La câteva săptămâni după ce și-a preluat mandatul de primar general al Capitalei și s-a instalat în fotoliul pe care-l ocupase Nicușor Dan înainte ca acesta să ajungă la Cotroceni, Ciprian Ciucu a anunțat cu ce probleme bugetare se confruntă Primăria Municipiului București (PMB). „Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici […]
Victoria combustibililor fosili. Pesimismul ecologist nu a rezistat testului realității
Ecologiștii păreau siguri că sursele de energie pe bază de hidrocarburi vor deveni din ce în ce mai lipsite de valoare pe măsură ce lumea va intra într-un viitor luminos al regenerabilelor. S-au înșelat. În Venezuela, SUA vor controla cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume. Acest neoimperialism evident ar putea fi benefic, […]
Primăria Capitalei, după Nicușor Dan. Ciprian Ciucu iese cu cifre: „PMB nu are bani nici să treacă strada/„Bucureștiul are o gravă problemă" de finanțare
La câteva săptămâni după ce și-a preluat mandatul de primar general al Capitalei și s-a instalat în fotoliul pe care-l ocupase Nicușor Dan înainte ca acesta să ajungă la Cotroceni, Ciprian Ciucu a anunțat cu ce probleme bugetare se confruntă Primăria Municipiului București (PMB). „Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici […]
Primul pas. Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican: „Activ vital"
Un reprezentant republican din Florida a propus în Congres un proiect de lege care, în cazul în care ar primi undă verde, ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american. Ar deveni al 51-lea stat al SUA. După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul […]
1. Guvernul Bolojan nu te lasă să îngheți de plictiseală nici dacă uiți de taxe. Domnul ministru al Apărării, Radu Miruță, a spus că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, ca să-i apărăm pe eschimoși. Dar eschimoșii (inuiții) nu vor să se apere. Ei trăiesc doar pe coastele insulei. Și nu vor fi acasă […]
VIDEO. Călin Georgescu critică dur Acordul Mercosur: „Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau. Da, fiecare cu ce poate"
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, la fel cum se întâmplă săptămânal, de aproape un an de când i-a fost impusă această măsură. În ciuda frigului aspru de afară, susținătorii i-au fost alături, în număr considerabil, și în această […]
Iarnă grea. Frig în apartamente, dar și în spitale din Capitală – intervenții medicale amânate
Frigul puternic care s-a abătut în ultimele zile asupra Capitalei (dar nu numai) scoate la iveală mari probleme de ordin administrativ, de care s-au lovit – fără voia lor – bucureștenii. Deși sunt nopți și dimineți foarte reci, chiar gerioase, aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă în apartamente și nici căldură în […]
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni: cât mai ține gerul. Prognoza ANM actualizată, până la început de februarie
Gerul care a lovit în ultimele zile multe zone din țară și temperaturile foarte scăzute înregistrate îndeosebi diminețile și nopțile au dat serioase bătăi de cap românilor, îndeosebi celor care suportă mai greu valul puternic de frig. Ce vești vin de la ANM cu privire la următoarele săptămâni? Cum se anunță a fi următoarele săptămâni […]
Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO
Doi adolescenți au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident cu urmări grave. Au fost loviți de un autoturism în timp ce se dădeau cu sania. Conform primelor informații, cei doi adolescenți – unul în vârstă de 16 ani și celălalt cu doi ani mai mare – care se aflau pe o sanie […]
Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV!
Numele lui Cătălin Măruță a revenit în centrul atenției opiniei publice, după ce s-a aflat că Pro TV renunță la emisiunea pe care acesta o prezintă – „La Măruță". Înainte ca vestea să devină oficială, prezentatorul TV a decis să iasă la o plimbare alături de doi dintre colegii săi – unul chiar de la […]
BERBEC Este posibil să survină evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul stabilit pentru azi. Nu este cazul să vă îngrijorați, fiindcă schimbările survenite par să vă fie favorabile. Faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […]
De la robinetul cu apă închis, la mâncarea ieftină și periculoasă importată din afara Europei și până la tentativele de control asupra Justiției, o organizație din ce în ce mai puternică pare hotărât să pună mâna pe resursele vitale ale României. Nu prin competență sau viziune, ci prin improvizație, aroganță și decizii luate peste capul […]
Republica Moldova, în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află România
România este fruntașă la consumul de alcool. Țara noastră se află pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume, arată datele publicate de World Population Review. România, fruntașă la consumul de alcool În fiecare an, mai multe organizații internaționale realizează o analiză a cantității de alcool consumată în […]
Ghid de supraviețuire în apartamentele fără căldură timp de ger. Aragazul folosit pentru încălzire poate ucide
Urmează o perioadă foarte rece! Din păcate, termometrele vor scădea până la minus 13 grade la noapte, în Capitală, unde mii de apartamente au rămas fără căldură și apă caldă din cauza unor avarii la sistemul de termoficare. Asociația Energia Inteligentă a realizat un „ghid de supraviețuire" pentru apartamentele fără căldură. Principala recomandare este să […]
Bolojan le râde în nas românilor. Nu plătiți impozite locale, rămâneți fără serviciile asigurate de primării
Guvernul Bolojan s-a asigurat că greva fiscală de la nivelul cetățenilor îi va lovi tot pe români. Astfel, primăriile au fost lăsate să se descurce doar cu banii încasați din taxe și impozite locale, fără să mai beneficieze de cotele defalcate din TVA și impozitele pe venit. Primarii se plâng că nu au încasat nici […]
Ministerul Mediului doarme. România, amenințată de o catastrofă ecologică fără precedent
În timp ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, umblă numai cu reforma în gură, specialiștii din Apele Române sunt îngroziți de ceea ce va urma. Ninsorile abundente din ultima perioadă prevestesc un pericol uriaș la primăvară, scurgerile de pe versanți cuplate cu ploile riscând să provoace adevărate dezastre, în condițiile în care lucrările de apărare la […]
Turiștii din afara UE care ajung în Franța vor trebui să plătească mai mult decât ceilalți pentru a vizita Luvrul și alte obiective culturale. Măsura nu are echivalent în Europa și Statele Unite. În numele unei „rupturi" promovate de guvern pentru a umple visteria, turiștii din afara Spațiului Economic European (Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și […]
Câți bani a strâns un român care a contribuit la Pilonul II din 2008. Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament
Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor. Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei. Fondurile de pensii private au obținut un câștig mediu de aproape 20%, susținut de evoluția pozitivă a Bursei de Valori […]
Odată cu venirea iernii, angajații care se ocupă de deszăpedirea urbană, în condiții dificile și în regim de urgență, primesc un salariu semnificativ mai mare. Aceștia nu sunt recompensați cu venitul minim pe economie, salariul fiind calculat în funcție de nivelul de calificare și de responsabilitatea postului. Angajații de la deszăpezire, recompensați cu un salariu […]
Joan Laporta a comentat episodul tensionat de la finalul El Clasico, când Kylian Mbappe le-a cerut jucătorilor lui Real Madrid să nu ofere gardă de onoare fotbaliștilor Barcelonei, după succesul catalanilor cu 3-2 în finala Supercupei. Președintele clubului blaugrana consideră că reacția starului francez a fost generată de frustrarea acumulată în urma unui meci pierdut […]
Manchester United a fost eliminată duminică și din Cupa Angliei, 1-2 pe teren propriu cu Brighton, bifând un nou eșec major într-un sezon care se anunță deja istoric… în sens negativ. Cupa Angliei este a doua competiție pe care „diavolii roșii
Narațiunea ”Sell America” s-a răspândit rapid pe piețele financiare, după ce administrația Trump și-a intensificat atacurile asupra Rezervei Federale, alimentând îngrijorările cu privire la autonomia băncii centrale în stabilirea ratelor dobânzilor. Duminică, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, anunța că banca a primit citații din partea Departamentului de Justiție în legătură cu mărturia sa în fața […] The post De ce ”Sell America” răsună pe piețele financiare first appeared on Ziarul National.
