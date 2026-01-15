Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani erau cotate joi la un randament de 6,75% pe piaţa secundară, în uşoară creştere faţă de ziua anterioară
Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 16:15
ZF Live. Andrei Pitiş, fondatorul Genezio: „800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT. A devenit un influencer. Contează ce spune despre tine“. Start-up-ul românesc ajută companiile să-şi crească vizibilitatea în conversaţiile cu AI # Ziarul Financiar
Genezio, start-up românesc fondat de antreprenorul în serie Andrei Pitiş, a dezvoltat o platformă care ajută companiile să înţeleagă cum sunt percepute în conversaţiile pe care utilizatorii le au cu ChatGPT. Cu 800 de milioane de oameni care folosesc la nivel global chatbotul OpenAI, vizibilitatea în aceste conversaţii devine, în opinia fondatorului, o miză de marketing la fel de importantă ca prezenţa în motoarele de căutare.
Antreprenori locali. Distribuitorul AQUILA a semnat cu belgienii de la WDP pentru dezvoltarea unui depozit de 47.000 mp lângă Bucureşti. Investiţia: peste 40 mil. euro # Ziarul Financiar
WDP, al doilea cel mai mare proprietar de spaţii logistice şi industriale din România, cu un portofoliul de 2 milioane de metri pătraţi, dezvoltă un depozit cu o suprafaţă de peste 47.000 de metri pătraţi pentru AQUILA, companie de distribuţie şi logistică pentru sectorul FMCG. Depozitul ar trebui să fie gata în T1/2027 şi se va afla în Dragomireşti, lângă Bucureşti.
Bursă. Adoptarea monedei euro a urcat indicele bulgar SOFIX cu 19% în câteva zile şi a majorat substanţial numărul de tranzacţii. Petar Chobanov, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei, pentru ZF: Dinamica reflectă încrederea investitorilor în economie, costurile mai mici pentru tranzacţii şi accesul mai facil la piaţa unică europeană # Ziarul Financiar
SOFIX, indicele de referinţă al Bursei de Valori din Bulgaria, s-a apreciat cu 18,6% de la începutul anului şi înregistrează astfel una dintre cele mai bune dinamici la nivel global în 2026, an în care vecinii de la sud de Dunăre au trecut într-un final la moneda unică europeană. Care este conexiunea între evoluţia pieţei de capital şi adoptarea euro?
Bogăţie pe hârtie, avarii în reţea. Cum a ajuns Bucureştiul, oraş cu PIB pe cap de locuitor peste media multor capitale europene, să rămână blocat în frig, deşi a avut bani disponibili şi acces la finanţare pentru modernizarea infrastructurii # Ziarul Financiar
Bucureştiul se află într-un paradox economic. Capitala României generează unul dintre cele mai ridicate niveluri de PIB per capita din Europa Centrală şi de Est şi depăşeşte, potrivit statisticilor europene, oraşe consacrate precum Viena sau Berlin.
Mişcări surprinzătoare: Foraj Sonde Videle, acolo unde acţionar este şi Iulian Stanciu, preşedintele eMAG, este interesată de preluarea staţiilor Gazprom din România, dar şi de operaţiunile petroliere # Ziarul Financiar
Compania NIS Petrol a terminat anul 2024 cu un business de circa 267 mil. lei, dar cu pierderi de 75 de milioane de lei. Compania este deţinută de sârbii de la NIS, dar mai departe aceştia sunt controlaţi de ruşii de la Gazprom. Planurile de extindere pe plan local erau destul de ambiţioase, dar ele nu au fost puse niciodată în practică, iar odată cu invazia Rusiei asupra Ucrainei companiile petroliere ruseşti mai degrabă caută cumpărător, planurile de extindere fiind de domeniul trecutului.
Cum arată reforma Guvernului Bolojan în administraţia publică: Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de lege care vizează printre altele reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal # Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege care stă la baza reformei administraţiei publice promovate de Guvernul Bolojan. Documentul vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi locală, prin reorganizări, tăieri de posturi şi limitarea unor sporuri, fără a afecta salariile de bază.
