În perioadele de expansiune, economisirea pare o frână, însă în perioadele dificile, devine un amortizor

Ziarul Financiar, 13 ianuarie 2026 00:00

Acum 15 minute
00:00
Acum 30 minute
23:45
În timp ce Europa strânge cureaua, Ungaria reduce taxele şi majorează salariile. Guvernul de la Budpesta pune pe masă 5 miliarde de euro Ziarul Financiar
23:45
Cât de mult contează Iranul pentru „axa răului“ Rusia-China Ziarul Financiar
Liderul suprem al Iranului, ayato­lahul Ali Khamenei, un lider religios, şiit, a venit la putere în 1979 pe valul Revoluţiei Iraniene din acel an, în care regele şi-a pier­dut ţara şi a fost instaurată Republica Islamică. Întors din exil, Khomeini a fost întâmpinat de mulţimi uriaşe de iranieni. În 1978, în ajunul Revoluţiei, principalii parteneri comerciali ai Iranului erau SUA, de departe, şi Europa de Vest, în special Germania de Vest.
Acum 2 ore
22:30
Bilanţul creşte rapid în Iran: Numărul morţilor în protestele anti-regim care au cuprins Iranul în ultimele două săptămâni a ajuns la 648. Liderii de la Teheran ar fi luat legătura cu Washingtonul pentru a detensiona situaţia, după ce Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni militar dacă regimul ucide protestatari Ziarul Financiar
22:15
Tensiuni mari în SUA: Atât Democraţii cât şi Republicanii critică administraţia Trump după ce preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a acuzat Departamentul de Justiţie că a lansat o anchetă penală pentru a pune presiune şi a intimida banca centrală. ”Va putea FED să stabilească ratele pe baza condiţiilor economice sau politica monetară va fi dictată de intimidare?” Ziarul Financiar
Acum 4 ore
22:00
Bogdan Popescu, fost VP of Customer Engineering la FintechOS, a devenit director de inginerie şi lider regional pentru România la London Stock Exchange Group. Compania va deschide poziţii în Bucureşti pentru platforma Workspace Ziarul Financiar
Bogdan Popescu, fost VP of Customer Engineering la compania românească de fintech FintechOS, a anunţat pe LinkedIn că a trecut în decembrie 2025 la gigantul britanic London Stock Exchange Group (LSEG) în poziţia de Director of Engineering & Regional Lead for Workspace.
22:00
Ediţia 13 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
20:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 13 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Liviu Popescu şi Eduard Ivanovici, jurnalişti Ziarul Financiar Ziarul Financiar
20:15
Sindromul „nu pot să mă opresc”: Cum devine munca o dependenţă. Au companiile o cultură organizaţională care recompensează excesul? Ziarul Financiar
Acum 6 ore
19:15
Jumătate dintre pacienţii români sunt nemulţumiţi de sistemul medical din ţară: În România, 62% dintre participanţii la studiul Stada au spus că nu merg preventiv la medic. Motivul? Costul ridicat al controalelor (pentru 28% dintre persoane), le consideră inutile (31%) sau nu sunt informaţi privind investigaţiile necesare (21%) Ziarul Financiar
Unu din trei români spune că nu participă la controale medicale preventive, potrivit unui studiu realizat de compania farmaceutică Stada. Studiul a vizat 22 de ţări europene, inclusiv România, iar din fiecare ţară au fost aleşi între 1.000 şi 2.000 de respondenţi.
19:00
Clubul companiilor din Big Tech atinge capitalizări de piaţă ameţitoare: Alphabet, compania din spatele Google, valorează acum peste 4.000 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
19:00
Renault Group reacţionează după amenda de la Consiliul Concurenţei în cazul „no-poaching”: Am cooperat pe deplin cu autoritatea de concurenţă pe parcursul întregii investigaţii Ziarul Financiar
18:45
Un altfel de cadou la 18 ani. Tinerii descoperă Europa călătorind gratuit cu trenul. Concurenţa e mare: Doi pe loc în România, 20 pe loc în Italia. „Te simţi cu adevărat liber, te distrezi, călătoreşti, dar asta vine la pachet şi cu multă responsabilitate” Ziarul Financiar
18:30
Ziua şi maximul la Bursa de Valori: Indicele BET creşte luni cu 2,4% la un nou record absolut, după opt zile la rând pe plus. Astăzi, cea mai mare apreciere din mai 2025 şi lichiditate de 170 mil. lei Ziarul Financiar
18:15
Radu Miruţă, ministrul Apărării: Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru reducerea cu 10% a fondului de salarii în instituţiile publice. „Bugetul real şi responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli” Ziarul Financiar
Ministrul Apărării anunţă reduceri drastice în sistemul bugetar: asumarea răspunderii pe tăierea cu 10% a fondului de salarii.