Ordonanța de urgență emisă de MApN la începutul anului trecut, după decizia obligatorie a ÎCCJ care stabilea că drepturile salariale ale militarilor și angajaților MAI au fost ciuntite ilegal, a rămas tot în sertarul ministerului, pe motiv că nu sunt bani pentru așa ceva. Pe lângă sfidarea Justiției și a legilor, MApN riscă acum să […] The post 15.000 de militari, țepuiți de stat. MApN riscă să fie executat silit first appeared on Ziarul National.
Timișoara, blocată sub nămeți, din cauza managerului userist, plătit cu 35.000 de lei pe lună. S-a deszăpezit doar pe Facebook! # National.ro
Dominic Fritz se lăuda zilele trecute că procesul de deszăpezire al Timișoarei a decurs foarte bine. Primarul userist anunțase că au fost mobilizate în oraș echipele și utilajele tuturor societăților implicate în deszăpezire. Se pare, însă, că singurii mulțumiți de cum a decurs procesul de curățare a zăpezii de pe șosele și trotuare păreau să fie […] The post Timișoara, blocată sub nămeți, din cauza managerului userist, plătit cu 35.000 de lei pe lună. S-a deszăpezit doar pe Facebook! first appeared on Ziarul National.
Strâmtoarea Ormuz se află din nou în centrul atenției, întrucât o posibilă intervenție a SUA în Iran crește riscul ca Teheranul să perturbe unul dintre cele mai importante puncte energetice ale lumii. Experții din industrie au avertizat că o confruntare militară ar putea provoca Iranul să blocheze Strâmtoarea Ormuz care leagă Golful Persic de Marea […] The post Cel mai important punct de blocare a petrolului, din nou în centrul atenției first appeared on Ziarul National.
Statul continuă să se împrumute de la bănci: 1,2 mld lei într-o singură zi / România, pe drumul periculos către 60% datorie publică din PIB # National.ro
Ministerul Finanţelor continuă să facă împrumuturi de la bănci, după ce în joia trecută împrumutase aproape 2 mld. lei în primele licitaţii din 2026, la dobânzi de 6,08% şi 6,63% pe an. Banii vor fi folosiți pentru a acoperi deficitul bugetar. În luna ianuarie se anunță alte împrumuturi. Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a […] The post Statul continuă să se împrumute de la bănci: 1,2 mld lei într-o singură zi / România, pe drumul periculos către 60% datorie publică din PIB first appeared on Ziarul National.
Veste proastă pentru românii care își făceau cumpărăturile în Bulgaria. După trecerea la euro, s-au scumpit alimentele, dar și țigările # National.ro
Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri semnificative a prețurilor. Produsele de bază, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi, aproape și-au dublat prețurile în doar 48 de ore. În prima săptămână de la adoptarea monedei unice europene, au apărut numeroase cazuri în care prețurile nu doar că nu reflectau conversia oficială […] The post Veste proastă pentru românii care își făceau cumpărăturile în Bulgaria. După trecerea la euro, s-au scumpit alimentele, dar și țigările first appeared on Ziarul National.
Dă pe dinafară, precum laptele uitat pe aragaz, numărul „formatorilor de opinie”, al „experților” în politică externă și internă, al generalilor instruiți pe asfalt care-și varsă, pe toate suporturile media, părerile… părelnice privind arestarea președintelui venezuelean de către americani. Acestora li se alipesc și unii… stimulați să propage ideea clamată de omniprezenții părerologi, anume că […] The post Înțelegerea corifeilor, o minciună! first appeared on Ziarul National.
