Rusia menține relațiile comerciale cu Iranul, în ciuda presiunilor SUA. Explicațiile lui Lavrov

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, se arată încrezător că eliminarea schemei de compensare pentru gazele naturale nu va determina creșteri de prețuri, începând cu 1 aprilie. El susține că există deja oferte sub prețul plafonat și că autoritățile sunt pregătite să intervină doar în cazuri extreme. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că eliminarea schemei de […]