NiCK de la N&D a făcut foarte urât la proba nașterii, la Power Couple! Și Dani Oțil s-a speriat! Avem tot momentul video

Există momente în care nu ai nevoie de confirmări din exterior ca să știi că strălucești. Nu sunt neapărat zilele în care porți o rochie spectaculoasă sau ești machiată impecabil. De multe ori, senzația de a te simți frumoasă apare din interior, dintr-un fel tăcut de a păși mai sigur, de a zâmbi fără motiv aparent, de a te privi în oglindă și a recunoaște, fără ezitare, propria ta valoare.