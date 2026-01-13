Explozie de concedii medicale exact de Sărbători. Bolojan: Am făcut bine că am redus plata concediilor medicale. Exact când era punte între Crăciun și Anul Nou, între Paștele ortodox și cel greco-catolic, aveam o explozie de concedii

22:30

Premierul Bolojan a amintit că România s-a angajat că până la 1 anuarie 2027 va stabili impozitul pe locuințe în funcție de valoarea de piață a clădirii și spune că acum, la majorarea impozitelor din acest an, s-a calculat la baza de impozitare un metru pătrat în zona urbană în jurul cifrei de 500 de euro, dar acest preț, în general, în reședințele de județ, depășește 1.000 euro.