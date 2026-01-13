Posibile taxe dublate pe casă și anul viitor. Bolojan dă de înțeles că, în anumite orașe, impozitul pe proprietate ar urma să se dubleze și în 2027. În anumite localități, impzitul s-ar putea să scadă

Premierul Bolojan a amintit că România s-a angajat că până la 1 anuarie 2027 va stabili impozitul pe locuințe în funcție de valoarea de piață a clădirii și spune că acum, la majorarea impozitelor din acest an, s-a calculat la baza de impozitare un metru pătrat în zona urbană în jurul cifrei de 500 de euro, dar acest preț, în general, în reședințele de județ, depășește 1.000 euro.

