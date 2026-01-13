Mafia din Istanbul lovește în București: același scenariu de atac
Cotidianul de Hunedoara, 13 ianuarie 2026 05:50
Unul dintre turcii implicați în atacul armat din Centrul Vechi este considerat, potrivit autorităților turce, un lider al crimei organizate din Istanbul.
Milioane de lei au fost puse la bătaie de politicienii mai generoși din PNL sau PSD, pentru a sprijini partidele și colegii în campaniile electorale.
Acuzat de plagiat, ministrul Justiției își păstrează funcția: De ce să demisionez? # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției susține că nu renunță la funcție, în ciuda acuzațiilor de plagiat care i-au fost aduse.
După opt luni petrecute pe banca echipei Real Madrid, antrenorul Xabi Alonso se desparte de madrileni.
Începând cu data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță", prezentată de Cătălin Măruță va fi scoasă din grila Pro TV.
Discuții oficiale, nicio soluție. Termoficarea din București, în stare de avarie # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, au participat la o întâlnire oficială cu privire la situația sistemului de termoficare din București.
Nu a fost o ordine globală, s-a bazat pe regula celui puternic, a fost susținută de o generație de falși idealiști și a mascat sferele de influență
Imagini revoltătoare. Polițiștii Brigăzii Rutiere București, obligați să lucreze în condiții imporpii # Cotidianul de Hunedoara
Mai multe imagini publicate pe internet de Sindicatul Europol evidențiază cum își desfășoară activitatea polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere București.
Rep. Moldova: războiul spionilor, operațiuni electorale speciale și campioni mondiali la consumul de alcool # Cotidianul de Hunedoara
Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, potrivit datelor publicate de World Population Review, relatează bani.md.
Pentru echipa Trump-Vance, miza nu este libertatea iranienilor, ci să rămână cu donații și voturi intacte în 2026 și la prezidențialele din 2028
AUR București atacă în instanță majorarea taxelor locale stabilită de Primăria București # Cotidianul de Hunedoara
Într-un comunicat de presă AUR București susțin că a făcut primele demersuri pentru a ataca în instanță hotărârea Consiliului General al Municipiului București de a majora taxele locale.
Curtea Supremă a respins recursul fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție arată într-un comunicat de presă faptul că a respins recursul în casație al fostului primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache.
Boom imobiliar fără precedent: +70% la prețul locuințelor în ultimul deceniu # Cotidianul de Hunedoara
Ultimul deceniu a adus scumpiri semnificative pe piața imobiliară din România. În contextul creșterii prețurilor atât pentru chirii, cât și pentru achiziții, tinerii au cel mai mult de suferit.
Ministrul Apărării anunță creșterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI și SPP # Cotidianul de Hunedoara
„Ăsta este compromisul coaliției, să nu tai din salariu, din numărul de angajați, dar să contrinbui la efort prin creșterea vârstei de pensionare".
Combinatul Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa, va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați, iar contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor.
Macron şi Meloni, contraziși în legătură cu reluarea dialogului cu Putin. Ce anunță UE # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile pentru a pune capăt războiulu s-au accelerat din luna noiembrie, însă Moscova nu dă semne că ar fi vrea să facă concesii.
Șase miniștri au doctorate.
Kelemen Hunor ia partea ministrului Justiției: „Am mai văzut filme similare. Nu cred în coincidențe” # Cotidianul de Hunedoara
Întrebat despre acuzațiile de plagiat împotriva lui Radu Marinescu, Kelemen Hunor a declarat că ministrul Justiției trebuie să ducă mai departe procedura de numire a șefilor de parchete, pe care abia a început-o.
Numărul mare de incendii de la început de an scoate în evidență riscurile folosirii necorespunzătoare a sistemelor de încălzire și nevoia de prevenție, mai ales în sezonul rece, când neglijența poate avea consecințe grave.
Ușile de intrare pentru casă – sunt esențiale pentru confort, siguranță și eficiență energetică? # Cotidianul de Hunedoara
Când vine vorba despre usi intrare casa pentru construcțiile pasive, intervin anumite aspecte prin care pierderile de căldură trebuie
Șoferi, în căutare de senzaţii tari, amendați pentru drifturi pe zăpadă și polei # Cotidianul de Hunedoara
Amenda pentru derapaj controlat este cuprinsă între 810 lei şi 1.012,50 lei, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.
Autostrada A8 înaintează în zona de munte. Când ar putea fi finalizat lotul de 14 km # Cotidianul de Hunedoara
Demararea proiectării pentru un nou lot al Autostrăzii A8 marchează un pas concret în avansarea uneia dintre cele mai importante infrastructuri rutiere din România, evidențiind ritmul lent dar constant al marilor proiecte publice și importanța cooperării regionale în realizarea lor.
Mario Iorgulescu a dezvăluit care a fost prima sa întrebare după ce s-a trezit din comă, la o lună după accident, într-un interviu pentru Cancan. Totodată, fiul fostului șef de la LPF a povestit ce i-a spus tatălui său când l-a sunat după accident.
