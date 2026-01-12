În timp ce Europa strânge cureaua, Ungaria reduce taxele şi majorează salariile. Guvernul de la Budpesta pune pe masă 5 miliarde de euro
Ziarul Financiar, 12 ianuarie 2026 23:45
În timp ce Europa strânge cureaua, Ungaria reduce taxele şi majorează salariile. Guvernul de la Budpesta pune pe masă 5 miliarde de euro
Liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, un lider religios, şiit, a venit la putere în 1979 pe valul Revoluţiei Iraniene din acel an, în care regele şi-a pierdut ţara şi a fost instaurată Republica Islamică. Întors din exil, Khomeini a fost întâmpinat de mulţimi uriaşe de iranieni. În 1978, în ajunul Revoluţiei, principalii parteneri comerciali ai Iranului erau SUA, de departe, şi Europa de Vest, în special Germania de Vest.
Bilanţul creşte rapid în Iran: Numărul morţilor în protestele anti-regim care au cuprins Iranul în ultimele două săptămâni a ajuns la 648. Liderii de la Teheran ar fi luat legătura cu Washingtonul pentru a detensiona situaţia, după ce Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni militar dacă regimul ucide protestatari # Ziarul Financiar
Tensiuni mari în SUA: Atât Democraţii cât şi Republicanii critică administraţia Trump după ce preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a acuzat Departamentul de Justiţie că a lansat o anchetă penală pentru a pune presiune şi a intimida banca centrală. ”Va putea FED să stabilească ratele pe baza condiţiilor economice sau politica monetară va fi dictată de intimidare?” # Ziarul Financiar
Bogdan Popescu, fost VP of Customer Engineering la FintechOS, a devenit director de inginerie şi lider regional pentru România la London Stock Exchange Group. Compania va deschide poziţii în Bucureşti pentru platforma Workspace # Ziarul Financiar
Bogdan Popescu, fost VP of Customer Engineering la compania românească de fintech FintechOS, a anunţat pe LinkedIn că a trecut în decembrie 2025 la gigantul britanic London Stock Exchange Group (LSEG) în poziţia de Director of Engineering & Regional Lead for Workspace.
Jumătate dintre pacienţii români sunt nemulţumiţi de sistemul medical din ţară: În România, 62% dintre participanţii la studiul Stada au spus că nu merg preventiv la medic. Motivul? Costul ridicat al controalelor (pentru 28% dintre persoane), le consideră inutile (31%) sau nu sunt informaţi privind investigaţiile necesare (21%) # Ziarul Financiar
Unu din trei români spune că nu participă la controale medicale preventive, potrivit unui studiu realizat de compania farmaceutică Stada. Studiul a vizat 22 de ţări europene, inclusiv România, iar din fiecare ţară au fost aleşi între 1.000 şi 2.000 de respondenţi.
Radu Miruţă, ministrul Apărării: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru reducerea cu 10% a fondului de salarii în instituţiile publice. „Bugetul real şi responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli” # Ziarul Financiar
Ministrul Apărării anunţă reduceri drastice în sistemul bugetar: asumarea răspunderii pe tăierea cu 10% a fondului de salarii.
Creşterea abruptă a impozitelor pe proprietate şi pe autoturisme, aplicabilă de la 1 ianuarie 2026, va afecta direct consumul populaţiei şi va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, într-un context deja complicat de inflaţie. În acelaşi timp, economia României ar putea înregistra o creştere modestă în acest an, susţinută mai degrabă de absorbţia fondurilor europene decât de reforme structurale. În acest timp, micii antreprenori supravieţuiesc şi continuă să se adapteze unui cadru fiscal în continuă mişcare, spun Cristian Păun, profesor universitar la ASE Bucureşti, şi Alexandru Anghel, managing partner al platformei de contabilitate Solo.
