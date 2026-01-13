13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica
Gândul, 13 ianuarie 2026 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 13 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. La 12 ianuarie 1917 a avut loc catastrofa feroviară de la Ciurea, considerată cel mai grav accident feroviar din istoria României. Tragedia s-a produs în timpul Primului Război Mondial, în gara Ciurea, […]
Acum 5 minute
07:40
Agentul lui Florin Tănase lămurește situația vedetei de la FCSB. Reacție tranșantă privind viitorul lui „Tase”: „Nu se pune problema” # Gândul
Florin Tănase a avut mai multe oferte de transfer în această iarnă, dar agentul jucătorului spune că nu se pune problema ca „Tase” să plece de la FCSB și nicidecum în zona arabă. Florin Vulturar este impresarul, dar și partenerul de afaceri al mijlocașului campioanei. Cei doi investesc împreună într-un proiect imobiliar grandios în Pipera. […]
07:40
Meteorologii sunt în alertă. Într-o zonă din Europa s-au înregistrat sub -40 de grade Celsius, în urmă cu doar câteva zile, iar ciclonul polar amenință România. Un val de ger va traversa sudul continentului, ceea ce înseamnă că se vor înregistra temperaturi negative atât în România, cât și în statele vecine. În urmă cu doar […]
Acum 30 minute
07:20
13 Ianuarie, calendarul zilei: Are loc cel mai grav accident feroviar din România. Este inaugurată prima stație românească de cercetare în Antarctica # Gândul
Acum o oră
07:10
Valentin Stan: Nu Țoiu este de vină în povestea acordului Mercosur. Decizia îi aparține lui Bolojan și lui Nicușor, care a primit ordin de la Macron # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan critică modul în care mai multe țări europene, inclusiv România, au votat tratatul UE-Mercosur, evidențiind discrepanța dintre discursul anumitor lideri europeni și votul final de la Bruxelles. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Valentin Stan critică dur […]
07:00
La ce cifre s-au uitat Ilie Bolojan și viceprim-miniștrii la ședința de ieri, pentru bugetul României. Care sunt coordonatele pe care va fi construit bugetul pe 2026: inflația, creșterea economică, salariul mediu # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire cu vicepremierii pe tema bugetului de stat. Bugetul pe 2026 este în întârziere, deși ar fi trebuit să fie gata încă din luna noiembrie a anului trecut, astfel încât România să înceapă noul an cu un buget aprobat de Parlament. Coordonatele pe care este construit bugetul țin […]
Acum 2 ore
06:10
Valentin Stan: Nicușor Dan le-a spus rușilor cum funcționează răspunsul Coaliției Voluntarilor în cazul unui atac din partea Rusiei # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a explicat mecanismul secret de intervenție în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Le-a spus rușilor cum funcționează mecanismul? Deci acum ce facem? […]
06:10
Muncitorii s-au întors pe șantierul de la Planșeul Unirii. Cum arată și în ce stadiu este proiectul de consolidare: „Au fost livrați banii necesari” # Gândul
Primele lucrări din anul 2026 la Planșeul Unirii au început de luni, 12 ianuarie. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că Guvernul a livrat la sfârșitul anului trecut banii pentru refacerea structurii de beton. Potrivit imaginilor surprinse de reporterii Gândul, muncitorii lucrau, luni, la armături. Lucrările la Planșeul Unirii merg mai departe în […]
Acum 4 ore
05:10
Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut # Gândul
Un asistent medical a fost reținut de anchetatorii ilfoveni după ce, împreună cu o colegă de serviciu, ar fi torturat una dintre paciente. Victima ar fi fost lovită cu sălbăticie pe motiv că nu ar fi ascultat dispozițiile cadrelor medicale. Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, din localitatea ilfoveană Bălăceanca, a anunțat procurorii Parchetului de […]
Acum 8 ore
00:10
Medic din Târgu Mureș, afacere de succes cu kombucha, o băutură din ceai verde fermentat. A obținut deja și o medalie internațională # Gândul
