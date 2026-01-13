Schi alpin: Mikaela Shiffrin a câştigat slalomul de la Flachau
News.ro, 13 ianuarie 2026 23:50
Impresionantă la sfârşitul celei de-a doua manşe, americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi seară, proba de slalom de la Flachau (Austria).
• • •
Acum 10 minute
00:20
Cupa Ligii Angliei: Manchester City a învins Newcastle, scor 2-0, în prima manşă a semifinalelor # News.ro
Echipa engleză Manchester City a dispus de Newcastle United, în deplasare, cu scorul de 2-0, marţi seară, în prima manşă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.
00:20
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: O treime dintre copiii din România au mai multe kilograme decât ar fi normal # News.ro
Mai mult de trei din zece copii români suferă de obezitate sau de exces de kilograme, afirmă medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu. El explică faptul că supraponderea şi obezitatea sunt asociate, cel mai adesea, cu alte afecţiuni.
00:20
Trump îl caricaturizează şi-l imită, într-un discurs la o fabrică Ford, în Detroit, pe Biden. ”Era complet drogat” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat din nou pe Joe Biden, marţi, într-o vizită în Michigan, la o fabrică Ford, caricaturizându-l şi imitându-l pe fostul preşedinte democrat într-un discurs la Detroit, scrie Le Figaro.
Acum 30 minute
00:10
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Numărul de cazuri de hipotiroidism congenital, în ultimele două trimestre, a fost în creştere. E foarte interesant să vedem dacă există ceva care ar putea determina o creştere a incidenţei # News.ro
Bogdan Pascu, medic specialist endocrinolog pediatru la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului, afirmă că în ultima parte a anului trecut a crescut numărul cazurilor de hipotiroidism congenital depistat la nou-născuţi în cadrul programului naţional de screening.
00:00
00:00
00:00
Bolojan, despre achiziţia unui avion pentru deplasările oficiale: Totdeauna este o decizie care ţine de o analiză cost-beneficiu/ Nu aceasta este cea mai importantă problemă a ţării noastre # News.ro
Premierul Ilie Bolojan e de părere că eventuala cumpărare a unui avion pentru demnitarii statului ”nu este cea mai importantă problemă”. El arată că este nevoie de o analiză cost-beneficiu şi că, având în vedere cheltuielile făcute în ultimii ani pentru deplasări, cel mai probabil s-ar fi putut plăti leasingul pentru cumpărarea unei aeronave.
Acum o oră
23:50
Echipa germană Borussia Dortmund a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Werder Bremen, în etapa a 17-a din Bundesliga.
23:50
Bolojan, despre Mercosur: A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte, în aşa fel încât să avem o poziţie convergentă. Nu luăm decizii strict după un domeniu, ci trebuie să vedem tabloul per ansamblu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că negocierea Acordului Mercosur s-a făcut ”între sărbători” şi de aceea la nivel naţional nu s-a discutat suficient despre acest acord. ”A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte, în aşa fel încât să avem o poziţie convergentă. Dacă s-ar fi discutat poate mai mult, dacă toţi erau într-adevăr preocupaţi de aceste subiecte, cred că era mai bine”, afirmă şeful Guvernului.
23:50
23:50
Trump ”crede”, la Detroit, că aliaţii SUA prezenţi în Iran ”ar trebui să plece”. ”Nu este o idee rea”, după ce Departamentul de Stat le-a cerut americanilor să plece din Iran terestru, în Armenia sau Turcia. Val de condamnări ale represiunii # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ”crede”, într-o fabrică, marţi, la Detroit, că aliaţii Statelor Unite prezenţi în Iran ”ar trebui să plece”, ”aceasta nu este o idee rea”, a dat el asigurări, relatează AFP.
23:50
Bolojan: România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine majorarea vârstei de pensionare şi pentru alte categorii profesionale, în afară de magistraţi, el afirmând că este nevoie ca pentru fiecare categorie să se ţină cont de activitatea prestată. ”România, dacă vrea să însănătoşească economic, trebuie să aibă mai mulţi oameni în economia reală. Iar asta înseamnă să creştem vârsta de pensionare, că ne place, că nu ne place, pentru că altfel nu mai putem funcţiona”, argumentează şeful Guvernului.
Acum 2 ore
23:30
Bolojan, întrebat dacă va pune în aplicare referendumul de la Bucureşti: Va fi dificil să găsim o formulă magică, să mulţumim pe toată lumea. Trebuie să procedăm cât mai corect posibil, să respectăm voinţa bucureştenilor # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan afirmă că, la elaborarea bugetului pentru acest an, ”va fi dificil de găsit o formulă magică” în aşa fel încât administraţiile locale să fie mulţumite. Întrebat dacă va pune în aplicare referendumul votat de bucureşteni, şeful Guvernului a răspuns: ”Trebuie să procedăm cât mai corect posibil în condiţiile date, în aşa fel încât, pe de-o parte, să echilibrăm lucrurile în Bucureşti şi să respectăm voinţa bucureştenilor, în aşa fel încât Primăria Generală să nu fie practic o entitate falimentară”.
23:30
Premierul Ilie Bolojan afirmă că legea bugetului de stat va trebui adoptată înainte de finalul lunii viitoare, el subliniind că acest aspect nu depinde exclusiv de Guvern.
23:30
Fotbal: Eliminat cu Inter Milano, antrenorul lui Napoli, Antonio Conte, a fost suspendat pentru două meciuri # News.ro
Eliminat duminică seara, în meciul cu Inter Milano, Antonio Conte, antrenorul echipei campioane, Napoli, a primit marţi o suspendare de două meciuri.
23:20
Bolojan: Angajamentul României, care a fost luat în anii anteriori şi care este condiţionare în PNRR, e să aducă impozitele la valoarea de piaţă a clădirilor. Acum, de exemplu, s-a considerat că un metru pătrat în zona de urban este undeva la 500 de euro # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că nivelul impozitelor pe proprietate pentru persoanele fizice este unul ”acceptabil”, amintind că noile taxe iau în calcul un preţ mediu de 500 de euro pe metrul pătrat, deşi în realitate, în multe oraşe mari, valoarea reală a proprietăţilor depăşeşte acest cuantum. El subliniază că, deşi ca procent majorarea poate părea semnificativă, sumele plătite în realitate pentru imobilele deţinute de persoanele fizice nu sunt foarte mari.
23:20
Auto: Familia lui Jules Bianchi a găsit ultimul kart folosit de regretatul pilot, maşină furată în urmă cu o săptămână # News.ro
Familia fostului pilot de Formula 1 Jules Bianchi a anunţat marţi că a reuşit să recupereze ultimul kart folosit de Jules, vehicul care se număra printre obiectele care au fost furate în jaful comis săptămâna trecută la domiciliul familiei.
23:20
Cel puţin patru morţi şi 14 răniţi în Ucraina în atacuri ruse masive. ”Sute de mii de gospodării fără electricitate” în regiunea Kiev, denunţă Zelenski. Două petroliere greceşti, atinse de drone la Marea Neagră # News.ro
Armata rusă şi-a continuat marţi atacurile masive în Ucraina, soldate cu cel puţin patru morţi în timpul nopţii, provocând întreruperi ale alimentării cu electricitate în plină iarnă, iar două petroliere greceşti au fost atinse de drone la Marea Neagră, relatează AFP.
23:00
Polo: România, victorie cu Turcia şi se califică în grupele principale la Campionatul European # News.ro
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.
22:50
Fotbal: Jurgen Klopp neagă zvonurile care îl dau ca viitor antrenor al lui Real Madrid şi îl apără pe Xabi Alonso # News.ro
Antrenorul german Jurgen Klopp, director de fotbal al Red Bull, a declarat marţi că nu îi va urma lui Alvaro Arbeloa pe banca echipei Real Madrid. Klopp l-a lăudat pe Xabi Alonso, care a fost demis din funcţie luni.