18:15
Alexandru Anghel, Solo, ZF Live Ziarul Financiar
18:15
Cristian Păun, profesor ASE Bucureşti, la ZF Live Ziarul Financiar
Creşterea abruptă a impo­zitelor pe proprie­tate şi pe autoturisme, apli­cabilă de la 1 ianuarie 2026, va afecta direct consumul populaţiei şi va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, într-un context deja complicat de inflaţie. În acelaşi timp, economia României ar putea înregistra o creştere modestă în acest an, susţi­nută mai degrabă de absorbţia fon­durilor europene decât de reforme struc­­turale. În acest timp, micii antre­prenori supravieţuiesc şi continuă să se adapteze unui cadru fiscal în continuă mişcare, spun Cristian Păun, pro­fesor universitar la ASE Bucureşti, şi Alexandru Anghel, managing partner al platformei de contabilitate Solo.
Acum 8 ore
18:00
Proiect european de 8,5 mil. euro pentru modernizarea cartierului Nord din municipiul Caransebeş Ziarul Financiar
18:00
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj a investit 2 mil. euro pentru dotarea cu noi echipamente a laboratoarelor de genetică medicală şi de anatomie patologică Ziarul Financiar
18:00
Google a lansat un protocol open-source pentru comerţul bazat pe agenţi AI, dezvoltat împreună cu Shopify, Etsy, Wayfair, Target şi Walmart. Piaţa retail cu AI ar putea ajunge la 5.000 de miliarde de dolari până în 2030 Ziarul Financiar
Standardul a fost dezvoltat împreună cu platformele de e-commerce Shopify, Etsy şi Wayfair, precum şi cu retailerii americani Target şi Walmart. Protocolul permite agenţilor AI să funcţioneze pe diferite etape ale procesului de cumpărare - de la descoperirea produselor până la suport post-achiziţie - fără a necesita conexiuni separate cu diverşi agenţi.
18:00
Ce se întâmplă cu proiectul Neptun Deep? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Avansul fizic al proiectului este puţin mai bun decât graficul asumat la început. Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră” Ziarul Financiar
17:45
Radiografia sortimentului. De unde vin produsele de pe rafturile Lidl: jumătate din cheltuielile cu furnizorii de bunuri merg către companii româneşti. Germanii colaborează cu 541 de firme autohtone Ziarul Financiar
Grupul german Lidl, cu­noscut pentru modelul său de discounter care are la raft 80% produse marcă privată, lucrează în România cu aproape 550 de furnizori locali, dintre care 418 sunt cei care alimentează sorti­mentul permanent al reţelei de aproape 400 de magazine. Da­tele sunt aferente anului finan­ciar 2024, care s-a încheiat pe 28 februarie 2025.
17:45
Trump vrea să scoată Exxon Mobil din lupta pentru resursele Venezuelei. „Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon. Sunt prea amabili” Ziarul Financiar
17:15
Grecii de la Jumbo au investit 7-8 mil. euro în medie per magazin. În România au ajuns la 20 de magazine de jucării. România este a doua piaţă pentru Jumbo ca răspândire şi venituri aduse grupului, după ţara de origine Grecia Ziarul Financiar
Retailerul de jucării Jumbo, care a intrat pe piaţa locală în 2013, inves­teşte în medie 7-8 miloane de euro în deschiderea unui magazin, potrivit calculelor ZF făcute pe baza informa­ţiilor publicate pe site-ul companiei.
17:15
Nou record pentru aur: Metalul preţios depăşeşte pragul de 4.600 de dolari pentru o uncie, apropiindu-se de 150 de grame Ziarul Financiar
17:15
Frigul încinge preţul energiei. România, printre cele mai scumpe pieţe spot. Energia de aici este de peste 2 ori mai scumpă ca în Franţa Ziarul Financiar
17:00
Azomureş trimite 600 de angajaţi în şomaj tehnic şi anunţă că toate contractele majore de mentenanţă şi servicii vor fi suspendate sau reduse, pe fondul incertitudinii privind aprovizionarea cu gaze şi al blocajului în procesul de achiziţie care implică Romgaz Ziarul Financiar
17:00
Rialul iranian s-a prăbuşit cu 96% şi a ajuns să nu mai valoreze nimic. Cursul pentru un rial este de aproape 0 euro Ziarul Financiar
17:00
Veste rea pentru economia judeţului Prahova: Adient EMEA închide fabrica din Ploieşti până în 2027. Peste 1000 de locuri de muncă vor dispărea Ziarul Financiar
16:45
Piaţa Airbnb, care activează în mare parte la negru, reprezintă circa 70% din piaţa locală de turism, formată din unităţi de cazare clasificate. Cum au ajuns proprietarii de apartamente să facă concurenţă marilor hoteluri? Ziarul Financiar
Apartamentele şi ca­merele de închiriat pe ter­men scurt, listate pe Airbnb şi Booking, au înregistrat 4,1 milioane de înnoptări în primele şase luni din 2025, potrivit datelor de la Eurostat, care colectează datele direct de la platforme, fiind luate în calcul absolut toate apartamentele listate. O bună parte din înnoptări au fost înregistrate în rândul apartamentelor care nu activează în legalitate.