Cătălin Tîlvescu, medic Primar Chirurgie Generală, are o afacere de succes în timpul liber. Este proprietarul unei fabrici de kombucha în Târgu Mureș, proiect care a primit medalia de bronz la nivel mondial la categoria „kombucha cu mentă”. Este primul producător din România care obține o medalie internațională pentru acest produs, o băutură bogată în probiotice […]
Acum 12 ore
23:40
Bilete de avion mai ieftine cu 90% pentru români, în ianuarie: Cât costă un zbor spre Paris, Londra sau Milano # Gândul
Mulți români își plănuiesc vacanțele sau deplasările încă din luna ianuarie, iar anul 2026 vine cu vești bune… pe calea aerului. Mai precis, oferte excepționale la biletele de avion. De altfel, scrie stiridecluj.ro, o analiză recentă privind comportamentul de rezervare a biletelor de avion arată că luna ianuarie rămâne cea mai avantajoasă perioadă pentru achiziția […]
23:10
O legumă foarte consumată în România a ajuns să fie importată, pe fondul recoltei slabe din țara noastră. „E mai ieftin, dar au gunoaie!” # Gândul
Seceta, preţurile mari şi concurenţa importurilor îi determină pe fermierii români să cultive tot mai puţini cartofi. Anul trecut am avut cea mai slabă recoltă din ultimii 15 ani și nici pentru 2026 nu sunt prea mari speranțe. De altfel, producţia este în declin de ani de zile şi ajunge să acopere acum 50% din […]
23:00
Traian Băsescu îl detonează pe Nicușor Dan: „Eu cred că nu există o dovadă convingătoare de fraudare a alegerilor cu sprijinul rușilor. Dacă se băgau rușii, reușea” # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa lui Nicușor Dan, pe tema raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Într-o intervenție tranșantă la România TV, Băsescu a susținut că actualul președinte și-a asumat o responsabilitate care nu îi revenea și că a gestionat greșit una dintre cele mai sensibile decizii politice […]
22:40
SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei. Primul proiect a fost introdus de republicani în Congresul american # Gândul
În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere Groenlanda de la Danemarca, pentru a controla zona Arctică. Greenland Annexation and Statehood Act, proiect ce-i dă mână liberă lui Trump pentru Groenlanda În […]
22:30
22:30
Tot mai mulți români aleg să meargă la schi în Ucraina, o țară afectată de război. Este vorba de stațiunea Bukovel, care a devenit una dintre cele mai atractive destinații de schi din Europa de Est, cu pârtii bune, prețuri decente, și o infrastructură de invidiat. Mai mult, cardul bancar este acceptat aproape peste tot, […]
22:20
Un angajat al Ambasadei Rusiei din Nicosia a fost găsit mort. Decesul vine după ce, cu o zi în urmă, un om de afaceri rus a fost dat dispărut în Cipru # Gândul
Un înalt oficial al Ambasadei Rusiei din Nicosia, Cipru, a fost găsit mort în biroul său din cadrul ambasadei, anunță presa cipriotă. Incidentul a survenit la scurt timp după dispariția misterioasă a unui fost CEO al gigantului rus Uralkali, Vladislav Baumgertner, tot în Cipru. Diplomatul A.V. Panov, în vârstă de 48 de ani, a fost […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 13 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R). Silviu Predoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gen. (R) Silviu Predoiu, fost șef al SIE. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
21:40
Cum a reacționat un american venit în România, la iubita sa, după ce a mâncat pentru prima dată sarmale sau salată de boeuf și a băut vișinată # Gândul
Un american venit în România, la iubita sa, a filmat momentul în care a încercat pentru prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată. Tânărul american și iubita lui au creat un cont comun de TikTok, unde postează diferite momente din viața de cuplu în România. Odată cu sărbătorile, JJ a încercat pentru […]
21:40
PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii # Gândul
PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea emisiunii „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive formate din grila postului. Potrivit unui comunicat transmis pe 12 ianuarie, show-ul va ieși din program începând cu 6 februarie 2026, decizia fiind justificată prin schimbări strategice la nivel de conținut. Postul de televiziune precizează că „Decizia face parte dintr-un […]
21:30
