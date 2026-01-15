BlackRock raportează peste aşteptările Wall Street-ului: intrări de 342 mld. dolari într-un trimestru şi active de peste 13.900 miliarde de dolari, pe fondul boomului ETF şi al expansiunii în pieţe private

Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 19:00

BlackRock raportează peste aşteptările Wall Street-ului: intrări de 342 mld. dolari într-un trimestru şi active de peste 13.900 miliarde de dolari, pe fondul boomului ETF şi al expansiunii în pieţe private

Acum 15 minute
19:15
Cum arată topul asigurătorilor Casco. Surpriză! Groupama detronează liderul istoric pe zona Casco în primele 9 luni din 2025. Omniasig trece pe locul doi, iar Allianz-Ţiriac completează podiumul. Piaţa asigurărilor Casco: 3,2 mld. lei, plus 10% Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de 3,19 mld. lei, înregistrând un avans de 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele 9 luni din 2025.
19:15
Veşti bune de la Bruxelles: România face parte din primul val de ţări cărora li se aprobă programul SAFE de reînarmare şi investiţii în infrastructură. Ţara noastră va primi 16,68 miliarde de euro de la Comisia Europeană Ziarul Financiar
Acum 30 minute
19:00
Riscurile care ne conduc viitorul: Ce ne sperie azi şi ce ne va costa cel mai mult mâine Ziarul Financiar
19:00
Acum o oră
18:45
Bursă. Electromontaj Carpaţi Sibiu a semnat cu Hidroserv un contract de 5 mil. euro pentru retehnologizarea centralei Stejaru, una dintre cele mai importante unităţi de pe râul Bistriţa Ziarul Financiar
18:30
Preţul petrolului scade cu 4% după ce Trump s-a răzgândit şi nu mai vrea să intervină militar în Iran. Ţara exportă aproximativ 2 milioane de barili pe zi şi controlează Strâmtoarea Hormuz, un punct-cheie în comerţul mondial cu petrol Ziarul Financiar
18:30
Fondul Proprietatea îşi creşte VAN-ul cu 316 mil. lei după reevaluarea activelor, susţinut de majorarea cu peste 300 mil. lei a valorii participaţiei de 20% la Aeroporturi Bucureşti, pe care statul vrea să o răscumpere Ziarul Financiar
18:30
Acţiunile Băncii Transilvania au urcat cu 3% la maxime istorice, pe rulaje duble, la o zi după CEE Forum, într-o şedinţă în care BET a trecut de 27.000 de puncte. Hidroelectrica, plus 3,8%. One United, plus 6,5% Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:15
O asociere condusă de austriecii de la PORR reabilitează Piaţa Traian din Timişoara pentru 109,5 mil. lei Ziarul Financiar
Constructorul austri­ac PORR, cunoscut pentru mai multe proiecte de in­frastruc­tură deru­late în Ro­mâ­nia, în asociere cu Electroechipament Industial din Caraş-Severin, deţinută de mai mulţi antreprenori locali, au câştigat un contract de 109,5 mil. lei (aproximativ 21,5 mil. euro), fără TVA, cu primăria Timişoara, ce prevede executarea de lucrări pentru regenerarea urbană a zonei Piaţa Traian.
18:15
Daniel Gross, CEO al PENNY România: Pentru al 11-lea an consecutiv avem creştere double digit, cea mai mare din grup dintre diviziile alimentare Ziarul Financiar
Compania Rewe România, cea care operează reţeaua de discount PENNY, a închis 2025 cu afaceri de peste 10 mi­li­arde de lei, după ce încasările au crescut „double digit“, adică cu mai bine de 10%.
18:15
Răzvan Toma şi-a făcut o fabrică artizanală la ţară după ce a lucrat într-o multinaţională în Capitală: în Negraşi din Argeş produce zacuscă, murături şi varză călită după reţetele bunicii. În brandul Mama Lola a investit circa 100.000 de euro Ziarul Financiar
Răzvan Toma a avut primul proiect antreprenorial în 2017, iar de atunci a tot cochetat cu ideea de business şi în decembrie 2025, după ce i s-a desfiinţat postul pe care lucra într-o multinaţională, corporatistul din Bucureşti a decis să îşi dedice timpul exclusiv afacerii sale.
