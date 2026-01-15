Cum merge piaţa de muzică din România? Care este audienţa şi businessul din spatele Global Records? Cum şi cât câştigă din muzica principalii artişti români? Urmăriţi ZF Live vineri, 16 ianuarie, de la ora 12.00 cu Olga Juverdeanu, CEO Global Records

Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 18:00

Cum merge piaţa de muzică din România? Care este audienţa şi businessul din spatele Global Records? Cum şi cât câştigă din muzica principalii artişti români? Urmăriţi ZF Live vineri, 16 ianuarie, de la ora 12.00 cu Olga Juverdeanu, CEO Global Records

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
18:00
Cum merge piaţa de muzică din România? Care este audienţa şi businessul din spatele Global Records? Cum şi cât câştigă din muzica principalii artişti români? Urmăriţi ZF Live vineri, 16 ianuarie, de la ora 12.00 cu Olga Juverdeanu, CEO Global Records Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Era salariilor secrete s-a încheiat. Cristina Postolache, Partener în cadrul firmei de recrutare Amrop, Central & Eastern Europe: Angajatorii fac deja paşi pentru implementarea noii directive europene privind transparentizarea salariilor VIDEO Ziarul Financiar
17:45
Acţiunile ArcelorMittal Hunedoara s-au prăbuşit de aproape şase ori după anunţul preluării de către Dorinel Umbrărescu, într-un episod speculativ cu volume mari şi volatilitate extremă pe piaţa AeRO Ziarul Financiar
Acum o oră
17:30
Apple evită „războiul miliardelor” din inteligenţa artificială, în schimb pariază pe alianţe. Gigantul din Cupertino anunţă un parteneriat strategic cu Google, estimat la 5 miliarde de dolari. Lovitură indirectă pentru OpenAI care a integrat ChatGPT în ecosistemul Apple încă din 2024 Ziarul Financiar
17:15
Giampaolo Manzonetto, CEO al Caroli Foods Group: Apartenenţa la grupul Sigma ne permite să valorificăm noi posibilităţi de export. Din 2025 producem pentru compania-mamă o selecţie de produse care sunt comercializate de grup în alte ţări din Europa Ziarul Financiar
„La nivel regional, a­par­tenenţa la gru­pul multinaţional alimentar Sigma şi accelerarea pro­cesului de integrare operaţională ne permit să valorificăm noi posibilităţi de export şi să ne diversificăm pre­zen­ţa în Europa.
17:15
Banca Europeană de Investiţii vine cu un nou contract de finanţare în valoare de 500 de milioane de euro pentru A1 Sibiu–Piteşti. Autostrada, cu o lungime de 122 de kilometri, ar urma să fie gata la sfârşitul anului 2028. „Un obiectiv major pentru conectivitatea României şi pentru dezvoltarea economică a regiunilor” Ziarul Financiar
17:15
O veste foarte bună pentru exporturi şi economia românească. Principalul importator din România, Germania, raportează o creştere a PIB de 0,2% pe ultimul trimestru din 2025 Ziarul Financiar
17:15
Ambiţii poloneze de nivel mondial. Zabka, care dezvoltă reţeaua froo în România, organizează un panel special la Davos Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:00
Franciza Floria: Zero capital. 100% implicare. Un model pentru antreprenorii care vor să construiască real. Ziarul Financiar
17:00
Banca Mondială a revizuit în creştere prognoza privind creşterea economică a României în 2025, mizând acum pe un avans de 0,8%, faţă de 0,4% într-un raport din octombrie. Estimările pentru 2026 rămân la 1,3% Ziarul Financiar
17:00
Cultura României în cifre, de ziua lui Mihai Eminescu: 18 mil. vizitatori la muzee, grădini botanice şi zoologice, 11 mil. spectatori la filme, 7 mil. la teatru şi operă şi 2,4 mil. la biblioteci. O gospodărie alocă 300 lei/lună pentru cultură, 6% din buget Ziarul Financiar
16:45
Cătălin Dragostin, expert în energie: BILANŢUL ENERGETIC AL ROMÂNIEI – 2025. VENEZUELA GATE, repere pentru România şi ”Diplomaţia” noastră energetică Ziarul Financiar
16:45
Europa de Est, vedeta pieţei de electro-IT în 2026: Vânzările de frigidere, computere şi televizoare vor creşte cu 5% în regiunea ce cuprinde şi România, în timp ce piaţa globală trece în teritoriu negativ Ziarul Financiar
Piaţa globală de electro-IT este aştep­tată să scadă în 2026, cu 0,4%, până la 1.300 de miliarde de dolari, însă evoluţia nu este uniformă, ba din contră, diferenţele sunt vizibile la nivel de regiuni.