Taxe și mai mari pe proprietate. Planul lui Bolojan pentru o nouă creștere a impozitelor imobiliare # National.ro
Anul 2026 ar putea aduce o recalculare a taxelor locale. Proprietarii de apartamente și case fiind vizați de o nouă posibilă creștere a impozitelor. Deși noile impozite abia au intrat în vigoare, de la 1 ianuarie. Mai exact, autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la valoarea lor de piaţă, nu în […] The post Taxe și mai mari pe proprietate. Planul lui Bolojan pentru o nouă creștere a impozitelor imobiliare first appeared on Ziarul National.
Criză politică în Bulgaria. După ce a trecut la euro, țara s-ar putea pregăti din nou de alegeri anticipate # National.ro
Cel mai mare partid din Bulgaria a refuzat propunerea de a forma un nou guvern. Lipsa unei majorități stabile ar putea duce țara spre noi alegeri anticipate. Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea […] The post Criză politică în Bulgaria. După ce a trecut la euro, țara s-ar putea pregăti din nou de alegeri anticipate first appeared on Ziarul National.
Presiunea externă din partea Rusiei asupra Ucrainei este în creștere, China subminează baza industrială a UE, iar SUA – care amenință acum să anexeze teritoriul unui aliat NATO – subminează regulamentul multilateral al blocului comunitar, din ce în ce mai depășit într-o lume mult mai tranzacțională și puțin cooperantă. Privind în perspectivă, cele mai mari […] The post Anul riscurilor pentru Europa first appeared on Ziarul National.
„Iranul se îndreaptă spre Libertate, poate ca niciodată până acum”, a anunțat Donald Trump pe rețelele de socializare. „SUA sunt gata să ajute”. Ceea ce a început ca o grevă a comercianților din Teheran s-a transformat într-o profundă criză de legitimitate a regimului, care i-a determinat pe unii din interior să se întrebe dacă se […] The post Care sunt opțiunile Americii în Iran? first appeared on Ziarul National.
UE s-a confruntat în repetate rânduri cu aceeași alegere: să accepte o altă cerere scandaloasă a președintelui american Donald Trump sau să-și folosească puterea pentru a impune sancțiuni asupra încălcărilor comise de Washington. De fiecare dată, liderii europeni au ales prima opțiune, în convingerea că, dacă vor căuta să-i intre în grații lui Trump, vor […] The post Uniunea Europeană trebuie să meargă pe cont propriu, nu să urmeze dictatele SUA first appeared on Ziarul National.
Mario Iorgulescu rupe tăcerea: „Am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri”/Cum a început tânărul să consume substanțe interzise # National.ro
După o perioadă îndelungată în care a păstrat tăcerea, despre Mario Iorgulescu s-a aflat, la început de 2026, că a făcut câteva declarații după accidentul pe care l-a provocat, în toamna anului 2019, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. La peste șase ani de la accidentul mortal pe care l-a […] The post Mario Iorgulescu rupe tăcerea: „Am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri”/Cum a început tânărul să consume substanțe interzise first appeared on Ziarul National.
Noi alerte meteo. Ger năprasnic în România: Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade în unele zone/Vremea în Capitală # National.ro
Vin informații actualizate de la meteorologi, cu privire la vremea din intervalul următor. Specialiștii atrag atenția că urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă îndeosebi noaptea și dimineața, dar și cu ninsori în mai multe zone ale țării. Specialiștii ANM au emis o informare meteo și mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele […] The post Noi alerte meteo. Ger năprasnic în România: Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade în unele zone/Vremea în Capitală first appeared on Ziarul National.
1. Românii sunt striviți de impozite, iar trotinetarii au început atacul pe care l-am anticipat în șapte din ultimele zece texte publicate în ”Național”. Nici nu era greu. Sunt previzibili, armele lor s-au tocit înainte de pandemie și război. Oengiștii au scos-o la joacă pe Emilia Șercan și îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat. […] The post Impozitele din 2026 sunt un bobârnac. Bâta în cap o vom lua în 2027 first appeared on Ziarul National.