Corespondenţă ZF de la Viena. Ce spun speakerii de la FT Live - The Central & Eastern European Forum despre România: „Anul trecut, pe holurile conferinţei, cuvântul pe care îl auzeam cel mai des în legătură cu România era «îngrijorare». După ziua de ieri, energia este complet diferită. Percepţia faţă de România este evident pozitivă“ # Ziarul Financiar
Banca Transilvania, liderul sectorului bancar, vede România ca pe o piaţă cu potenţial de creştere peste ritmul economiei, susţinută de stabilitatea macroeconomică, rezilienţa sectorului privat şi interesul tot mai mare al investitorilor internaţionali pentru finanţare, pieţe de capital şi proiecte regionale, potrivit afirmaţiilor conducerii băncii făcute la Viena.
Cum devine „vreau să ştiu” o superputere? Florentina Ion, fondatoarea editurii DPH: Cu cât înveţi mai mult, îţi dai seama cât de puţin ştii din tot ce este în această lume şi eşti mult mai atent cu tot ceea ce faci # Ziarul Financiar
Într-o lume în care totul e la un scroll distanţă, adevărata diferenţă nu o mai face cine are acces la cunoaştere, ci cine ştie să caute informaţia, să o verifice şi să o transforme în decizii reale. De aici apare o schimbare subtilă, dar extrem de puternică: „vreau să ştiu” nu mai e doar o curiozitate, ci devine o superputere, care te ajută să înţelegi că educaţia e motorul de creştere pe toate planurile, la orice vârstă.
Nevoia de timp liber la muncă sau cum au ajuns instrumentele care ar trebui să ne facă munca mai uşoară să ne facă să muncim şi mai mult şi uneori mai puţin productiv? # Ziarul Financiar
„Fiecare val de progres tehnologic a promis că va face munca mai eficientă. Economistul John Maynard Keynes a prezis pentru prima dată în 1930 că tehnologia avansată va duce la o săptămână de lucru de 15 ore în decursul unui secol. Şi totuşi, promisiunea unui viitor în care tehnologia îi va elibera pe lucrători pentru a se concentra pe munca de mare valoare – gândire strategică, creativitate, rezolvarea problemelor complexe – pare să fie amânată în continuare”, se arată într-un articol publicat de Deloitte care face parte din studiul 2025 Global Human Trends.
Gen Z Sondaj. Care este principala motivaţie pentru gen Z când vine vorba de carieră: aproape jumătate dintre tineri pun pe primul loc siguranţa financiară atunci când îşi aleg locul de muncă # Ziarul Financiar
Ştim cu toţii că alegerea unei cariere nu este o decizie uşoară, mai ales când trebuie să prioritizezi anumite opţiuni care să îţi aducă satisfacţie şi să te motiveze la locul de muncă. Banii, pasiunea, echilibrul sau impactul asupra societăţii? Am întrebat pe toate platformele sociale: „Care este principala motivaţie în alegerea unei cariere?”. Sondajul ZF a adunat 662 de răspunsuri şi arată ce prioritizează cel mai tare generaţia Z atunci când vine vorba de alegerea carierei.
Giganţii încep să îşi mute focusul dinspre SUA? Politicile „imprevizibile” ale lui Donald Trump au determinat gigantul obligaţiunilor Pimco să se diversifice, reducând expunerea pe activele americane. Wall Street-ul îşi face griji cu privire la consecinţele pe termen lung ale atacurilor preşedintelui asupra Rezervei Federale # Ziarul Financiar
Bursă. Pensii private: contribuţia medie la Pilonul II a trecut de 400 de lei, iar contul mediu a ajuns la 22.000 de lei. La Pilonul III, 168 de lei şi 7.000 de lei # Ziarul Financiar
Contribuţia lunară şi valoarea medie a conturilor din sistemul de pensii private continuă să crească, diferenţiind tot mai clar Pilonul II, bazat pe contribuţii obligatorii, de Pilonul III, unde economisirea depinde exclusiv de decizia individuală a participanţilor, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Bursă. Acţiunile Biofarm se apreciază cu 24% în două zile, după ce compania a anunţat că vrea să identifice noi soluţii de dezvoltare, precum integrarea cu un partener strategic # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Biofarm Bucureşti (simbol bursier BIO) înregistrează un avans de 24,4% al preţului acţiunilor în ultimele două zile, la scurt timp după ce emitentul a informat piaţa de capital că vrea să găsească oportunităţi strategice care să susţină planurile de dezvoltare, luând în calcul investiţii organice, dar şi identificarea unor forme de cooperare strategică, printre altele.