Google a lansat un protocol open-source pentru comerţul bazat pe agenţi AI, dezvoltat împreună cu Shopify, Etsy, Wayfair, Target şi Walmart. Piaţa retail cu AI ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2030 # Ziarul Financiar
Standardul a fost dezvoltat împreună cu platformele de e-commerce Shopify, Etsy şi Wayfair, precum şi cu retailerii americani Target şi Walmart. Protocolul permite agenţilor AI să funcţioneze pe diferite etape ale procesului de cumpărare - de la descoperirea produselor până la suport post-achiziţie - fără a necesita conexiuni separate cu diverşi agenţi.
Ce se întâmplă cu proiectul Neptun Deep? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avansul fizic al proiectului este puţin mai bun decât graficul asumat la început. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră” # Ziarul Financiar
Radiografia sortimentului. De unde vin produsele de pe rafturile Lidl: jumătate din cheltuielile cu furnizorii de bunuri merg către companii româneşti. Germanii colaborează cu 541 de firme autohtone # Ziarul Financiar
Grupul german Lidl, cunoscut pentru modelul său de discounter care are la raft 80% produse marcă privată, lucrează în România cu aproape 550 de furnizori locali, dintre care 418 sunt cei care alimentează sortimentul permanent al reţelei de aproape 400 de magazine. Datele sunt aferente anului financiar 2024, care s-a încheiat pe 28 februarie 2025.
Grecii de la Jumbo au investit 7-8 mil. euro în medie per magazin. În România au ajuns la 20 de magazine de jucării. România este a doua piaţă pentru Jumbo ca răspândire şi venituri aduse grupului, după ţara de origine Grecia # Ziarul Financiar
Retailerul de jucării Jumbo, care a intrat pe piaţa locală în 2013, investeşte în medie 7-8 miloane de euro în deschiderea unui magazin, potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor publicate pe site-ul companiei.
Piaţa Airbnb, care activează în mare parte la negru, reprezintă circa 70% din piaţa locală de turism, formată din unităţi de cazare clasificate. Cum au ajuns proprietarii de apartamente să facă concurenţă marilor hoteluri? # Ziarul Financiar
Apartamentele şi camerele de închiriat pe termen scurt, listate pe Airbnb şi Booking, au înregistrat 4,1 milioane de înnoptări în primele şase luni din 2025, potrivit datelor de la Eurostat, care colectează datele direct de la platforme, fiind luate în calcul absolut toate apartamentele listate. O bună parte din înnoptări au fost înregistrate în rândul apartamentelor care nu activează în legalitate.
ZF Live. Grupul Superbet se îndreaptă spre venituri de 2 miliarde de euro, cu un EBITDA de 300 de milioane de euro, pe toate pieţele unde activează. Sacha Dragic, CEO: Extinderea în Brazilia este prioritatea grupului, unde am investit deja 250 de milioane de euro. Vreau să listez grupul Superbet în America la o evaluare de peste 10 miliarde de euro. Cine sunt acţionarii Superbet # Ziarul Financiar
Grupul Superbet, care a pornit din România, dar care are în prezent o expansiune globală, se îndreaptă spre venituri totale de 1,5 miliarde de euro, în creştere cu 25% faţă de 2024, cu un profit operaţional (EBITDA) de 300 de milioane de euro.
Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere de 10%. Samsung ocupă locul doi cu 19% cotă de piaţă, după ce a raportat performanţe mai bune ale modelelor Galaxy Fold7 şi S25. Google Pixel, plus 25% # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere a livrărilor de 10% faţă de anul precedent - cea mai mare creştere dintre primele cinci branduri - arată estimările preliminare ale companiei de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori. Anul trecut s-au realizat investiţii de circa 160 mil. euro. Care au fost cele mai mari proiecte finalizate? Teofil Mureşan, unul dintre cei mai mari antreprenori locali, este la acest moment cel mai puternic investitor din stocarea de energie din România # Ziarul Financiar
Stocarea de energie a făcut un salt semnificativ anul trecut. De la numai 13 proiecte de stocare, câte erau la începutul anului, România a terminat 2025 cu 30 de proiecte de stocare conectate la reţea, după cum arată datele Transelectrica.
