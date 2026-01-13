13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica

17:40

Radu Miruță a comentat implicațiile pe care le-ar avea pentru România retragerea SUA din NATO, în urma declarațiilor președintelui Trump. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe teritoriul România. NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu se va ajunge până acolo. N-i convine nimănui […]