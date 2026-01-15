Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, primită la masă de Trump, după o ”conversaţie lungă” cu Delcy Rodriguez, o ”persoană formidabilă”. Al şaselea petrolier confiscat. Prima vânzare de petrol venezuelea
News.ro, 15 ianuarie 2026 22:20
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, lua joi, la Casa Albă, masa cu Donald Trump, care a îndepărtat-o din strategia sa în Venezuela şi care nu digeră faptul că nu a fost distins anul trecut de către Comitetul Nobel, relatează AFP.
Cum pot autoevalua copiii dacă timpul petrecut pe telefon este prea mare. INSP explică, pe înţelesul celor mici, cum îşi pot da seama că au exagerat # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), instituţie care în primele două luni ale anului derulează campania ”Fii conştient! Viaţa trăită online are consecinţe offline!”, explică, pe înţelesul copiilor, care sunt semnele care le arată că au exagerat cu timpul petrecut în faţa ecranelor.
Explozie la Poliţia Lugoj - A fost găstă o ţeavă, în subteran, de la care ar fi putut avea loc deflagraţia/ Primarul Călin Dobra spune că e a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală # News.ro
Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Primarul Călin Dobra a declarat că este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.
Antrenorii echipei norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi pentru manipularea echipamentului la Campionatele Mondiale din 2025 # News.ro
Trei antrenori ai echipei masculine norvegiene de sărituri cu schiurile au fost suspendaţi 18 luni şi amendaţi joi de Comitetul de Etică al FIS (FEC) pentru manipularea echipamentului de competiţie la Campionatele Mondiale de Schi Nordic de anul trecut de la Trondheim, relatează Reuters.
Vaslui: O femeie a murit după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale autoturismului său, neasigurat corespunzător pe un teren înclinat # News.ro
O femeie din localitatea Buda, judeţul Vaslui, a murit, joi seară, după ce a fost prinsă sub roţile din spate ale propriului autoturism, care nu fusese asigurat corespunzător pe un teren în pantă.
Dr. Ciprian Ursu (INSP): Unu din patru adolescenţi prezintă un risc crescut de tulburări emoţionale care sunt manifestate cu preponderenţă în spaţiul şcolar. Dependenţa de ecrane este corelată cu acest risc # News.ro
Medicul Ciprian Ursu din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) arată că, potrivit datelor existente, unu din patru adolescenţi români se află în risc crescut de tulburări emoţionale, acestea manifestându-se în special în mediul şcolar, care este considerat nesigur de unii dintre tineri. Medicul a explicat că dependenţa de ecrane este corelată cu acest risc privind tulburările emoţionale.
Dr. Ciprian Ursu (INSP): Vedem destul de des copii mai mici de doi ani cu telefonul în faţă. Telefonul nu se recomandă la vârste atât de mici, iar la vârste mai mari e nevoie de limită şi de pauze # News.ro
Părinţii care pun în faţa copiilor mici telefoane mobile, pentru ca aceştia să stea ”cuminţi”, fac o greşeală, telefoanele nefiind recomandate la vârste atât de mici, afirmă dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică şi management la Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). El vorbeşte despre limitele de timp care ar trebui impuse copiilor când este vorba despre telefonul mobil, dar şi despre pauzele care trebuie luate, periodic, de la gadgeturi.
Fotbalistul echipei Tottenham, Richarlison, va fi indisponibil două luni, a anunţat tehnicianul Thomas Frank, într-o conferinţă de presă. Jucătorul brazilian a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri.
UPDATE - Bolojan: Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE/ Printre proiectele cu finanţare asigurată se numără autostrăzile din Moldova # News.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe). Primele plăţi ar urma să fie făcute în luna martie. ”Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE”, a arătat premierul Ilie Bolojan, menţionând că astfel vor avea asigurată finanţarea autostrăzile din Moldova, dar va fi întărită şi industria de apărare.
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin Programul SAFE # News.ro
Guvernul salută aprobarea de către Comisia Europeană a aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe), proiectele urmând a fi făcute publice săptămâna viitoare. Primele plăţi ar urma să fie făcute în luna martie.
Ministerul Culturii anunţă că vrea să cumpere scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu/ A fost lansat apelul de proiecte „Brâncuşi150” # News.ro
Ministerul Culturii a anunţat joi, de Ziua Culturii Naţionale, că vrea să achiziţioneze scrisorile dintre Veronica Micle şi Mihai Eminescu, fondul propus spre achiziţie cuprinzând aproximativ 400 de pagini de manuscris.
Un cetăţean canadian a fost ucis în Iran, în timpul manifestaţiilor împotriva regimului, anunţă joi Guvernul canadian, care arată cu degetul autorităţile iraniene, acuzate de faptul că reprimă în sânge această contestare populară, relatează AFP.