Rusia continuă atacurile asupra vaselor civile în Marea Neagră. Două vase care transportau ulei vegetal și porumb au fost lovite cu drone # Gândul
Forțele ruse au atacat luni cu drone două nave comerciale aflate sub pavilion străin în apropierea portului Ciornomorsk, regiunea Odesa. Acesta este al doilea atac asupra transportului maritim civil din Mara Neagră în ultimele patru zile, anunță Reuters. Atacurile au lovit un vas care se apropia de port și transporta ulei vegetal, care ulterior a […]
20:50
Jurnalista Emilia Șercan se ceartă cu Ministrul Justiției și susține că e victima unei campanii de denigrare: „Radu Marinescu este o piesă importantă” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalista Emilia Șercan susține că a devenit ținta unei campanii de denigrare după publicarea anchetei privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu. Aceasta îl acuză direct pe ministru și PSD că ar fi alimentat atacurile și susține că reacțiile apărute confirmă importanța politică a acestuia. Acuzații de campanie […]
20:40
O româncă din Italia a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fetei sale. Cum s-a produs tragedia # Gândul
Sidonia Nicoleta Păun, o româncă în vârstă de 36 de ani originară din Bucuești și stabilită în Italia, a murit într-un grav accident rutier, chiar sub ochii fiicei sale. Ea se stabilise în Montesilvano, unde lucra ca barmaniţă, și avea două fete de 11 şi 18 ani. Femeia a pierdut controlul volanului și s-a izbit de […]
20:40
Marea Britanie se confruntă cu un exod tot mai vizibil al cetățenilor est-europeni. Datele citate de agenția bulgară SEGA arată că românii, polonezii și bulgarii sunt grupurile naționale care pleacă în cel mai mare număr din Regatul Unit, pe fondul creșterii costurilor și al scăderii atractivității condițiilor de trai. Costul vieții și serviciile publice, principalele […]
20:30
Radu Marinescu dezvăluie că acordul Mercosur nu a fost avizat de ministerul Justiției: „Documentul nu a ajuns la Minister. Nu cunoaștem conținutul” # Gândul
Ministrul Radu Marinescu a declarat că acordul Mercosur, aprobat de România, nu a avut avizul ministerului Justiției. „Documentul nu a ajuns la ministerul justitiei, nu ne-am putut exprima punctul de vedere si nu ii cunoastem nici continutul ca sa ii facem o evaluare de legalitate. Ce pot sa va spun eu este ca daca acest […]
20:20
Real Madrid a anunţat luni seara plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa. Vestea vine imediat ce madrilenii au pierdut Supercupa Spaniei, scor 2-3, cu rivala FC Barcelona, meci desfășurat luni seara la Riad (Arabia Saudită). Xavi Alonso, dat afară de la Real Madrid! Cine […]
20:10
Știrea Gândul despre scenariul lui Miruță privind Groenlanda a devenit virală. Reacția lui Ponta: „Sunați la 112 – să vină Salvarea” # Gândul
Declarațiile făcute de ministrul Apărării cu privire la scenariile în care România ar putea trimite trupe în Groenlanda, în contextul amenințărilor lui Donald Trump, au devenit virale. Victor Ponta, fostul premier al României, a fost printre primii care a comentat afirmațiile lui Radu Miruță: „Sunați la 112 – să vină Salvarea pentru Statul Român! Situația […]
19:30
Administrația Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la începutul mandatului # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump a revocat peste 100.000 de vize pentru neimigranți de la învestirea șefului statului, pe 20 ianuarie, pentru infracțiuni variind de la conducerea sub influența alcoolului până la agresiune și furt, a anunțat luni Departamentul de Stat al SUA. Departamentul de Stat al SUA a revocat peste 100.000 de vize străine […]
19:30
Daniel Bîrligea vorbește despre titlu, dar FCSB nu e acum în play-off. „Am intrat cu capul pe sus, dar suntem cea mai puternică echipă” # Gândul
Daniel Bîrligea crede că FCSB poate câștiga campionatul, deși acum echipa nu se află printre primele șase în clasament. Formația roș-albastră e pe locul 9, 31 de puncte, la două de play-off, pe poziția șase fiind Oțelul Galați. În etapa 22 din Superliga, FCSB joacă meciul cu FC Argeș, de la ora 20:00. Piteștenii sunt […]
19:30
Pensii cu 2,7% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează # Gândul
