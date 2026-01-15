Vaslui: O femeie a murit după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale autoturismului său, neasigurat corespunzător pe un teren înclinat

16:50

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care vizează identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată. Până în prezent au fost identificate 66 de cazuri în care există o discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate. Printre cazurile preentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.