22:50
Ilie Bolojan: În ultimele luni ale anului trecut, economia a fost de 100 de milioane de lei pe lună, deci, practic, dacă am extrapola într-un an, nu o să mai plătim 6 miliarde de lei concedii medicale, ci am plăti aproximativ 4,8 miliarde # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în urma noilor măsuri implementate de Guvern privind concediile medicale, cheltuielile statului cu acestea au scăzut, în medie, cu 100.000 de lei în fiecare din ultimele luni ale anului trecut. El arată că este conştient că deciziile de modificare a condiţiilor de acordare a concediilor mediale au provocat nemulţumiri în rândul unor salariaţi şi anunţă că măsura este una temporară.
22:40
Un fost marinar american, Jinchao Wei, condamnat la peste 16 ani de închsoare în favoarea Chinei # News.ro
Un fost marinar din cadrul Marinei americane (US Navy), Jinchao Wei, în vârstă de 25 de ani, un fost mecanic pe nava de atac amfibie USS Essex, găsit vinovat în august de spionaj în favoarea Chinei, a fost condamnat la peste 16 de ani de închisoare, anunţă Departamentul american al Justiţiei, relatează AFP.
Acum 4 ore
22:30
Bolojan: E pregătită reorganizarea Cancelariei, a Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, unde personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme/ În domeniul Educaţiei, unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să faci încă o reducere # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.
22:20
Proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, publicat de Ministerul Dezvoltării # News.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, pentru transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.
22:20
Marine Le Pen a susţinut marţi, în prima sa luare de cuvânt, în deschiderea procesului în care este judecată în apel, la Paris - un proces decisiv în alegerile prezidenţiale franceze prevăzute în 2027 - că nu a avut ”niciun sentiment” că a comis vreun delict şi că nu a ”ascuns nimic” în dosarul asistenţilor eurodeputaţilor Frontului Naţional (FN, extrema dreaptă, actualul Rassemblement national, RN), relatează AFP.
22:20
Michael Carrick a fost numit antrenor al echipei Manchester United până la sfârşitul sezonului # News.ro
Manchester United a anunţat, marţi, numirea lui Michael Carrick, fost jucător şi căpitan al clubului, în funcţia de antrenor până la sfârşitul sezonului actual, în care „Red Devils” mai sunt angrenaţi doar în campionat.
22:20
Premierul Bolojan explică necesitatea urgentării reformei administraţiei publice: Tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, prelungirea problemelor # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că este nevoie ca pachetul de legi care stabileşte reforme în administraţia publică, reforme care includ reduceri de cheltuieli, să fie adoptat cât mai repede pentru că ”tot ce nu se face la timp înseamnă cheltuieli mai mari, înseamnă prelungirea problemelor”.
22:10
Bolojan: Până la sfârşitul acestei luni o să venim cu o propunere pentru un ministru care să ia portofoliul Educaţiei, în aşa fel încât împreună cu ceilalţi colegi din Guvern să poată lucra la pregătirea bugetului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că şi-a propus ca, până la finalul acestei luni, să formuleze o propunere privind viitorul ministru al Educaţiei şi Cercetării, în aşa fel încât acesta să lucreze, alături de colegii săi, la legea bugetului de stat pentru acest an, care ar urma să fie gata la jumătatea lunii viitoare.
22:00
Copil de patru ani, găsit pe stradă în municipiul Iaşi, după ce a plecat nesupravegheat de la grădiniţă. Poliţia şi Inspectoratul Şcolar au declanşat anchete în acest caz # News.ro
Poliţiştii ieşeni au deschis o anchetă şi au întocmit dosar penal după ce un copil de patru ani a plecat de la grădiniţă în timpul programului, fiind găsit în zona unei pieţe din municipiu. O anchetă a fost declanşată şi de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.
21:50
Bolojan, întrebat dacă ministrul Justiţiei ar trebui să demisioneze: Sunt aspecte care ţin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid o face în aşa fel încât Guvernul să funcţioneze pentru a asigura o stabilitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan admite că plagiatul este ”o formă de furt” şi ”nu este de apreciat”. El spune că presupusul plagiat al ministrului Justiţiei ar trebui certificat de o ”entitate independentă”. Întrebat dacă ministrul Justiţiei ar trebui să demisioneze, Bolojan afirmă că ”sunt aspecte care ţin de evaluarea personală, de evaluarea politică pe care fiecare partid o face în aşa fel încât Guvernul să funcţioneze pentru a asigura o stabilitate”.
