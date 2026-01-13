Elton John a lansat propriul vin spumant FOTO

12:00

După ce un deputat PNL a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, Patriarhia Română a transmis că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane.