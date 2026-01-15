Miliardarul danez care deține Jack&Jones, Only și Vero Moda, mai lansează un magazin online de haine în România

09:40

După un an 2025 încă atractiv din punct de vedere al randamentelor, piaţa dividendelor de la Bursa de Valori București va continua în acest an trendul de normalizare, cu randamente în uşoară scădere şi cu o selecţie tot mai clară între companiile care pot susţine creşteri şi cele care îşi plafonează distribuţiile din profitul anului anterior, scrie Termene.ro.