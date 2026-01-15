Miliardarul danez care deține Jack&Jones, Only și Vero Moda, mai lansează un magazin online de haine în România
Economica.net, 15 ianuarie 2026 20:50
Topshop și-a lansat site-ului european dedicat, eu.topshop.com, disponibil în 23 de țări din UE, printre care și România.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
20:50
Miliardarul danez care deține Jack&Jones, Only și Vero Moda, mai lansează un magazin online de haine în România # Economica.net
Topshop și-a lansat site-ului european dedicat, eu.topshop.com, disponibil în 23 de țări din UE, printre care și România.
Acum o oră
20:40
Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO – Fitch # Economica.net
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de ţară, dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fractura NATO, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenţia Fitch Ratings, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
20:10
Olanda: O explozie puternică, urmată de un incendiu în oraşul Utrecht; patru persoane rănite # Economica.net
O "explozie puternică" a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile, relatează AFP şi Reuters.
20:10
Moldova accelerează integrarea energetică cu UE:noi pieţe de electricitate, interconexiuni cu România şi avans major la regenerabile # Economica.net
Secretara de stat în Ministerul moldovean al Energiei, Cristina Pereteatcu, preşedinta grupului de lucru pentru Capitolul 15 "Energie", a prezentat progresele Republicii Moldova în domeniul energetic în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, desfăşurată în contextul Clusterului III - Energie, Transport, Mediu, Acţiuni Climatice şi Protecţie Civilă, relatează joi Ziarul Naţional din Chişinău.
19:30
Erodarea independenţei Fed ar fi un element negativ pentru ratingul SUA, avertizează Fitch # Economica.net
O erodare majoră a independenţei Rezervei Federale americane ar fi un element negativ pentru ratingul suveran al SUA, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenţia de evaluare Fitch Ratings, transmite Reuters, citată de Agerpres.
19:30
Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanţare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE, inclusiv România # Economica.net
Comisia Europeană a aprobat planurile naţionale de apărare a opt state membre şi a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenţei financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru, Portugalia şi România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Acum 4 ore
18:40
ANPC a controlat peste 1.100 de firme în doar patru zile după ce Bolojan a zis că unii angajați ar putea să plece acasă. Ce amenzi s-au dat # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi contravenţionale în valoare de peste 3,55 milioane de lei, şi a dat 427 avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 12 - 15 ianuarie, la peste 1.100 de operatori economici din sectoare cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei, potrivit Agerpres.
17:50
Șpagă la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut la DNA că au luat mită sau au făcut trafic de influenţă # Economica.net
Cinci inspectori antifraudă de la ANAF Bucureşti au încheiat cu procurorii DNA acorduri în care au recunoscut că au luat mită sau au făcut trafic de influenţă, acceptând să primească pedepse cu suspendare, potrivit Agerpres.
17:30
Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări, transmit agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres
17:20
Astăzi, 15 ianuarie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeanã de Investiții (BEI), în valoare de 500 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe.
Acum 6 ore
17:00
Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și principalul transportator din Europa Centrală și de Est, marchează atingerea unui reper important: 1.000 de rute operate în cadrul rețelei sale aflate în continuă expansiune, potrivit unui comuncat de presă.
16:50
Moment dificil pentru Guvernul Bolojan. Un expert confirmă, potrivit ÎCCJ: Pensiile magistraților sunt confiscate, nu e reformă. Curtea Constituțională se pronunță mâine # Economica.net
Guvernul Bolojan încalcă Constituția și anulează pensiile de serviciu ale magistraților, nu desfășoară o reformă legală, susține un exepert contabil citat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).
16:50
Carrefour România continuă extinderea rețelei de producători ultra-locali, prin proiectul „De aici, de aproape”, un demers prin care retailerul sprijină micii antreprenori români și aduce pe rafturile magazinelor produse realizate în comunitățile locale, arată un comunicat de presă al lanțului de magazine.
16:10
Anunț ANAF despre achiziția de automobile. Antifrauda, controale la achiziția de mașini de lux # Economica.net
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată, anunță un comunicat de presă.