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 16 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Bogdan Tomoiagă, Preşedinte Consiliu de Administraţie GRAFFITI PLUS şi Virgil Zahan, Director General Goldring Ziarul Financiar
16:30
Lanţul Carrefour extinde reţeaua de producători ultra-locali, prin proiectul „De aici, de aproape”, şi ajunge la peste 100 de mici antreprenori listaţi în 30 de magazine din 13 localităţi Ziarul Financiar
16:30
Nou proiect al ANAF: Românii care îşi cumpără maşini de lux cu bani cash vor fi verificaţi. Instituţia a identificat deja 66 de persoane care au plătit pe autoturisme sume mai mari decât veniturile declarate Ziarul Financiar
16:15
Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani erau cotate joi la un randament de 6,75% pe piaţa secundară, în uşoară creştere faţă de ziua anterioară Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:45
Ministerul Finanţelor împrumută joi de la bănci circa 2 miliarde lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,09% şi 6,67% pe an Ziarul Financiar
15:15
Şeful Uber dărâmă unul dintre cele mai vechi mituri din business. Celebra întrebare „Unde te vezi peste cinci ani?” şi planurile de viitor nu mai au sens într-o lume care se schimbă cu viteză ameţitoare. Ce fac liderii de azi pentru a se pregăti pentru ziua de mâine? Ziarul Financiar
15:15
Producătorii locali de mobilier şi decoraţiuni şi-au anunţat prezenţa la cinci târguri internaţionale „Suntem o industrie care demonstrează rezilienţă, capacitate de adaptare şi ambiţie internaţională” Ziarul Financiar
15:00
ASML devine a treia companie europeană care trece pragul de 500 de miliarde de dolari, pe fondul investiţiilor colosale ale TSMC şi exploziei cererii pentru cipuri AI Ziarul Financiar
14:45
Agenţia de turism online Vola lansează un asistent conversaţional AI pentru căutarea şi rezervarea biletelor de avion, conectat la preţuri şi disponibilităţi de zbor în timp real Ziarul Financiar
14:45
De la lider global la performer local: BYD îşi consolidează poziţia pe piaţa din România şi încheie anul în forţă cu 1.905 vânzari, după doar 6 luni de la lansare Ziarul Financiar
14:30
ANALIZĂ. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: Cât costă să fii student în România Ziarul Financiar
14:30
BILANŢUL ENERGETIC AL ROMÂNIEI – 2025. VENEZUELA GATE, repere pentru România şi ”Diplomaţia” noastră energetică Ziarul Financiar
14:30
Iranul, la un pas de război cu SUA: Un gest de ultim moment a redus riscul unei intervenţii americane Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:00
Employee Wellbeing Index 2025: 1 din 4 angajaţi români au fost la limita burnout-ului în 2025 . ”În 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenţia, ci menţinerea vitalităţii oamenilor pe măsură ce cresc în roluri şi responsabilitate” Ziarul Financiar
14:00
De la micro-birou la palat corporatist: Cum frica de a pierde talentele transformă Manhattanul într-o vitrină a birourilor de lux, cu chirii-record, wellness, dining de cinci stele şi o competiţie feroce între giganţii financiari Ziarul Financiar
14:00
Care este povestea Tiny Transylvania, un proiect cu trei căsuţe pe roţi din zona Clujului, care a găsit o nouă cale de finanţare pentru a reduce dependenţa de surse clasice. „Am lansat prima campanie de crowdfunding. E un exerciţiu de comunitate şi validare, nu doar de finanţare” Ziarul Financiar
13:30
Neptun Deep, proiectul de gaze din Marea Neagră, lipsit de securitatea NATO? Declaraţie controversată a Şefului de Stat Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad: Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferenţe în zona noastră Ziarul Financiar
13:15
ZF Live. Andrei Pitiş, fondatorul Genezio: „800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT. A devenit un influencer. Contează ce spune despre tine“. Start-up-ul românesc ajută companiile să-şi crească vizibilitatea în conversaţiile cu AI Ziarul Financiar
Genezio, start-up românesc fondat de antreprenorul în serie Andrei Pitiş, a dez­vol­tat o platformă care ajută com­paniile să înţeleagă cum sunt percepute în conversaţiile pe care utilizatorii le au cu ChatGPT. Cu 800 de mi­li­oane de oameni care folosesc la nivel glo­bal chatbotul OpenAI, vizibilitatea în aces­te conversaţii devine, în opinia fondato­ru­lui, o miză de marketing la fel de importan­tă ca prezenţa în motoarele de căutare.
