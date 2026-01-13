Cine nu rupe legăturile cu Teheranul, va plăti taxe uriașe în SUA

13:40

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete”. The post PSD sare în apărarea lui Radu Marinescu: „Manevră josnică” appeared first on Cotidianul RO.