O legumă foarte consumată în România a ajuns să fie importată, pe fondul recoltei slabe din țara noastră. „E mai ieftin, dar au gunoaie!”

Datele World Population Review arată că România este țara cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume, fiecare adult consumând, în medie, 17,1 litri de alcool pur pe an. Moldova se situează pe locul doi, cu 14,1 litri pe cap de locuitor. Europa de Est, fruntașă la alcool Potrivit raportului, […]