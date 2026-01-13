Un an de când Călin Georgescu e sub control judiciar. Cum cita din trei legionari într-un interviu din 2014

14:10

Ministerul Finanțelor lansează prima ediție TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a investi între 12 ianuarie și 6 februarie în titluri de stat neimpozabile. Acestea au maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de până la 7,40%, disponibile online și prin Trezorerie sau Poșta Română. The post Statul se împrumută de la populație cu dobânzi atractive appeared first on Cotidianul RO.