Guvernul spaniol va majora pensiile contributive cu 2,7%, măsură care se va aplica și pensionarilor români din această țară. În acest moment, aici trăiesc peste 600.000 de conaționali, cu tot cu seniori care primesc pensie. Astfel, pensiile contributive sunt estimate să crească cu 2,7% în 2026, ca urmare a avansului datelor privind inflația din noiembrie […]
19:20
Radu Miruță recunoaște că habar nu are legislația privind stagiul militar obligatoriu: „Nu știu dacă se aplică, dar o să verific” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că proiectul stagiului militar voluntar va fi demarat la începutul acestui an. Oficialul a precizat că prima etapă a proiectului va cuprinde 1000 de voluntari. Miruță a demonstrat, însă, că nu stăpânește cunoștințelele cu privire la legea rezerviștilor și a început să se bâlbâie, ca mai apoi să recunoască […]
19:10
Diana Buzoianu dă un director adjunct pe mâna ANI. „Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis într-o postare pe rețelele de socializare că achizițiile publice date cu dedicație au luat sfârșit. Ministra a anunțat că l-a sesizat pe directorul adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, Daniel Nicolăescu, la Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese. Aceasta a mai spus că au început […]
19:10
Kelemen Hunor lansează acuzații dure la adresa USR și a lui Nicușor Dan:„Acordul cu MERCOSUR nu a fost discutat în coaliție, e inacceptabil. Acordul nu trebuia aprobat acum” # Gândul
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că este „inacceptabil” ca acordul să fie aprobat acum, fără consultarea tuturor părților implicate, relatează G4Media. Acordul comercial nu a fost discutat politic în coaliție Kelemen Hunor a explicat că […]
19:00
Guvernul Groenlandei anunță că își va intensifica eforturile pentru dezvoltarea apărării insulei în cadrul NATO # Gândul
Guvernul Groenlandei a declarat luni că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic se desfășoară sub auspiciile NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, realatează Reuters. Trump a declarat că Statele Unite trebuie să dețină Groenlanda, o parte autonomă a Regatului Danemarcei, […]
18:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță startul proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8. Cine sunt constructorii # Gândul
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, anunță începerea proiectării lotului 1D, Joseni-Ditrău, al Autostrăzii „Unirii” – A8, Târgu Mureș-Târgu Neamț. O asociere de constructori din România și Bulgaria are un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic. „Marcăm, astfel, un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Încă de […]
18:50
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, luni, 12 ianuarie 2026, recursul în casație formulat de fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, împotriva condamnării sale definitive. Completul de 5 judecători, condus de Lia Savonea, a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale nu era împlinit în cazul său, menținând astfel condamnarea […]
Acum 24 ore
18:40
Gina Pistol face dezvăluiri despre fiica ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 45 de ani, a făcut dezvăluiri despre Josephine, fetița ei și a lui Smiley. ”Nu-mi place să pun presiune pe ea”, a declarat vedeta. Gina Pistol este căsătorită cu Smiley, împreună cu care are o fetiță, Josephine. Vedeta TV a făcut declarații despre fiica sa într-un interviu pentru revista […]
18:20
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050 # Gândul
Sunt vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. Până la data 1 ianuarie 2030, nu există un text de lege care poate fi interpretat ca limitativ în ceea ce privește utilizarea centratelor individuale de apartament alimentate cu gaz, în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un act oficial analizat de Profit.ro. De asemenea, […]
18:20
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni la Vatican pe lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Le Figaro. Audiența la Papa, care nu a fost anunțată în prealabil, are loc cu puțin timp înainte de călătoria acesteia la Washington din […]
18:10