16:45
ZF Live. Grupul Superbet se îndreaptă spre venituri de 2 miliarde de euro, cu un EBITDA de 300 de milioane de euro, pe toate pieţele unde activează. Sacha Dragic, CEO: Extinderea în Brazilia este prioritatea grupului, unde am investit deja 250 de milioane de euro. Vreau să listez grupul Superbet în America la o evaluare de peste 10 miliarde de euro. Cine sunt acţionarii Superbet Ziarul Financiar
Grupul Superbet, care a por­nit din România, dar care are în prezent o ex­pan­siune globală, se în­dreaptă spre venituri totale de 1,5 mili­ar­de de euro, în creştere cu 25% faţă de 2024, cu un profit operaţional (EBITDA) de 300 de milioane de euro.
16:30
Avocat Radu Pavel: Impactul noilor taxe şi impozite asupra societăţilor comerciale în 2026. Cum sunt afectate firmele din 2026 de noile modificări fiscale Ziarul Financiar
16:15
Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere de 10%. Samsung ocupă locul doi cu 19% cotă de piaţă, după ce a raportat performanţe mai bune ale modelelor Galaxy Fold7 şi S25. Google Pixel, plus 25% Ziarul Financiar
Gigantul american Apple a devenit lider pe piaţa globală de smartphone-uri în 2025, cu o cotă de 20% şi o creştere a livrărilor de 10% faţă de anul precedent - cea mai mare creştere dintre primele cinci branduri - arată estimările preliminare ale companiei de cercetare de piaţă Counterpoint Research.
16:15
Ministerul Finanţelor împrumută de la bănci 1,2 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,44% şi 6,65% pe an Ziarul Financiar
16:15
Stocarea de energie, noua piaţă vedetă din sector, dominată de antreprenori. Anul trecut s-au realizat investiţii de circa 160 mil. euro. Care au fost cele mai mari proiecte finalizate? Teofil Mureşan, unul dintre cei mai mari antreprenori locali, este la acest moment cel mai puternic investitor din stocarea de energie din România Ziarul Financiar
Stocarea de energie a făcut un salt semnificativ anul trecut. De la numai 13 proiecte de stocare, câte erau la începutul anului, România a terminat 2025 cu 30 de proiecte de stocare conectate la reţea, după cum arată datele Transelectrica.
Acum 12 ore
15:30
Numărul angajaţilor bugetari s-a redus în cursul anului trecut. La finele lunii noiembrie 2025 lucrau la stat 1,28 milioane de persoane, 32.000 mai puţine decât la începutul anului Ziarul Financiar
15:30
Agenţia de programare UXR, fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat a treia versiune a platformei AI Samantha, care permite conversaţii vocale continue Ziarul Financiar
Agenţia de programare UXRoyal (UXR), fondată de antreprenorul român Cristian Doiu, a lansat cea de-a treia versiune a platformei de inteligenţă artificială Samantha AI, care aduce în plus faţă de iteraţiile anterioare integrarea tehnologiei „speech-to-speech” pentru dialoguri vocale continue, fără întreruperi. Această actualizare marchează o schimbare de paradigmă în utilizarea platformei, peste 75% dintre interacţiuni fiind deja realizate prin voce în faza beta.
15:15
Schimbare de paradigmă în Germania: Berlinul se înarmează până în dinţi: zeci de mii de noi angajaţi în industria de apărare şi contracte de sute de miliarde de euro Ziarul Financiar
15:15
Profesorul român Ion Stoica, cofondator Databricks, este implicat în al doilea unicorn: LMArena a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare de 1,7 miliarde. Platforma evaluează performanţa modelelor AI cu feedback de la utilizatori reali Ziarul Financiar
Ion Stoica, profesorul român de la UC Berkeley şi cofondator al Databricks, este implicat în al doilea unicorn din cariera sa: LMArena, o platformă de evaluare a modelelor de inteligenţă artificială, a ridicat 150 de milioane de dolari la o valuare post-money de 1,7 miliarde de dolari - aproape triplu faţă de valuarea din runda seed din mai 2025.