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat a treia versiune a platformei AI Samantha, care permite conversaţii vocale continue # Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXRoyal (UXR), fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat cea de-a treia versiune a platformei de inteligenţă artificială Samantha AI, care aduce în plus faţă de iteraţiile anterioare integrarea tehnologiei „speech-to-speech” pentru dialoguri vocale continue, fără întreruperi. Această actualizare marchează o schimbare de paradigmă în utilizarea platformei, peste 75% dintre interacţiuni fiind deja realizate prin voce în faza beta.
Profesorul român Ion Stoica, cofondator Databricks, este implicat în al doilea unicorn: LMArena a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare de 1,7 miliarde. Platforma evaluează performanţa modelelor AI cu feedback de la utilizatori reali # Ziarul Financiar
Ion Stoica, profesorul român de la UC Berkeley şi cofondator al Databricks, este implicat în al doilea unicorn din cariera sa: LMArena, o platformă de evaluare a modelelor de inteligenţă artificială, a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare post-money de 1,7 miliarde de dolari - aproape triplu faţă de valuarea din runda seed din mai 2025.
Diferenţă uriaşă la creditarea agriculturii: fermierii austrieci primesc 5.576 dolari/hectar, iar românii doar 576 dolari/hectar. De ce băncile din Austria acordă de zece ori mai mulţi bani decât cele din România pentru un sector de siguranţă naţională? # Ziarul Financiar
Un fermier din Austria are un nivel de creditare, în medie, de 5.576 dolari/hectar, în timp ce un fermier din România are numai 576 dolari/hectar, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) şi BNR.
Fragmentarea terenurilor este un avantaj pentru România? Perspectiva unui mic fermier din Vâlcea: „Avem 2,8 mil. exploataţii care lucrează 12,8 mil. ha, iar 96% au sub 10 ha. Această ţară trăieşte prin gospodării ţărăneşti şi ferme familiale“ # Ziarul Financiar
Fragmentarea terenurilor agricole din România este un avantaj şi nu un punct slab, a scris recent într-un articol de opinie conf. univ. dr. Costin Lianu. Acesta consideră că fragmentarea terenurilor agricole şi numărul mare de mici fermieri este un dezavantaj numai pentru investitorii interesaţi de achiziţia unor suprafeţe extinse, dar nu şi pentru ţară, în ansamblu. Care este perspectiva unui mic fermier din judeţul Vâlcea?
Studiu Bitdefender: 14% dintre utilizatori au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni. Reţelele de socializare au depăşit email-ul ca principal canal de atac # Ziarul Financiar
Unul din şapte oameni a fost victima unei înşelătorii online în ultimele 12 luni, arată un studiu realizat de Bitdefender în colaborare cu compania de cercetare de piaţă Censuswide. Raportul indică o intensificare a atacurilor cibernetice în 2025, atacatorii exploatând din ce în ce mai mult reţelele de socializare şi inteligenţa artificială pentru a crea fraude mai convingătoare şi greu de detectat.
ZF Live. Cosmin Alexandrescu, medic: Pacienţii ajung în spital pentru că există plafoane la analize şi imagistică. 80% dintre cazuri ar putea fi rezolvate la medicii de familie sau ambulatoriu de trei ori mai ieftin # Ziarul Financiar
În lipsa accesului uşor cu bilet de trimitere la analize sau servicii de imagistică (CT, RMN), pacienţii merg în spitale, acolo unde aceste investigaţii de bază sunt de obicei realizate pentru că aşa este protocolul. Problema intervine atunci când spitalele devin aglomerate, iar costurile pentru aceste servicii medicale în spital sunt de trei-patru ori mai mari decât dacă ar fi făcute în ambulatoriu. „Ne furăm singuri căciula în acest sistem“, spune medicul Cosmin Alexandrescu, preşedintele Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA), la emisiunea ZF Live.
