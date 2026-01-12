Bilanţul creşte rapid în Iran: Numărul morţilor în protestele anti-regim care au cuprins Iranul în ultimele două săptămâni a ajuns la 648. Liderii de la Teheran ar fi luat legătura cu Washingtonul pentru a detensiona situaţia, după ce Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni militar dacă regimul ucide protestatari

18:15

Creşterea abruptă a impo­zitelor pe proprie­tate şi pe autoturisme, apli­cabilă de la 1 ianuarie 2026, va afecta direct consumul populaţiei şi va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, într-un context deja complicat de inflaţie. În acelaşi timp, economia României ar putea înregistra o creştere modestă în acest an, susţi­nută mai degrabă de absorbţia fon­durilor europene decât de reforme struc­­turale. În acest timp, micii antre­prenori supravieţuiesc şi continuă să se adapteze unui cadru fiscal în continuă mişcare, spun Cristian Păun, pro­fesor universitar la ASE Bucureşti, şi Alexandru Anghel, managing partner al platformei de contabilitate Solo.