Volei feminin: CSO Voluntari, calificare în faza play-off a CEV Cup după ”set de aur” cu VfB Suhl Thuringen # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari s-a calificat joi, pe teren propriu, în faza play-off a CEV Cup, după ce a învins formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-0, şi a câştigat şi ”setul de aur”, în manşa retur din optimi. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
Fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din Târgu Jiu, diagnosticată cu meningo-encefalită acută. Copila a fost transferată la Bucureşti # News.ro
O fetiţă de opt ani, elevă la o şcoală din municipiul Târgu Jiu, a fost diagnosticată cu meningo-encefalită acută, fiind transferată la un spital din Bucureşti. Copila a ajuns iniţial la spital în 8 ianuarie, fiind diagnosticată cu viroză respiratorie şi colică abdominală. Patru zile mai târziu, mama a adus-o din nou la Urgenţe, în stare mai gravă, fetiţa având şi un traumatism cranian vechi de câteva zile. Ea a fost dusă cu ambulanţa la un spital din Capitală, unde a rămas internată.
A început Anul Nadia 2026. “Să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, spune marea gimnastă – VIDEO # News.ro
Nadia Comăneci a anunţat, printr-un mesaj postat în social media, că în România a început oficial Anul Nadia 2026. Ea îşi doreşte să fie un an “al inspiraţiei, respectului şi continuităţii” şi precizează că perfecţiunea “nu apare la întâmplare”.
Handbal masculin: Spania şi Franţa, victorii în primele meciuri de la CE2026; România debutează vineri # News.ro
Echipele Spaniei şi Franţei au obţinut victorii, joi, în primele meciuri de la Campionatul European. România debutează vineri, cu Portugalia, în grupa B. Antrenorul George Buricea: ”Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipă!”.
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care avea joi un ochi roşu, în timpul urărilor adresate armatei, a evocat ironic ”o trimitere involuntară la ochiul de tigru”, ”un semn al hotărârii”, relatează AFP.
Dâmboviţa: Elev bătut cu sălbăticie, într-un liceu. El a fost lovit în cap cu o bâtă de baseball şi a ajuns la spital. Agresorul nu este elev al unităţii şcolare şi a considerat că îi face dreptate fratelui său, care a avut un conflict cu victima # News.ro
Un incident violent a avut loc, joi, în Liceul ”Iordache Golescu” din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, unde un tânăr de 19 ani a intrat în şcoală şi a agresat un elev de 17 ani, pe care l-a lovit cu o bâtă de baseball. Victima a fost transportată la spital. Agresiunea a fost cauzată de un conflict între elevul bătut şi fratele bătăuşului. Agresorul a fost reţinut.
Israelul anunţă că a desfăşurat atacuri împotriva Hezbollah în mai multe părţi ale Libanului, după ce a cerut locuitorilor să evacueze un sat, Sohmor, în sud # News.ro
Armata israeliană anunţă că a desfăşurat atacuri, joi, împotriva unor ţinte Hezbollah în mai multe părţi ale Libanului, după ce a cerut locuitorilor unui sat situat în sudul ţării să evacueze, relatează AFP.
Nicu Ştefănuţă: L-am văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul, de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu # News.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a declarat, joi, că l-a văzut pe Nicuşor Dan de pe vremurile USR şi începutului USR-ului şi prea multe lume i-a cântat prohodul de prea multe ori. Iar el a supravieţuit, şi a calculat şi a înaintat, mereu
UPDATE - Protest faţă de Guvern, organizat de AUR/ Participanţii, care au pornit în marş spre Piaţa Victoriei, scandează ”Călin Georgescu preşedinte!” # News.ro
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în marş pe străzile Capitalei. Protestatariii scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”. Unii dintre ei au adus vuvuzele, alţii au huiduit. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens. În Piaţa Victoriei, unii au scandat: ”Turul doi, înapoi”.
Robert Sălceanu, achiziţionat de Rapid de la Petrolul. “Un cadou de vis! Abia aştept să joc pe Giuleşti” # News.ro
Cluburile Rapid şi Petrolul au anunţat, joi, transferul fotbalistului Robert Sălceanu de la echipa din Ploieşti la gruparea giuleşteană.
Nicu Ştefănuţă: Urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur / Este o majoritate foarte, foarte subţire. Va fi bătaie pe acest vot # News.ro
Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al PE, a declarat joi că urmează două voturi în plenul Parlamentului European, în următoarele două luni, pe Acordul Mercosur, el menţionând că este o majoritate foarte, foarte subţire şi va fi bătaie pe acest vot.