15:00
Comisia Naţională de Prognoză se aşteaptă în 2026 la o creştere economică de 1%, un avans de 4% al investiţiilor, scăderea consumului privat , majorarea cu 5,5% a salariului mediu brut şi atenuarea inflaţiei din vară Ziarul Financiar
15:00
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu: Dacă am avea un referendum, aş vota pentru unirea cu România Ziarul Financiar
14:45
Diferenţă uriaşă la creditarea agriculturii: fermierii austrieci primesc 5.576 dolari/hectar, iar românii doar 576 dolari/hectar. De ce băncile din Austria acordă de zece ori mai mulţi bani decât cele din România pentru un sector de siguranţă naţională? Ziarul Financiar
Un fermier din Austria are un nivel de creditare, în medie, de 5.576 dolari/hec­tar, în timp ce un fermier din România are numai 576 dolari/hectar, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) şi BNR.
14:45
Fragmentarea terenurilor este un avantaj pentru România? Perspectiva unui mic fermier din Vâlcea: „Avem 2,8 mil. exploataţii care lucrează 12,8 mil. ha, iar 96% au sub 10 ha. Această ţară trăieşte prin gospodării ţărăneşti şi ferme familiale“ Ziarul Financiar
Fragmentarea terenurilor agricole din România este un avan­taj şi nu un punct slab, a scris recent într-un articol de opinie conf. univ. dr. Costin Lianu. Aces­ta consideră că fragmentarea tere­nurilor agricole şi numărul mare de mici fermieri este un dezavan­taj numai pentru investitorii inte­resaţi de achiziţia unor suprafeţe extinse, dar nu şi pentru ţară, în ansamblu. Care este perspectiva unui mic fermier din judeţul Vâlcea?
14:45
Studiu Bitdefender: 14% dintre utilizatori au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni. Reţelele de socializare au depăşit email-ul ca principal canal de atac Ziarul Financiar
Unul din şapte oameni a fost victima unei înşelătorii online în ultimele 12 luni, arată un studiu realizat de Bitdefender în colaborare cu compania de cercetare de piaţă Censuswide. Raportul indică o intensificare a atacurilor cibernetice în 2025, atacatorii exploatând din ce în ce mai mult reţelele de socializare şi inteligenţa artificială pentru a crea fraude mai convingătoare şi greu de detectat.
14:45
Bursă. CEC Bank extinde programul de emisiuni de obligaţiuni la 2 miliarde de euro şi prelungeşte durata cu patru ani Ziarul Financiar
14:45
Statul care a reuşit imposibilul: După ce a creat cei mai puternici miliardari din lume, acum reuşeşte să-i piardă din cauza supra-taxării. Bogaţii fac coadă să plece pentru a-şi scăpa portofelele Ziarul Financiar
14:15
ZF Live. Cosmin Alexandrescu, medic: Pacienţii ajung în spital pentru că există plafoane la analize şi imagistică. 80% dintre cazuri ar putea fi rezolvate la medicii de familie sau ambulatoriu de trei ori mai ieftin Ziarul Financiar
În lipsa accesului uşor cu bilet de trimitere la analize sau servicii de imagistică (CT, RMN), pacienţii merg în spitale, acolo unde aceste investigaţii de bază sunt de obicei realizate pentru că aşa este proto­colul. Problema intervine atunci când spitalele devin aglomerate, iar costurile pentru aceste servicii medicale în spital sunt de trei-patru ori mai mari decât dacă ar fi făcute în ambulatoriu. „Ne furăm singuri căciula în acest sistem“, spune me­dicul Cosmin Alexandrescu, preşedinte­le Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Am­bulator (APMA), la emisiunea ZF Live.
14:15
Germania îşi schimbă radical faţa economică şi militară: Zeci de mii de noi angajaţi în industria de apărare, contracte de sute de miliarde de euro şi o Europă care se pregăteşte de confruntare într-o eră a insecurităţii permanente Ziarul Financiar
14:00
Consiliul Concurenţei a sancţionat opt companii, inclusiv Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, cu 32 mil.euro, pentru înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa forţei de muncă Ziarul Financiar
14:00
Vista Bank integrează RoPay Alias în mobile banking, pentru transferuri instant cu numărul de telefon Ziarul Financiar