21:50
Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE/ Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a prezentat la sesiunea de evaluare în cadrul Comitetului pentru Analiza Economică şi Dezvoltare progresele făcute de România pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). ”Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE”, a afirmat el, adăugând că ”România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre”.
21:40
Echipa germană VfB Stuttgart a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Eintracht Frankfurt, în etapa a 17-a din Bundesliga.
21:30
Fundaşul portughez Joao Cancelo se va întoarce la FC Barcelona, unde a fost împrumutat până la sfârşitul sezonului de către echipa saudită Al-Hilal, a anunţat marţi clubul catalan.
21:20
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Nu mai este menstruaţia la 15-16 ani. Noul normal este diferit, dar între noul normal, cu o instalare a menstruaţiei în jurul vârstei de 12 ani, şi instalarea menstruaţiei la 9 ani este o diferenţă uriaşă # News.ro
Medicul Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru, afirmă că ”noul normal” în ceea ce priveşte instalarea pubertăţii nu mai este la 15-16 ani, cum se întâmpla în urmă cu mulţi ani, ci la vârste mai mici. Dacă însă fetiţele au prima menstruaţie la vârste de sub 10 ani, este vorba despre pubertate precoce şi trebuie luate măsuri, atrage atenţia medicul, explicând care sunt riscurile asociate pubertăţii precoce, de la impactul psihologic până la impactul asupra creşterii şi vieţii sexuale. Pubertatea precoce este mult mai frecventă în rândul copiilor cu greutate crescută, subliniază el.
21:10
Cel puţin 734 de morţi în Iran de la începutul contestării, anunţă ONG-ul Iran Human Rights, care estimează numărul real al morţilor la ”câteva mii” # News.ro
Cel puţin 734 de manifestanţi au fost ucişi în Iran de la începutul contestării puterii, potrivit organizaţiei nonguvernamentale (ONG) Iran Human Rights (IHR), cu sediul în Norvegia, care estimează numărul real al morţilor ar putea să fie de câteva mii, relatează AFP.
21:10
Dr. Bogdan Pascu, endocrinolog pediatru: Sunt din ce în ce mai mulţi copii şi părinţi îngrijoraţi de statura joasă. Deja la 7-8 ani sunt copii care vin şi îmi spun că sunt cei mai scunzi din clasă # News.ro
Medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pascu afirmă că tot mai mulţi copii ajung la medic, la vârsta de 7-8 ani, cu probleme legate de înălţime, statura joasă fiind un ”puzzle” care trebuie rezolvat de o echipă medicală multidisciplinară.
21:00
Meciul din etapa a 17-a a Bundesligii între Hamburger SV şi Bayer Leverkusen, programat iniţial pentru marţi seara (21:30), a fost amânat în ultimul moment din cauza ninsorilor abundente din weekend.
20:50
Campioana U BT Cluj a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Towers Hamburg, scor 103-92 (50-39), în etapa a XIV-a din grupa A a BKT EuroCup.
20:50
Aeronavă Wizz Air, implicată într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu/ În timpul manevrei de întoarcere, avionul a ajuns la marginea pistei/ Va fi făcută o investigaţie internă de siguranţă # News.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere pentru a intra pe calea de rulare spre platforma de parcare, în condiţii de ninsoare abundentă, avionul a ajuns la marginea pistei. Traficul aerian nu a fost perturbat. Incidentul va face obiectul unei investigaţii interne de siguranţă.