13:15
Ce carte îţi recomandă David Aron, CEO Alpin Group, afacere de familie cu peste două decenii de istorie Ziarul Financiar
13:15
Producţia industrială ajustată sezonier a crescut în noiembrie 2025 la nivelul Uniunii Europene cu 2,2% faţă de perioada similară din 2024. Cele mai mari creşteri sunt în Irlanda şi Cipru, dar şi Germania, Franţa şi Italia rămân pe plus Ziarul Financiar
13:15
Auchan România îşi consolidează statutul de Angajator de Top şi în 2026 Ziarul Financiar
12:45
Danezii de la Eurowind Energy pregătesc primul său proiect hibrid eolian–fotovoltaic din România, la Siminoc, judeţul Constanţa, o investiţie estimată la 65 mil.euro susţinută prin mecanismul CfD Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:45
Ce spune preşedintele Trump într-un interviu exclusiv cu Reuters: Zelenski este principala problemă din calea păcii în Ucraina Ziarul Financiar
11:45
Cum mai aduce SUA bani la buget: Preşedintele Trump a anunţat noi tarife pentru Nvidia şi AMD, ca parte a unui mecanism inedit prin care statul american va încasa 25% din vânzările procesoarelor lor de AI vândute către China Ziarul Financiar
11:45
Antreprenori locali. Distribuitorul AQUILA a semnat cu belgienii de la WDP pentru dezvoltarea unui depozit de 47.000 mp lângă Bucureşti. Investiţia: peste 40 mil. euro Ziarul Financiar
WDP, al doilea cel mai mare proprie­tar de spaţii logistice şi industriale din România, cu un portofoliul de 2 mi­lioane de metri pătraţi, dezvoltă un depozit cu o suprafaţă de peste 47.000 de metri pătraţi pentru AQUILA, companie de distribuţie şi logistică pentru sectorul FMCG. Depozitul ar trebui să fie gata în T1/2027 şi se va afla în Dragomireşti, lângă Bucureşti.
11:30
OMV Petrom constituie elemente speciale de 420 mil. euro pentru T4 2025 ca urmare a negocierilor cu statul pentru prelungirea acordurilor petroliere. “Rezultatul din exploatare nu va fi afectat.” Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Adoptarea monedei euro a urcat indicele bulgar SOFIX cu 19% în câteva zile şi a majorat substanţial numărul de tranzacţii. Petar Chobanov, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei, pentru ZF: Dinamica reflectă încrederea investitorilor în economie, costurile mai mici pentru tranzacţii şi accesul mai facil la piaţa unică europeană Ziarul Financiar
SOFIX, indicele de referinţă al Bursei de Valori din Bulgaria, s-a apreciat cu 18,6% de la începutul anului şi înregistrează astfel una dintre cele mai bune dinamici la nivel global în 2026, an în care vecinii de la sud de Dunăre au trecut într-un final la moneda unică europeană. Care este conexiunea între evoluţia pieţei de capital şi adoptarea euro?
11:15
Bogăţie pe hârtie, avarii în reţea. Cum a ajuns Bucureştiul, oraş cu PIB pe cap de locuitor peste media multor capitale europene, să rămână blocat în frig, deşi a avut bani disponibili şi acces la finanţare pentru modernizarea infrastructurii Ziarul Financiar
Bucureştiul se află într-un paradox economic. Capitala României generează unul dintre cele mai ridicate niveluri de PIB per capita din Europa Centrală şi de Est şi depăşeşte, potrivit statisticilor europene, oraşe consacrate precum Viena sau Berlin.
