Iranul, la un pas de război cu SUA: Un gest de ultim moment a redus riscul unei intervenţii americane

10:45

Compania NIS Petrol a terminat anul 2024 cu un business de circa 267 mil. lei, dar cu pier­deri de 75 de milioane de lei. Compania este deţinută de sârbii de la NIS, dar mai departe aceştia sunt controlaţi de ruşii de la Gazprom. Planurile de extindere pe plan local erau destul de ambiţioase, dar ele nu au fost puse niciodată în practică, iar odată cu invazia Rusiei asupra Ucrainei companiile petroliere ruseşti mai degrabă caută cumpărător, planurile de extindere fiind de domeniul trecutului.