15:50
Se cere „naționalizarea” drepturilor de autor. IMM România: Ministerul Culturii să preia funcțiile Oficiului pengru Drepturi de Autor (ORDA) # Economica.net
MM România susține introducerea unui colector unic, a unei licențe și a unei metodologii unitare de remunerare, în observațiile transmise asupra proiectului de lege privind reorganizarea autorităților publice din domeniul culturii și modificarea Legii 8/1996, pentru a reduce birocrația și a maximiza veniturile titularilor de drepturi.
15:20
Producătorul BICO prelungește cu trei ani termenul de realizare a unei fabrici cu bani din PNRR # Economica.net
BICO Industries, producător de plasă din fibra de sticlă pentru termosisteme, prelungește cu trei ani termenul de realizare a unei fabrici cu fonduri PNRR.
Acum 8 ore
15:10
15:00
2026, anul roboților. Cum ne va schimba Inteligența Artificială (AI) viața. Trei tendințe anunțate de specialiști # Economica.net
Leaders in Tech, un ONG care susține formarea managerilor români din industria tech și beneficiază de suportul a 150 de lideri din domeniu, a identificat trei tendințe ale AI care vor schimba masiv companiile, conducerile acestora și, implicit, angajații.
14:30
Simon’s Burger, lanțul de restaurante fast-food din Ungaria, intră în România. Unde deshide prima unitate # Economica.net
Simon’s Burger, lanțul de restaurante fast-food din Ungaria, intră pe piața din România în sistem de franciză. Extinderea lanțului pe plan local este coordonată de co-fondatorii StartUp HUB, Grüman Róbert și Oltean Csongor, se arată într-un comunicat de presă.
14:30
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a sosit joi dimineaţa la Kiev pentru discuţii la nivel înalt, într-un moment în care Ucraina se pregăteşte să comemoreze patru ani de la debutul invaziei ruseşti, pe 24 februarie, transmite Reuters.
14:30
Tratatul nuclear New START expiră în februarie. Rusia anunţă că încă aşteaptă răspunsul SUA privind prelungirea acordului # Economica.net
Kremlinul a declarat joi că încă aşteaptă răspunsul SUA la propunerea Rusiei de a prelungi cu un an limitele privind armamentul strategic prevăzute de New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară încă în vigoare între cele două ţări şi care expiră la 4 februarie, potrivit EFE.
14:00
Analiza ajutoarelor de stat arată că statele membre sprijină priorităţile-cheie ale UE, în contextul reducerii cheltuielilor – Comisia Europeană # Economica.net
Statele membre ale UE au cheltuit 90% din ajutoarele de stat pe care le-au primit pentru a sprijini priorităţile UE, în 2024, potrivit tabloului de bord privind ajutoarele de stat din 2025 al Comisiei Europene, publicat joi.
14:00
Ministrul Energiei controlează la sânge comunicarea tuturor societăților din subordine. Orice comunicare trebuie să ajungă obligatoriu la Minister înainte, pentru validare DOCUMENT # Economica.net
Ministerul Energiei a emis o circulară către conducerile tuturor companiilor la exercită calitatea de acționar majoritar în numele statului, prin care le impune ca orice comunicare pe care acestea o vor face trebuie să fie validată în prealabil de Ministerul Energiei.
13:50
Anunțul lui Nicușor Dan. Președintele spune că România începe un proces profund de reconciliere naţională # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este la începutul unui proces profund de reconciliere naţională în cadrul societăţii şi de reconsolidare a echilibrului între puterile statului, menţionând că întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat.
13:40
Confortul casei începe de la intrare. Cum alegi ușa de exterior ideală cu idei de la TotulDespreUsi? # Economica.net
O locuință modernă și completă are nevoie de bariere termice solide pentru a reduce costurile de întreținere și a oferi nivelul de confort pe care ți-l dorești pentru tine și familia ta. Asta include și uși de exterior în cazul vilelor și al caselor.
