, șoferii trebuiau să traverseze fluxuri de trafic de mare viteză fără benzi de accelerare. Dar, chiar și după amenajări, rămâne un […]
17:40
Care este secretul crucii purtate la gât de Cătălin Zmărăndescu. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot” # Gândul
Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 de ani, a spus care este povestea crucii pe care o poartă la gât. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot”, a declarat acesta. Cătălin Zmărăndescu este multiplu campion național la lupte libere și primul campion european român în artele marțiale. A devenit […]
17:40
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo” # Gândul
Radu Miruță a comentat implicațiile pe care le-ar avea pentru România retragerea SUA din NATO, în urma declarațiilor președintelui Trump. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe teritoriul România. NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu se va ajunge până acolo. N-i convine nimănui […]
17:20
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat, la Antena 3, că săptămâna viitoare va fi tăiat fondul de salarii cu 10% în administrația centrală și locală. Liderul USR a spus că decizia aparține actualei coaliții iar săptămâna viitoare tăierile vor fi operate prin Guvern. Această măsură face parte din pachetul de reformă a administrației publice, pe […]
17:20
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pe anul 2025, document care arată o creștere substanțială a veniturilor față de anul precedent, dar și o scădere a economiilor personale. Liderul de la Chișinău indică venituri mai mari cu 58%, inclusiv bani obținuți din salariu, deplasări oficiale și dintr-un proces de judecată câștigat […]
17:10
Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu au vorbit despre anul 2026, din perspectiva astrologică. Mai exact, momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Uranus se întoarce în Gemeni, iar Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după […]
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării: „Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni. Unii trebuie să plece acasă” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre tăierea fondului de salarii cu 10%. „Un buget care nu pune presiune suplimentară pe oameni ci pe Guvern. E ultima etapă în care acest guvern are posibilitate să rămână cu obrazul curat. Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni, adică cineva trebuie […]
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării vrea creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din Armată și Servicii # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că exstă în lucru un proiect de lege ce presupune creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MAPN și Servicii. „Avem în vedere un proiect de lege creșterea vârstei de pensionare la MAPN și Servicii”, a transmis Radu Miruță.
17:00
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie # Gândul
Trei români și un britanic au fost arestați și alți doi români au fost plasați sub control judiciar, în urma percheziților în județele Buzău și Dolj și la Londrei. Dosarul vizează acuzații de proxenetism și constituire de grup infracțional organizat. Membrii grupării, sub conducerea unui lider, colaborau cu o rețea de infractori britanici, pentru a […]
16:50
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi # Gândul
Guvernul Bolojan a început 2026 în forță și s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Marți este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 105 milioane de lei la randamentul stabilit luni […]
16:50
Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă # Gândul
Marșuri pro-regim au fost organizate, luni, în Iran. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu zeci de mii de oameni care se îndreptau spre Piața Enghelab din capitala Teheran. Autoritățile au numit demonstrația o „revoltă iraniană împotriva terorismului american-sionist”, iar demonstranții au folosit sloganuri precum: „Moarte Americii! Moarte Israelului!”. IRIB și Tasnim News au distribuit […]
16:50
Zodia care își va schimba jocul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu au vorbit despre anul 2026, din perspectiva astrologică. Mai exact, momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Uranus se întoarce în Gemeni, iar Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după […]
16:40
Andreea Tonciu, în vârstă de 39 de ani, a vorbit despre fricile sale. ”Sun, dau 20.000 de telefoane, pun întrebări”, a mărturisit bruneta. Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu, împreună cu care are o fetiță pe nume Rebecca. Andreea Tonciu și Daniel Niculescu au fost cununați de cuplul Anamaria Prodan-Laurențiu Reghecampf. Într-un interviu […]
16:40
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament # Gândul
Datele World Population Review arată că România este țara cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume, fiecare adult consumând, în medie, 17,1 litri de alcool pur pe an. Moldova se situează pe locul doi, cu 14,1 litri pe cap de locuitor. Europa de Est, fruntașă la alcool Potrivit raportului, […]
Acum 8 ore
16:30
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei # Gândul
Tăvălugul noilor taxe și impozite decise de Guvern continuă să provoace furie și consternare. Deși, oficial, creșterea anunțată de Guvern este de numai 80%, în practică oamenii s-au trezit că au de plătit sume colosale. De exemplu, o familie de ploieșteni reclamă faptul că a avut un adevărat șoc atunci când a aflat ce impozite […]
16:10
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască” # Gândul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota pentru reunirea cu România, în cazul organizării unui referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, care găzduiesc cel mai mare podcast din Marea Britanie. Maia Sandu a vorbit deschis despre unirea cu România într-un dialog cu Rory Stewart […]
16:10
Mario Iorgulescu, dezvăluiri fără precedent după tragedia din 2019. Și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino Iorgulescu # Gândul
Mario Iorgulescu a făcut primele declarații după accidentul din 2019 care a fost soldat cu moartea lui Dani Vicol. Invitat în emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN, tânărul a relatat o serie de episoade din viața sa, printre care și unul în care și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino […]
16:00
Președintele american Donald Trump și-a exprimat încă o dată convingerea că este salvatorul Alianței Nord-Atlantice. „Eu sunt cel care a salvat NATO!!!”, a afirmat Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social. Anterior, reprezentanți ai unor țări europene în cadrul NATO au declarat că afirmațiile liderului de la Casa Albă privind planurile de a adera Groenlanda […]
16:00
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu # Gândul
Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, crede că reducerea de 10% a cheltuielilor din administrație nu va fi suficientă și susține că ar trebui renunțat la modelul ceaușist de împărțire a teritoriului. Consilierul lui Isărescu a comparat situația actuală a României cu cea din anii ’60 și a transmis că nu există […]
16:00
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac # Gândul
Mulți analiști militari s-au întrebat, în contextul operațiunii Statelor Unite din Venezuela pantru capturarea lui Nicolas Maduro, de ce sistemele de apărare aeriană rusești, cumpărate Hugo Chávez în 2009, nu au funcționat. Potrivit New York Times, sistemele avansate de apărare aeriană ale Venezuelei, fabricate în Rusia, nici măcar nu erau conectate la radar când elicopterele […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.