Cel puţin un rănit în Olanda, într-o ”explozie uriaşă” urmată de un incendiu în centrul Utrechtului. ”Este posibil ca persoane să fie în continuare îngropate sub dărâmături”, declară primarul Sharon Dijksma # News.ro
O ”explozie uriaşă” a răsunat joi în centrul oraşului Utrecht, în partea central-vestică a Olandei, declanşând un incendiu important, soldat cu cel puţin un rănit, anunţă autorităţile, relatează AFP.
Protest faţă de Guvern, organizat de AUR/ Participanţii, care au pornit în marş spre Piaţa Victoriei, scandează ”Călin Georgescu preşedinte!” # News.ro
Membri şi simpatizanţi ai formaţiunilor suveraniste protestează, joi seară, faţă de măsurile luate de Guvern, ei pornind în marş pe străzile Capitalei. Protestatariii scandează ”Jos Guvernul!”, ”Libertate, libertate!” şi ”Călin Georgescu preşedinte!”. Unii dintre ei au adus vuvuzele, alţii au huiduit. Traficul spre Piaţa Victoriei este blocat pe un sens.
Ilie Bolojan, întâlnire Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Republica Turcia / Premierul a salutat viziunea comună şi a transmis mulţumiri pentru reluarea participării Turciei la Poliţia Aeriană a NATO, pe teritoriul României # News.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne din Republica Turcia, care efectuează o vizită oficială în România, la invitaţia omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne. Premierul a salutat viziunea comună şi cooperarea strânsă ca aliaţi şi a transmis mulţumiri pentru reluarea participării Turciei la Poliţia Aeriană a NATO, pe teritoriul României.
The Guardian: Miliardarul Ronald Lauder l-ar fi încurajat pe Trump să preia Groenlanda. Prietenul preşedintelui SUA are acum afaceri pe insulă şi ar fi obţinut un contract de exploatare a litiului şi în Ucraina # News.ro
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia locatarului de la Casa Albă.
Papa Leon al XIV-lea primeşte în audienţă privată un grup de aproximativ 20 de rude ale victimelor de la Crans Montana # News.ro
Papa Leon al XIV-lea a primit joi în audienă privată, la Vatican, aproximativ 20 de rude ale victimelor incendiului sângeros de la Crans Montana, pe care i-a consolat şi încurajat, relatează AFP.
Arbitrul Marcel Bîrsan va conduce la centru partida FC Argeş – FCSB, care se va disputa vineri, de la ora 20.00, în etapa a 22-a a Superligii. Este primul meci din 2026 din principalul eşalon fotbalistic al României.
PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,2% în trimestrul trei din 2025, după doi ani de recesiune, estimează Destatis # News.ro
Germania a înregistrat o creştere economică timidă în 2025, o creştere de 0,2% a PIB-ului antrenată de consumul privat şi public, după doi ani de recesiune, în pofida persistenţei unei crize industriale, potrivit unor prime estimări publicate joi de către Institutul Destatis, relatează AFP.
Lindsey Vonn poate domina probele de coborâre din Cupa Mondială la 41 de ani, dar nici măcar regina vitezei din SUA nu este imună la pierderea echipamentului. Vonn a postat joi pe reţelele de socializare un apel neobişnuit, după ce i-a dispărut un băţ de schi în Tarvisio, Italia, înaintea evenimentului din Cupa Mondială din acest weekend, relatează Reuters.
Polo: România, eşec cu Italia şi încheie pe locul 2 grupa D a CE; Croaţia sau Grecia, prima adversară din grupa principală F # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia sau Grecia.
Nicoleta Pauliuc (PNL) după ce un senator POT propune ca pacienţii bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului: Parcă e dintr-un film. Dar e realitate. Şi e de neacceptat # News.ro
Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) afirmă, după ce un senator al Partidului Oamenilor Tineri propune, într-o iniţiativă legislativă, ca pacienţii bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului, că parcă e dintr-un film, dar e realitate şi e de neacceptat. Ea menţionează că este o iniţiativă nedreaptă, cinică şi ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi.
China salută o vizită a lui Mark Carney la Beijing drept o ”cotitură” în relaţiile diplomatice, # News.ro
Ministrul chinez de Externe Wang Yi apreciază că vizita în curs a premierului canadian Mark Carney marchează o ”cotitură” în relaţiile diplomatice, după o perioadă lungă de degradare, din 2018, după ce autorităţile canadiene au arestat o responsabilă a gigantului Huawei la cererea Statelor Unite, relatează AFP.