Pilotarea standardelor naţionale de evaluare. Apelul Ministerului Educaţiei, către școli # Cotidianul de Hunedoara
Înscrierea în cadrul prezentului apel nu garantează participarea efectivă la pilotare. După încheierea perioadei de înscriere, echipa de proiect va realiza selecţia unităţilor de învăţământ
A câştigat licitaţia cu mai puţin de 100.000 de euro, dar era o lucrare de Rubens # Cotidianul de Hunedoara
Recordul pentru un studiu al lui Rubens este de 8,2 milioane de dolari, obţinut la o licitaţie Sotheby's de desene ale vechilor maeştri în 2019.
Instagram a oferit un prim răspuns oficial după ce compania de securitate cibernetică Malwarebytes a semnalat că datele personale a milioane de utilizatori ai platformei ar fi fost expuse și sunt în circulație online. În urma incidentului, mulți utilizatori au primit mesaje nesolicitate de resetare a parolei. Acest lucuru a stârnit îngrijorare legată de o […]
„Dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie", a spus Ionuț Rusu la Horia Nasra Show.
Doi bătrâni din Prahova au ajuns la spital cu hipotermie.
În week-end, Universitatea Stanford s-a suelat cu gimnastele de la Denver. Ana Maria Bărbosu a avut o evoluție impresionantă.
„Știu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea. În România, aceste activități există, însă astăzi se desfășoară în „zona neagră": fără control sanitar, fără protecție juridică și sub dominația rețelelor de trafic de persoane", susține Ion Iordache, inițiatorul proiectului.
Mattel își extinde gama pentru a normaliza neurodivergența.
Vedete de la Hollywood au purtat pe covorul roșu insigne cu mesajele „Be Good” # Cotidianul de Hunedoara
Câteva vedete prezente duminică pe covorul roşu al premiilor Globul de Aur au purtat insigne cu mesajele „Ice Out" şi „Be Good" pentru a cinsti memoria lui Renée Macklin Good, care a fost ucisă de ICE în Minneapolis săptămâna aceasta.
Președinta Republicii Moldovei a dat un interviu amplu pentru doi jurnaliști britanici. Maia Sandu a vorbit despre cum ar vota la un eventual referendum pentru reunirea dintre Moldova și România.
Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, prinse cu înţelegeri anticoncurenţiale. Opt companii, amendate # Cotidianul de Hunedoara
Investigaţia a fost declanşată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurenţă. Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa
Ministerul Finanțelor lansează prima ediție TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi între 12 ianuarie și 6 februarie în titluri de stat neimpozabile. Acestea au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,40%, disponibile online și prin Trezorerie sau Poșta Română.
Statul oferă o reducere de 10% celor ce își achită taxele și impozitele până în 31 martie. În prima zi în care acestea au putut fi plătite fizic în Galați, zeci de persoane s-au înghesuit în fața ghișeelor.
Reacția vine după ce președintele american a declarat că vrea să preia Groenlanda pentru a bloca influența chineză sau rusă.
„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete".
De cinci ori „dottore”. Cinci plagiate celebre din istoria recentă a politicii românești # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul prezintă povestea plagiatelor lui Victor Ponta, Robert Negoiță, Florin Roman, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană.
Descoperă principalele expoziții de artă din Europa în 2026, de la retrospectivele Brâncuși și Frida Kahlo, până la Bienala de la Veneția și expoziții de fotografie, modă și artă contemporană.
Caz complex de proxenetism, cu percheziţii simultane în Dolj, Buzău şi Londra # Cotidianul de Hunedoara
Pentru documentarea activităţii infracţionale, autorităţile române şi britanice au semnat, în octombrie 2023, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă.
La prima înfățișare în procesul deschis de SUA pe numele său, Nicolas Maduro, acuzat de narcoterorism, a pledat nevinovat.
Manchester United va încheia sezonul 2025-2026 cu doar 40 de partide disputate, lucru care nu s-a mai întâmplat din stagiunea 1914-1915.
Record istoric pentru pensiile private. Câți bani s-au adunat în conturile românilor la Pilonul 2 # Cotidianul de Hunedoara
Activele Pilonului 2 au ajuns la un record de 201,6 miliarde de lei în 2025. Un român cu salariul mediu are în cont peste 55.000 de lei, sumă dublă față de acum trei ani.
„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului."
Cazul Marinescu și numirile la vârful parchetelor: actorii principali, scenarii și pârghiile de putere # Cotidianul de Hunedoara
Noile numiri de la vârful parchetelor erau un subiect sensibil și fără cazul Radu Marinescu. Acum în coaliție suspiciunile PSD sunt că noua mișcare urmărește impunerea unui om agreat de Ilie Bolojan la Justiție, deși lucrurile sunt complexe, cu un mecanism legislativ de „checks and balances". Rezultatul final e imprevizibil, însă în acest moment toate […]
Fort de Brégançon, reședința de vară a președintelui Emmanuel Macron, este o fortăreață istorică de pe Riviera Franceză, folosită pentru vacanțe și activități oficiale.
„Doamne, mă rog în mod special pentru domnul prim ministru al țării noastre… Doamne, niciun om nu poate sta în picioare prin propria înțelepciune. De aceea te rog așa de mult să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus", a spus pastorul în rugăciunea lui.
Lideri europeni
Avertisment dur de la unul dintre cei mai cunoscuți economiști români. Radu Georgescu susține că în următorii ani, România va fi lovită de o recesiune economică puternică și vine cu explicații. The post Radu Georgescu: în România, vor urma ani de recesiune appeared first on Cotidianul RO.
