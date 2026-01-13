Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV!

10:40

Doi adolescenți au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident cu urmări grave. Au fost loviți de un autoturism în timp ce se dădeau cu sania. Conform primelor informații, cei doi adolescenți – unul în vârstă de 16 ani și celălalt cu doi ani mai mare – care se aflau pe o sanie […] The post Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO first appeared on Ziarul National.