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a comentat la Antena 3, acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Ar trebui să clarifice dacă e sau nu plagiat. Dacă e plagiat e complicat. Eu nu sunt specialist să măsor asta. La nivel de ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”, a precizat Miruță. […]
18:00
Cătălin Cîrjan a anunțat după meciurile bune din cantonamentul din Antalya, unde Dinamo a învins 2-0 pe Young Boys și 3-2 pe Gangwon FC, că roș-albii sunt gata de lupta pentru titlu. Dinamo e pe ocupă locul patru, 38 de puncte, și se pregătește de primul meci oficial din Superliga. Dinamo – U Cluj se […]
17:50
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA. „Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără incovarea art. 5. Decizia se va lua în CSAT”, a precizat […]
17:50
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești” # Gândul
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a reacționat, pe pagina sa de Facebook, după ce președinta Maia Sandu a declarat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum. Dodon a criticat ferm poziția șefei statului, acuzând-o că ar urmări interese personale, mai degrabă, decât un ideal național. Afirmația […]
17:40
Sensul giratoriu al morții | Care este cea mai periculoasă intersecție cu sens giratoriu din București # Gândul
Giratoriul de la intersecția Centura București cu Tunari, deși este situat tehnic la limita orașului, este supranumit „intersecția criminală” sau „sensul giratoriu al morții”. Motivul pentru care este periculoasă această intersecție Înainte de modernizări, șoferii trebuiau să traverseze fluxuri de trafic de mare viteză fără benzi de accelerare. Dar, chiar și după amenajări, rămâne un […]
17:40
Care este secretul crucii purtate la gât de Cătălin Zmărăndescu. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot” # Gândul
Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 de ani, a spus care este povestea crucii pe care o poartă la gât. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot”, a declarat acesta. Cătălin Zmărăndescu este multiplu campion național la lupte libere și primul campion european român în artele marțiale. A devenit […]
17:40
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo” # Gândul
Radu Miruță a comentat implicațiile pe care le-ar avea pentru România retragerea SUA din NATO, în urma declarațiilor președintelui Trump. „Noi nu suntem putere nucleară. Noi am văzut cum când Rusia se manifestă pe teritoriul România. NATO a fost o umbrelă în caz de orice altceva. Nu se va ajunge până acolo. N-i convine nimănui […]
17:20
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat, la Antena 3, că săptămâna viitoare va fi tăiat fondul de salarii cu 10% în administrația centrală și locală. Liderul USR a spus că decizia aparține actualei coaliții iar săptămâna viitoare tăierile vor fi operate prin Guvern. Această măsură face parte din pachetul de reformă a administrației publice, pe […]
17:20
Ce avere are Maia Sandu. Salariul președintei Republicii Moldovei, de trei ori mai mic decât cel al lui Nicușor Dan # Gândul
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pe anul 2025, document care arată o creștere substanțială a veniturilor față de anul precedent, dar și o scădere a economiilor personale. Liderul de la Chișinău indică venituri mai mari cu 58%, inclusiv bani obținuți din salariu, deplasări oficiale și dintr-un proces de judecată câștigat […]
17:10
Zodia care își va schimba locul de muncă în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV: „Uranus intră și în casa serviciului” # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu au vorbit despre anul 2026, din perspectiva astrologică. Mai exact, momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Uranus se întoarce în Gemeni, iar Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după […]
17:10
Radu Miruță, ministrul Apărării: „Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni. Unii trebuie să plece acasă” # Gândul
Ministrul Apărării Radu Miruță a vorbit despre tăierea fondului de salarii cu 10%. „Un buget care nu pune presiune suplimentară pe oameni ci pe Guvern. E ultima etapă în care acest guvern are posibilitate să rămână cu obrazul curat. Se taie 10% din fondul de salarii fără a lua de la oameni, adică cineva trebuie […]
