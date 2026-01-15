Handbal masculin: Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026; România debutează vineri

15:10

Un complet al Curţii de Apel Bucureşti a respins, joi, în Cameră de Consiliu, ca neîntemeiată, o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, aşteptată să se pronunţe vineri asupra cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov (AUR) privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi ca judecători la Curtea Constituţională. În aceeaşi zi, CCR este ar urma să ia o decizie în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pensiilor magistraţilor, înaintată de Îanlta Curte de Casaţie şi Justiţie.