Schimbare totală de vreme în Europa. Cum va fi iarna 2026-2027? Iată ce spun specialiștii! În timp ce deja iarna an a adus, la început de 2026, precipitații sub formă de ninsoare, dar și temperaturi foarte scăzute, în țări din Europa, inclusiv în România, apar informații de ultimă oră, ce conturează date cu privire la […] The post Schimbare totală de vreme în Europa. Cum va fi iarna 2026-2027 first appeared on Ziarul National.
A fost cutremur, în primele ore ale dimineții de luni, 12 ianuarie, în România. Primele informații făcute publice de către specialiști indică faptul că mișcarea telurică a avut loc în zona seismică Vrancea. Mai precis, din câte a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 05:39, în zona seismică […] The post Cutremur în România, luni dimineață. Magnitudinea seismului din 12 ianuarie first appeared on Ziarul National.
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” și „Hamnet”, marii câștigători. Lista completă a premiilor – VIDEO # National.ro
S-au aflat numele marilor câștigători ai premiilor Globul de Aur, în cadrul ediției cu numărul 83 a galei. Globurile de Aur ocupă un loc important în seria premiilor cinematografiei, precedând Premiile Oscar, gală ce va avea loc peste câteva săptămâni, în luna martie. „One Battle After Another”, o satiră despre politica radicală, şi „Hamnet”, o […] The post Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” și „Hamnet”, marii câștigători. Lista completă a premiilor – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe, luni, din cauza vremii # National.ro
Vremea rea continuă să dea bătăi de cap în unele județe din țară, motiv pentru care cursurile se vor desfășura luni, 12 ianuarie, fie online, fie vor fi suspendate, în unele școli. Elevii de la șase școli din țară vor desfășura luni, 12 ianuarie, cursuri online, din cauza vremii nefavorabile, iar în trei unități școlare […] The post Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe, luni, din cauza vremii first appeared on Ziarul National.
Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO # National.ro
După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus” — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi […] The post Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, vă supărați […] The post Horoscop 12 ianuarie 2026 – Maturizarea este un proces glorios first appeared on Ziarul National.
În PNL, liniștea este primul semn că se pregătește o execuție. Iar în jurul lui Ilie Bolojan, liniștea a cam dispărut și de la o vreme se aud tot mai clar vocile liderilor liberali care nu mai înghit direcția impusă de la Palatul Victoria. Sau de la „gașca din Oradea”? Ultima, dar cu siguranță nu […] The post Când partidul începe să-ți numere zilele – Bolojan, pe urmele lui Ciucă first appeared on Ziarul National.
România, ”proasta satului”. Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți # National.ro
După Germania și Franța, România și-a asumat cei mai mulți imigranți relocați începând din luna iunie a acestui an. Dacă celelalte state au preferat să accepte simbolic ceva imigranți, să dea bani sau pur și simplu să spună ”pas” Comisiei Europene, țara noastră s-a angajat să primească și să întrețină nu mai puțin de 660 […] The post România, ”proasta satului”. Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți first appeared on Ziarul National.
În funcție de ziua săptămânii, atenția lui Donald Trump se concentrează alternând pe Canada, Venezuela, Canalul Panama – și, în ultimele luni, pe Groenlanda. Poate că motivul cel mai plauzibil pentru care Trump vizează Groenlanda este politica ego-ului. Un președinte dornic să facă America din nou măreață și să ducă la bun sfârșit misiunea începută […] The post Trump joacă Monopoly geopolitic cu Groenlanda first appeared on Ziarul National.
Dayot Upamecano nu a renunțat definitiv la visul de a ajunge la Real Madrid. Cotidianul L’Equipe dezvăluie că fundașul francez a acceptat prelungirea contractului cu Bayern Munchen, dar a introdus o clauză care îi poate deschide drumul spre „galactici”. După luni de negocieri, Upamecano va semna cu Bayern până în 2030, cu opțiune de prelungire […] The post A semnat cu Bayern până în 2030, dar gândul îi este la Real Madrid first appeared on Ziarul National.