ZF IT Generation. Summit 2025. Ce trebuie să ştie un start-up care vrea să vândă unei bănci şi ce soluţii tehnice caută BCR pentru 2026. Tania Vasile, BCR: „Nu cumpărăm o tehnologie, căutăm un parteneriat pe 10-20 de ani“ # Ziarul Financiar
Colaborarea dintre un start-up de tehnologie şi o corporaţie, precum o bancă, nu se rezumă la simpla vânzare a unui produs software, ci necesită o schimbare de mentalitate din partea fondatorilor: trecerea de la „vânzător de tehnologie“ la „partener pe termen lung“. Aceasta este principala concluzie desprinsă din intervenţia Taniei Vasile, head of digital integrated solutions în cadrul BCR, la summitul ZF IT Generation.
Bursă. Bursa revine miercuri la noi maxime. Acţiunile One United Properties se apreciază cu 7% după preţul-ţintă oferit de casa de brokeraj BTCP # Ziarul Financiar
Cu 1,44% s-a apreciat miercuri indicele de referinţă BET şi a ajuns la 26.708 de puncte, un nou record la Bursa de Valori Bucureşti, care revine astfel pe plus, după marginala scădere înregistrată în şedinţa anterioară, potrivit BVB.
EximBanca Românească permite plata impozitelor în rate fără dobândă prin cardurile de credit Mastercard # Ziarul Financiar
Exim Banca Românească susţine că aduce la începutul acestui an beneficii speciale „de sezon“, fie că este vorba gestionarea obligaţiilor fiscale, cumpărături online sau călătorii prin cardurile băncii.
Airbnb îl recrutează pe fostul lider în GenAI al Meta pentru poziţia de CTO; Brian Chesky pariază pe transformarea platformei într-un „concierge“ digital # Ziarul Financiar
Airbnb l-a numit pe Ahmad Al-Dahle, fostul şef al diviziei de inteligenţă artificială generativă (GenAI) din cadrul Meta Platforms, în funcţia de Chief Technology Officer (CTO), o mutare strategică anunţată de CEO-ul Brian Chesky, raportează CNBC.
Fort, companie de securitate cibernetică listată pe AeRO, a numit-o pe Delia Necula în funcţia de CEO şi a adus noi membri în Consiliul de Administraţie # Ziarul Financiar
Fort (simbol bursier 4RT), companie românească specializată în securitate cibernetică şi listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a anunţat numirea Deliei Necula în funcţia de chief executive officer (CEO).
În Iran, nu înăbuşirea nemulţumirii opoziţiei sau uciderea speranţelor tinerilor însetaţi de libertate au reprezentat cel mai clar semn al revoluţiei ce urma să se producă, ci prăbuşirea unei bănci, scrie The Wall Street Journal.
Inflaţia lunară s-a redus în decembrie la jumătate, semn că scăderea consumului a convins măcar o parte dintre comercianţi să menţină preţurile # Ziarul Financiar
Creşterea preţurilor s-a temperat în luna decembrie, rata lunară a inflaţiei coborând la jumătate faţă de luna anterioară, respectiv la 0,2%, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), semn că scăderea consumului în ultimele luni a convins poate comercianţii să încerce să nu mai opereze scumpiri sau măcar să le menţină cât mai mici.
