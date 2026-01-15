Primăria Focșani ne spune de ce plătim impozite astronomice în 2026

11:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 50 de ani din Galați a fost la un pas de moarte pentru că a amânat să se prezinte la doctor. Zile întregi de dureri cumplite, ignorate sau suportate în tăcere, au dus la o situație limită, care a pus la grea încercare nu doar organismul pacientului, ci și echipa medicală care […] Articolul Caz medical incredibil! 10 zile cu infecție în stomac pentru că a amânat să se prezinte la doctor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.