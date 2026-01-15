Comisia Europeană aprobă împrumutul României de 16,68 miliarde euro prin SAFE

15:30

Mii de gospodării din Kiev au rămas fără încălzire și apă caldă la temperaturi de -19 grade Celsius, după bombardamentele rusești din 12 ianuarie. Președintele Zelenski critică administrația pentru lipsa măsurilor în criza energetică, în timp ce orașul se pregătește pentru noi atacuri. Rămâne o situație critică. Mii de gospodării din Kiev au rămas fără … Articolul Mii de gospodării din Kiev, fără căldură și apă caldă la -19°C, din cauza bombardamentelor rusești apare prima dată în Main News.