ANPC a controlat peste 1.100 de operatori economici în această săptămână şi a dat amenzi de 3,5 milioane de lei / Au fost confiscate două kilograme de bijuterii şi oprite de la vânzare produse de peste 160.000 de lei # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, peste 1.100 de operatori economici la nivel naţional. În urma neregulilor constatate au fost date amenzi de peste 3,5 milioane de lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la vânzare produse de 160.000 de lei şi confiscate două kilograme de bijuterii.
Ministerul Finanţelor derulează, între 16 – 23 ianuarie, prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an # News.ro
Ministerul Finanţelor derulează, în perioada 16 – 23 ianuarie, prima ofertă pentru vânzarea de titluri de stat Fidelis din acest an. Oferta cuprinde şapte emisiuni, trei în euro şi patru în lei, dintre care una este dedicată donatorilor de sânge. Data estimată a admiterii la tranzacţionare este 29 ianuarie.
Roma a devenit cea mai recentă capitală europeană care a redus drastic limitele de viteză, obligându-i pe italieni, cunoscuţi pentru plăcerea de a conduce cu viteză, să încetinească, în efortul de a reduce accidentele şi poluarea. Noua limită de 30 km/h în centrul istoric al Oraşului Etern a intrat în vigoare joi, reducând aproape la jumătate limita anterioară de 50 km/h pe străzile pline de localnici, turişti şi maşini, relatează Reuters.
Covasna: Doi bărbaţi, transportaţi la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar # News.ro
Doi bărbaţi din localitatea Bicfalău, judeţul Covasna, au fost răniţi, joi, după ce au aruncat cu benzină într-o sobă în care era jar, provocând o deflagraţie. Ei au suferit arsuri pe faţă şi pe braţe, fiind transportaţi la UPU Braşov.
Raphinha a fost descris ca un „erou” şi un „jucător decisiv” de presa spaniolă după ce cele două goluri marcate de el au ajutat FC Barcelona să învingă Real Madrid duminică şi să câştige a patra Supercupă consecutivă.
Ministerul Mediului anunţă lamsarea procesului de recrutare pentru funcţia de director general al Romsilva / Candidaturile se depun până în 16 februarie # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) anunţă, joi, lansarea procedurii de selecţie, de către Consiliul de Administraţie al Romsilva, pentru ocuparea postului de director general al Romsilva.
Trump ameninţă că va invoca Legea insurecţiei şi va folosi armata împotriva protestatarilor din Minnesota # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, relatează Reuters şi AFP.
Expoziţia "EA: Regina şi Marea", care explorează relaţia profundă dintre Regina Maria, cea mai iubită suverană a României, şi Marea Neagră, pe malurile căreia Regina s-a bucurat de unele dintre cele mai frumoase momente ale vieţii sale. Expoziţia se va deschide în luna martie în Sala Oglinzilor aflată la etajul Cazinoului din Constanţa.
Polo: România, eşec cu Italia şi încheie pe locul 2 grupa D a CE; Croaţia, prima adversară din grupa principală F # News.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
Iranul dezminte că Erfan Soltani a fost condamnat la moarte şi ar putea fi executat, aşa cum se tem SUA şi ONG-uri de drepturile omului. El a fost încarcerat la Închisoarea Karaj şi acuzat de participare la adunări împotriva securităţii naţionale şi propa # News.ro
Iranul dezminte joi că Erfan Soltani, arestat sâmbătă în timpul unor ”revolte”, a fost condamnat la moarte şi că ar putea să fie executat, aşa cum se tem Statele Unite şi organizaţii de apărarea drepturlor omului, relatează AFP.
Ceremonia de decernare a celor mai importante distincţii ale cinematografiei europene de la Berlin va fi transmisă pe TVR1 în direct, sâmbătă. Comentariul pentru TVR aparţine criticului de film Irina Margareta Nistor.
Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.
Ziua Culturii Naţionale - Alice şi Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine # News.ro
Gala Internaţionale de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc în 11 februarie, la Sala Palatului, este un gest de asumare culturală, despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală şi despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni şi viziune, la marile tradiţii culturale ale lumii. Evenimentul este organizat sub brandul Ars Gratia Regalia de surorile Alice şi Marina Minoiu, foste balerine cu formare internaţională, care au ales să transforme experienţa acumulată pe marile scene ale lumii în proiecte culturale de referinţă pentru România.
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti, acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu DNA / Au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale / Condamnări cu suspendare # News.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, prin care au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale.
Controale ANAF a privind achiziţiile de autoturisme de lux finanţate din surse nejustificate: 66 de cazuri cu discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunţă că a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care vizează identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată. Până în prezent au fost identificate 66 de cazuri în care există o discrepanţă semnificativă între veniturile declarate în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismelor achiziţionate. Printre cazurile preentate de ANAF se află cel al unui autoturism BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste provenienţa legală şi trasabilitatea fondurilor.