13:40
HONOR anunță debutul seriei HONOR Magic8 pe piața din România, disponibilă la o selecție de parteneri începând de joi. Aceasta include două telefoane, respectiv include flagship-ul Magic8 Pro și modelul din segmentul mid-range Magic8 Lite.
13:40
Un nou sistem informatic integrat la AFM în valoare de 145 mil. euro, anunţă Ministerul Mediului # Economica.net
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va beneficia de o alocare în valoare de aproape 145 de milioane de lei pentru o investiţie ce presupune implementarea unui sistem informatic integrat, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă.
13:20
O nouă eră pentru criptomonede. Ce înseamnă 2026 pentru activele digitale (analiză Bitget) # Economica.net
Anul acesta, piaţa criptomonedelor intră într-o etapă mai disciplinată, cu reguli mai clare, iar spaţiul pentru improvizaţie se restrânge, potrivit unei analize de specialitate date joi publicităţii de platforma Bitget.
Acum 12 ore
13:10
CAB respinge o cerere de suspendare a comitetului de la Guvern pentru legile Justiţiei # Economica.net
Curtea de Apel Bucureşti a respins, joi, ca neîntemeiată, o contestaţie depusă de un ONG împotriva deciziei premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa, la Palatul Victoria, un comitet de analiză a legilor Justiţiei.
13:10
Danezii de la Eurowind, foarte activi în Româniam pregătesc primul lor proiect hibrid eolian–fotovoltaic de la noi: 49 MW în județul Constanța # Economica.net
Eurowind Energy România anunță dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian–fotovoltaic amplasat în județul Constanța, cu o investiție estimată la aproximativ 65 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă.
13:10
Turcia "se opune oricărei operaţiuni militare în Iran" şi prioritatea este evitarea destabilizării ţării, a declarat joi ministrul afacerilor externe turc Hakan Fidan, relatează AFP şi Reuters.
12:40
Arhitectura și construcțiile evoluează și anul acesta, iar accentul se va pune pe sustenabilitate și pe diversificarea ofertei de experiențe în toate tipurile de proiecte. Se va pune accent și pe calitatea spațiilor publice, arată biroul de arhitectură Studio ae.
12:30
Turcia intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia şi România în cadrul misiunilor de poliţie aeriană ale NATO, a anunţat joi Ministerul Apărării turc, informează Reuters.
12:30
Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi "îngrijorarea gravă" privind trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă între lideri americani, danezi şi groenlandezi, informează AFP.
12:20
În ultimii 85 de ani, interesul Washingtonului pentru valoarea geostrategică a Groenlandei a fluctuat, trecând de la o prezenţă militară substanţială la una aproape simbolică, în prezent, cu doar 200 de militari - un număr pe care Pentagonul nu a dorit să-l crească, în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de a anexa insula, informează joi EFE.
12:10
Din paradoxurile ordonanței trenuleț: Unele companii vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați – avocați # Economica.net
Pachetul 2 fiscal a introdus limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente sau, pe scurt, taxa pe afiliați. În același timp, Ordonanța Trenuleț (OUG 89/2025) din decembrie a prelungit impozitul din zona de petrol și gaze (ICAS). Astfel, unele companii vor ajunge să plătească în ambele situații, deși dacă ne uităm la modul în care s-a reglementat inițial taxa pe afiliați, introducându-se excepții, această situație nu ar fi trebuit să existe, spun avocații.
12:00
România îşi modernizează infrastructura energetică, îşi eficientizează clădirile şi se pregăteşte pentru un viitor "verde", iar rezultatul acest lucru nu se reflectă doar în scăderea consumului de energie şi a emisiilor de carbon, ci şi în transformarea mentalităţilor, în adoptarea unui stil de viaţă modern, responsabil energetic, se arată într-o analiză de specialitate realizată de Energy Policy Group (EPG).
11:30
Omisiune în Codul Fiscal. Scapă de impozit diurnele directorilor? Consultanții fiscali cer lămuriri legale # Economica.net
Deși legislația prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport și cazare acordate administratorilor și directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității”, Codul fiscal nu definește noțiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat. Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis, în acest sens, o adresă către Ministerul Finanțelor.