11:15
​Tinerii, viitorii angajaţi şi clienţi ai companiilor. Cum ar trebui să se adapteze firmele pentru a ţine pasul cu cerinţele tinerilor? „Tinerii pot gândi altfel decât noi, ei văd mereu lucrurile noi care se întâmplă în societate” Ziarul Financiar
10:45
Mişcări surprinzătoare: Foraj Sonde Videle, acolo unde acţionar este şi Iulian Stanciu, preşedintele eMAG, este interesată de preluarea staţiilor Gazprom din România, dar şi de operaţiunile petroliere Ziarul Financiar
Compania NIS Petrol a terminat anul 2024 cu un business de circa 267 mil. lei, dar cu pier­deri de 75 de milioane de lei. Compania este deţinută de sârbii de la NIS, dar mai departe aceştia sunt controlaţi de ruşii de la Gazprom. Planurile de extindere pe plan local erau destul de ambiţioase, dar ele nu au fost puse niciodată în practică, iar odată cu invazia Rusiei asupra Ucrainei companiile petroliere ruseşti mai degrabă caută cumpărător, planurile de extindere fiind de domeniul trecutului.
10:30
Avertisment fără precedent de la primarul Londrei: Inteligenţa artificială riscă să distrugă un număr uriaş de locuri de muncă şi să inaugureze o nouă eră a şomajului în masă Ziarul Financiar
10:30
Cum arată reforma Guvernului Bolojan în administraţia publică: Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de lege care vizează printre altele reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal Ziarul Financiar
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege care stă la baza reformei administraţiei publice promovate de Guvernul Bolojan. Documentul vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală şi locală, prin reorganizări, tăieri de posturi şi limitarea unor sporuri, fără a afecta salariile de bază.
10:15
Corespondenţă ZF de la Viena. Ce spun speakerii de la FT Live - The Central & Eastern European Forum despre România: „Anul trecut, pe holurile conferinţei, cuvântul pe care îl auzeam cel mai des în legătură cu România era «îngrijorare». După ziua de ieri, energia este complet diferită. Percepţia faţă de România este evident pozitivă“ Ziarul Financiar
Banca Transilvania, liderul sec­torului bancar, vede Ro­mâ­­nia ca pe o piaţă cu po­ten­ţial de creştere peste ritmul eco­nomiei, susţinută de stabili­tatea macroeconomică, rezilienţa sectorului privat şi interesul tot mai mare al inves­titorilor internaţionali pentru finanţare, pieţe de capital şi proiecte regionale, potrivit afir­ma­ţiilor conducerii băncii făcute la Viena.
10:15
Producţia industrială îşi reia scăderea în noiembrie: -2,8% an la an. Cele mai mari scăderi de producţie au fost în textile, cărbune, rafinare şi produse chimice. Pe creştere sunt extracţia de minereuri şi fabricarea de maşini şi utilaje Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:00
Efectul “made in Craiova” – Puma Gen-E duce Ford la o cotă de 15% din piaţa locală de vehicule de electrice în 2025 Ziarul Financiar
10:00
O companie românească dezvoltă un motor de rachetă cu sprijinul Agenţiei Spaţiale Europene Ziarul Financiar
09:30
Cum devine „vreau să ştiu” o superputere? Florentina Ion, fondatoarea editurii DPH: Cu cât înveţi mai mult, îţi dai seama cât de puţin ştii din tot ce este în această lume şi eşti mult mai atent cu tot ceea ce faci Ziarul Financiar
Într-o lume în care totul e la un scroll distanţă, adevărata diferenţă nu o mai face cine are acces la cunoaştere, ci cine ştie să caute informaţia, să o verifice şi să o transforme în decizii reale. De aici apare o schimbare subtilă, dar extrem de puternică: „vreau să ştiu” nu mai e doar o curiozitate, ci devine o superputere, care te ajută să înţelegi că educaţia e motorul de creştere pe toate planurile, la orice vârstă.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.