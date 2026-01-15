SUA ar putea plăti sute de miliarde de dolari pentru Groenlanda. Marco Rubio redactează propunerea oficială

08:30

Trei români și un britanic au fost arestați, iar alți doi români sunt sub control judiciar, după percheziții în Buzău, Dolj și Londra. Gruparea este acuzată de proxenetism și formarea unui grup infracțional organizat, trimițând femei pentru prostituție în Marea Britanie. Autoritățile române și britanice au efectuat percheziții în județele Buzău și Dolj, precum și