Acum 6 ore
20:30
Sindicatul Medicilor din Buzău: Medicii nu cred că mai pot face faţă gărzilor, încep să se îndoiască de priceperea lor în gestionarea cazurilor şi nu mai fac faţă la presiunea nejustificată şi nerealistă a famililor pacienţilor # News.ro
Sindicatul Medicilor ”Solidaritatea Sanitară” Buzău reclamă, într-o scrisoare deschisă transmisă marţi, în contextul criticilor aduse Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani, în urma unui accident rutier, şi al protestului organizat în faţa unităţii medicale, presiunea ”nejustificată şi nerealistă” asupra personalului medical. ”În cazul în care autorităţile locale şi judeţene, parlamentarii şi guvernanţii nu se implică pentru a asigurarea necesarului de medici şi pentru a le asigura condiţii de a profesa în siguranţă, majoritatea colegilor mei, medici, nu cred că mai pot face faţă gărzilor, încep să se îndoiască de priceperea lor în gestionarea cazurilor din ce în ce mai complexe şi nu mai fac faţă la presiunea nejustificată şi nerealistă a familiilor pacienţilor”, atrage atenţia sindicatul.
20:30
UTA anunţă transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid Bucureşti. Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an.
20:20
”Între Statele Unite şi Danemarca, acum, aici, alegem Danemarca”, declară într-o vizită la Copenhaga premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen. Premierul danez Mette Frederiksen denunţă ”presiuni total inacceptabile” din partea SUA # News.ro
Premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a declarat marţi că, între Statele Unite şi Danemarca, Guvernul său alege Danemarca, din cauza voinţei lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, relatează AFP.
20:00
Trump se laudă cu o inflaţie ”slabă” şi exercită presiuni în vederea unor scăderi ”semnificative” ale dobânzilor directoare ale Fed # News.ro
Preşedintele american Donald Trump exercită din nou presiuni asupra Fed, după anunţarea unei inflaţii stabile în decembrie, cere Băncii centrale americane să scadă dobânzile directoare ”ÎN MOD SEMNIFICATIV” şi se felicită cu privire la ”cifre ale inflaţiei Statelor Unite excelent (de SLABE!” într-un mesaj postat marţi pe platforma sa Truth Social, relatează AFP.
20:00
Handbal feminin: Vicecampioana mondială Nina Engel, noua jucătoare a echipei Gloria Bistriţa # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, marţi seară, transferul handbalistei Nina Engel, componentă a naţionalei Germaniei, cu care a jucat finala Campionatului Mondial de luna trecută.
19:50
Virgil Popescu: Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. ”În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe”, adaugă el.
19:40
Arabia Saudită: Şumudică a obţinut prima victorie pe banca lui Al-Okhdood, 1-0 cu Al-Kholood # News.ro
Echipa saudită lui Al-Okhdood, antrenată de românul Marius Şumudică, a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Al-Kholood, în etapa a 15-a din Saudi Pro League.
19:40
Preţurile petrolului au crescut puternic marţi pe fondul riscului de întrerupere a livrărilor din Iran # News.ro
Preţurile petrolului au urcat cu aproximativ 3% marţi, pe măsură ce riscul unor perturbări ale exporturilor de ţiţei ale Iranului a eclipsat perspectiva unei creşteri a ofertei din Venezuela, transmite Reuters.
19:30
Preşedintele Sindalimenta, după votul României privind Acordul UE-Mercosur: Întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia / Discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră # News.ro
Preşedintele Sindalimenta, Dragoş Frumosu, a declarat marţi, despre votul României privind Acordul UE-Mercosur că întreaga clasă politică se face vinovată de ceea ce se întâmplă, inclusiv opoziţia. El a mai arătat că repercursurile acestui acord Mercosur sunt dramatice şi discutăm despre siguranţa alimentelor şi despre sănătatea noastră, pentru că produsele care vin din aceste state nu sunt supuse reglementărilor europene privind cultura şi privind producţia.
19:20
Echipa italiană Inter Milano nu îl va mai putea utiliza pe Hakan Calhanoglu în următoarele trei săptămâni, după ce mijlocaşul turc s-a accidentat, au anunţat marţi Sky Sports Italia şi Gazzetta dello Sport.
19:20
India acuză din nou Pakistanul de survolarea teritoriului indian cu drone şi-i cere să înceteze # News.ro
India cere Pakistanului vecin să înceteze survolări cu drone, după ce l-a acuzat şi săptămâna trecută, deasupra teritoriului indian, de-a lungul frontierei comune, anunţă marţi comandantul armatei indiene, relatează AFP.