18:15
Primăria Cluj-Napoca investeşte 3,5 mil. euro în modernizarea şi reabilitarea energetică a şcolii gimnaziale ’’Octavian Goga’’ Ziarul Financiar
18:15
Investiţie de 158 mil. lei pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în municipiul Timişoara Ziarul Financiar
18:00
Cum merge piaţa de muzică din România? Care este audienţa şi businessul din spatele Global Records? Cum şi cât câştigă din muzica principalii artişti români? Urmăriţi ZF Live vineri, 16 ianuarie, de la ora 12.00 cu Olga Juverdeanu, CEO Global Records Ziarul Financiar
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Era salariilor secrete s-a încheiat. Cristina Postolache, Partener în cadrul firmei de recrutare Amrop, Central & Eastern Europe: Angajatorii fac deja paşi pentru implementarea noii directive europene privind transparentizarea salariilor VIDEO Ziarul Financiar
17:45
Acţiunile ArcelorMittal Hunedoara s-au prăbuşit de aproape şase ori după anunţul preluării de către Dorinel Umbrărescu, într-un episod speculativ cu volume mari şi volatilitate extremă pe piaţa AeRO Ziarul Financiar
17:30
Apple evită „războiul miliardelor” din inteligenţa artificială, în schimb pariază pe alianţe. Gigantul din Cupertino anunţă un parteneriat strategic cu Google, estimat la 5 miliarde de dolari. Lovitură indirectă pentru OpenAI care a integrat ChatGPT în ecosistemul Apple încă din 2024 Ziarul Financiar
Acum 4 ore
17:15
Giampaolo Manzonetto, CEO al Caroli Foods Group: Apartenenţa la grupul Sigma ne permite să valorificăm noi posibilităţi de export. Din 2025 producem pentru compania-mamă o selecţie de produse care sunt comercializate de grup în alte ţări din Europa Ziarul Financiar
„La nivel regional, a­par­tenenţa la gru­pul multinaţional alimentar Sigma şi accelerarea pro­cesului de integrare operaţională ne permit să valorificăm noi posibilităţi de export şi să ne diversificăm pre­zen­ţa în Europa.
17:15
Banca Europeană de Investiţii vine cu un nou contract de finanţare în valoare de 500 de milioane de euro pentru A1 Sibiu–Piteşti. Autostrada, cu o lungime de 122 de kilometri, ar urma să fie gata la sfârşitul anului 2028. „Un obiectiv major pentru conectivitatea României şi pentru dezvoltarea economică a regiunilor” Ziarul Financiar
17:15
O veste foarte bună pentru exporturi şi economia românească. Principalul importator din România, Germania, raportează o creştere a PIB de 0,2% pe ultimul trimestru din 2025 Ziarul Financiar
17:15
Ambiţii poloneze de nivel mondial. Zabka, care dezvoltă reţeaua froo în România, organizează un panel special la Davos Ziarul Financiar
17:00
Franciza Floria: Zero capital. 100% implicare. Un model pentru antreprenorii care vor să construiască real. Ziarul Financiar
17:00
Banca Mondială a revizuit în creştere prognoza privind creşterea economică a României în 2025, mizând acum pe un avans de 0,8%, faţă de 0,4% într-un raport din octombrie. Estimările pentru 2026 rămân la 1,3% Ziarul Financiar
17:00
Cultura României în cifre, de ziua lui Mihai Eminescu: 18 mil. vizitatori la muzee, grădini botanice şi zoologice, 11 mil. spectatori la filme, 7 mil. la teatru şi operă şi 2,4 mil. la biblioteci. O gospodărie alocă 300 lei/lună pentru cultură, 6% din buget Ziarul Financiar
16:45
Cătălin Dragostin, expert în energie: BILANŢUL ENERGETIC AL ROMÂNIEI – 2025. VENEZUELA GATE, repere pentru România şi ”Diplomaţia” noastră energetică Ziarul Financiar
16:45
Europa de Est, vedeta pieţei de electro-IT în 2026: Vânzările de frigidere, computere şi televizoare vor creşte cu 5% în regiunea ce cuprinde şi România, în timp ce piaţa globală trece în teritoriu negativ Ziarul Financiar
Piaţa globală de electro-IT este aştep­tată să scadă în 2026, cu 0,4%, până la 1.300 de miliarde de dolari, însă evoluţia nu este uniformă, ba din contră, diferenţele sunt vizibile la nivel de regiuni.
16:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 16 ianuarie 2026, ora 09.30 cu Bogdan Tomoiagă, Preşedinte Consiliu de Administraţie GRAFFITI PLUS şi Virgil Zahan, Director General Goldring Ziarul Financiar
16:30
Lanţul Carrefour extinde reţeaua de producători ultra-locali, prin proiectul „De aici, de aproape”, şi ajunge la peste 100 de mici antreprenori listaţi în 30 de magazine din 13 localităţi Ziarul Financiar
16:30
Nou proiect al ANAF: Românii care îşi cumpără maşini de lux cu bani cash vor fi verificaţi. Instituţia a identificat deja 66 de persoane care au plătit pe autoturisme sume mai mari decât veniturile declarate Ziarul Financiar
16:15
Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani erau cotate joi la un randament de 6,75% pe piaţa secundară, în uşoară creştere faţă de ziua anterioară Ziarul Financiar
15:45
Ministerul Finanţelor împrumută joi de la bănci circa 2 miliarde lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,09% şi 6,67% pe an Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:15
Şeful Uber dărâmă unul dintre cele mai vechi mituri din business. Celebra întrebare „Unde te vezi peste cinci ani?” şi planurile de viitor nu mai au sens într-o lume care se schimbă cu viteză ameţitoare. Ce fac liderii de azi pentru a se pregăti pentru ziua de mâine? Ziarul Financiar
15:15
Producătorii locali de mobilier şi decoraţiuni şi-au anunţat prezenţa la cinci târguri internaţionale „Suntem o industrie care demonstrează rezilienţă, capacitate de adaptare şi ambiţie internaţională” Ziarul Financiar
15:00
ASML devine a treia companie europeană care trece pragul de 500 de miliarde de dolari, pe fondul investiţiilor colosale ale TSMC şi exploziei cererii pentru cipuri AI Ziarul Financiar
14:45
Agenţia de turism online Vola lansează un asistent conversaţional AI pentru căutarea şi rezervarea biletelor de avion, conectat la preţuri şi disponibilităţi de zbor în timp real Ziarul Financiar
14:45
De la lider global la performer local: BYD îşi consolidează poziţia pe piaţa din România şi încheie anul în forţă cu 1.905 vânzari, după doar 6 luni de la lansare Ziarul Financiar
14:30
ANALIZĂ. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti: Cât costă să fii student în România Ziarul Financiar
14:30
BILANŢUL ENERGETIC AL ROMÂNIEI – 2025. VENEZUELA GATE, repere pentru România şi ”Diplomaţia” noastră energetică Ziarul Financiar
14:30
Iranul, la un pas de război cu SUA: Un gest de ultim moment a redus riscul unei intervenţii americane Ziarul Financiar
14:00
Employee Wellbeing Index 2025: 1 din 4 angajaţi români au fost la limita burnout-ului în 2025 . ”În 2026 provocarea reală pentru companii nu mai este retenţia, ci menţinerea vitalităţii oamenilor pe măsură ce cresc în roluri şi responsabilitate” Ziarul Financiar
14:00
De la micro-birou la palat corporatist: Cum frica de a pierde talentele transformă Manhattanul într-o vitrină a birourilor de lux, cu chirii-record, wellness, dining de cinci stele şi o competiţie feroce între giganţii financiari Ziarul Financiar
14:00
Care este povestea Tiny Transylvania, un proiect cu trei căsuţe pe roţi din zona Clujului, care a găsit o nouă cale de finanţare pentru a reduce dependenţa de surse clasice. „Am lansat prima campanie de crowdfunding. E un exerciţiu de comunitate şi validare, nu doar de finanţare” Ziarul Financiar
13:30
Neptun Deep, proiectul de gaze din Marea Neagră, lipsit de securitatea NATO? Declaraţie controversată a Şefului de Stat Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad: Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferenţe în zona noastră Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:15
ZF Live. Andrei Pitiş, fondatorul Genezio: „800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT. A devenit un influencer. Contează ce spune despre tine“. Start-up-ul românesc ajută companiile să-şi crească vizibilitatea în conversaţiile cu AI Ziarul Financiar
Genezio, start-up românesc fondat de antreprenorul în serie Andrei Pitiş, a dez­vol­tat o platformă care ajută com­paniile să înţeleagă cum sunt percepute în conversaţiile pe care utilizatorii le au cu ChatGPT. Cu 800 de mi­li­oane de oameni care folosesc la nivel glo­bal chatbotul OpenAI, vizibilitatea în aces­te conversaţii devine, în opinia fondato­ru­lui, o miză de marketing la fel de importan­tă ca prezenţa în motoarele de căutare.
13:15
Ce carte îţi recomandă David Aron, CEO Alpin Group, afacere de familie cu peste două decenii de istorie Ziarul Financiar
13:15
Producţia industrială ajustată sezonier a crescut în noiembrie 2025 la nivelul Uniunii Europene cu 2,2% faţă de perioada similară din 2024. Cele mai mari creşteri sunt în Irlanda şi Cipru, dar şi Germania, Franţa şi Italia rămân pe plus Ziarul Financiar
13:15
Auchan România îşi consolidează statutul de Angajator de Top şi în 2026 Ziarul Financiar
12:45
Danezii de la Eurowind Energy pregătesc primul său proiect hibrid eolian–fotovoltaic din România, la Siminoc, judeţul Constanţa, o investiţie estimată la 65 mil.euro susţinută prin mecanismul CfD Ziarul Financiar
11:45
Ce spune preşedintele Trump într-un interviu exclusiv cu Reuters: Zelenski este principala problemă din calea păcii în Ucraina Ziarul Financiar
11:45
Cum mai aduce SUA bani la buget: Preşedintele Trump a anunţat noi tarife pentru Nvidia şi AMD, ca parte a unui mecanism inedit prin care statul american va încasa 25% din vânzările procesoarelor lor de AI vândute către China Ziarul Financiar