11:30
Antreprenorul George Peltecu se asociază cu dezvoltatorul Park Properties și investește în 22 de vile de lux la Snagov # Economica.net
Antreprenorul George Peltecu, cunoscut pentru investițiile în domeniul medical privat și fiul profesorului doctor Gheorghe Peltecu, investește pentru prima dată în imobiliare. Acesta s-a asociat cu dezvoltatorul Park Properties pentru construcția a 22 de vile la Snagov.
11:30
Economisirea reprezintă o practică pe care trebuie să o avem cu toții în vedere. Cu toate acestea, poate fi destul de complicat să pui bani deoparte, mai ales dacă nu ți-ai format acest obicei până acum.
11:10
Petrom anunță pierderi de 420 de milioane de euro – ajustări de depreciere – rezultat al negocierii de anul trecut dintre Bolojan și conducerea OMV # Economica.net
Petrom a calculat “ajustări de depreciere” totale de 420 de milioane de euro, care se vor vedea în rezultatele financiare ale ultimului trimestru din 2025, apărute în mai ales ca urmare a înțelegerii dintre grupul OMV și Guvernul României de la finalul anului trecut.
10:50
Europa este departe de a-şi îndeplini ţintele de expansiune pentru eoliene – WindEurope # Economica.net
Europa este departe de a-şi îndeplini ţintele de expansiune a energiei eoliene, arată datele preliminare publicate joi de grupul de lobby WindEurope, transmite DPA.
10:40
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Rusia a cucerit peste 300 de kilometri pătraţi în Ucraina, în prima jumătate a lunii ianuarie # Economica.net
Forţele ruse au cucerit peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, transmite Reuters.
09:50
Suntem dependenți de târgul de la Viena. Sunt perioade din an când avem mai mulți turiști din Austria sau Germania decât de la București – Corina Macri, Horentim # Economica.net
România este prezentă cu un stand la târgul de turism de la Viena, deși nu sunt încă fonduri de la Ministerul Economiei pentru participări la târgurile internaționale. Mai multe regiuni din țară s-au unit și împreună participă la evenimentul care are loc în perioada 15-18 ianuarie.
09:40
După un an 2025 încă atractiv din punct de vedere al randamentelor, piaţa dividendelor de la Bursa de Valori București va continua în acest an trendul de normalizare, cu randamente în uşoară scădere şi cu o selecţie tot mai clară între companiile care pot susţine creşteri şi cele care îşi plafonează distribuţiile din profitul anului anterior, scrie Termene.ro.
09:40
Media City – proiecte rezidențiale construite ca sisteme urbane funcționale, într-o piață de peste 6 miliarde de euro # Economica.net
Piața rezidențială din România, și în special cea din București, trece printr-o etapă de selecție și maturizare. Diferențele dintre dezvoltatori nu mai sunt date de prețul pe metru pătrat, ci de calitatea execuției și de capacitatea proiectelor de a funcționa coerent în timp.
09:30
Preluarea Lukoil – SUA au extins până în 28 februarie termenul de negocieri pentru activele internaţionale ale gigantului rus din care face parte şi rafinăria Petrotel din România # Economica.net
Statele Unite au extins până în 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters.
09:10
Mutare importantă în Marea Neagră. Bulgaria preia o participaţie de 10% în proiectele de explorare, alături de OMV Petrom şi NewMed # Economica.net
Bulgaria este pregătită să joace un rol activ în activităţile de explorare a zăcămintelor de gaze şi petrol din Marea Neagră, unindu-şi forţele cu companiile energetice internaţionale OMV şi NewMed, a anunţat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, aflat la final de mandat, informează Novinite.
08:40
Nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda – ministru de externe din Danemarca # Economica.net
Nu există nave sau investiţii "masive" chineze în Groenlanda, a asigurat miercuri ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani unde a constatat un "dezacord fundamental", notează AFP.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.